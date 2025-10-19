Đại hội Đảng bộ các cấp: Dân chủ, trách nhiệm, khí thế mới

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương.

Được tiến hành theo trình tự, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, đến ngày 17/10, 40/40 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm thời hạn đặt ra trước 12 ngày.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, trong số 40 Đại hội được tổ chức, có 11 Đại hội thực hiện 4 nội dung và 27 Đại hội thực hiện 2 nội dung, riêng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện 3 nội dung.

Tại Kết luận số 200-KL/TW được ban hành ngày 17/10 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện Đại hội

Theo Báo cáo, chương trình đại hội được xây dựng theo đúng Hướng dẫn số 06-HD/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư, tổ chức 2 phiên trù bị và chính thức.

Các đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với số lượng và cơ cấu hợp lý.

Các Đoàn Chủ tịch đã điều hành chương trình đại hội đúng nguyên tắc, đúng trình tự; chương trình được xây dựng cụ thể, chi tiết, khoa học, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện cho quá trình tổ chức, điều hành đại hội được thuận lợi.

Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã thực hiện tốt quy chế đại hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch đại hội. Qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, 100% đại biểu dự đại hội bảo đảm tiêu chuẩn, không có đại biểu vi phạm tư cách.

Các đại hội đã quán triệt sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện đại hội.

Hình thức tổ chức thảo luận trước và trong đại hội phong phú; kết hợp giữa thảo luận tổ và phát biểu trực tiếp tại Hội trường (trung bình mỗi đại hội có 9-10 ý kiến).

Nhìn chung, nội dung tham luận được chuẩn bị chu đáo, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội.

Hầu hết ý kiến thống nhất với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội XIV của Đảng, đánh giá cao những điểm mới, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Các ý kiến thảo luận đều được Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Trong không khí thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng và tạo đà bứt phá trước thềm Đại hội, nhiều địa phương đã khánh thành loạt công trình trọng điểm. Mỗi công trình, mỗi dự án được khởi công, hoàn thành không chỉ thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, nỗ lực vượt khó mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều Đảng bộ thực hiện số hóa toàn diện quy trình, từ điểm danh đến biểu quyết, đưa Đại hội Đảng bộ trở thành một "kỳ đại hội không giấy," tiên phong ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID) để điểm danh đại biểu; văn kiện, tài liệu được số hoá và thực hiện trên nền tảng công nghệ, thay cho phương thức sử dụng văn bản giấy như trước đây...

634 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành, bầu 11 Bí thư, 32 Phó Bí thư

Mỗi kỳ Đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ là vô cùng quan trọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Qua tổng hợp báo cáo kết quả đại hội của 11 tỉnh, thành phố không hợp nhất, sáp nhập, các đại hội đã bầu được 634 ủy viên ban chấp hành; 164 ủy viên ban thường vụ; 11 bí thư; 32 phó bí thư và 10 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Tại các đại hội không có đề cử và ứng cử (ngoài danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị).

Về Ban Chấp hành, trong số 634 đồng chí trúng cử có 204 đồng chí tham gia lần đầu (32,18%).

Cơ cấu Ban chấp hành: có 108 đồng chí nữ (17,03%); 133 đồng chí dân tộc thiểu số (20,98%); 52 đồng chí có trình độ khoa học, công nghệ (8,2%).

Có 8/11 đảng bộ (Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Huế) bảo đảm tỷ lệ về cơ cấu nữ tham gia cấp ủy theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, 9/11 đảng bộ (Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Huế, Lai Châu, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Nội, Điện Biên) đạt tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học công nghệ tham gia cấp ủy từ 5% trở lên.

Về độ tuổi, có 39 đồng chí dưới 42 tuổi (6,15%), (Đảng bộ Cao Bằng và Lai Châu bảo đảm tỷ lệ về cơ cấu trẻ (10% dưới 42 tuổi); tuổi bình quân là 49,76.

100% cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học; trong đó 473 thạc sỹ (74,61%), 78 tiến sỹ (12,30%); 3 đồng chí có học hàm phó giáo sư (Nghệ An, Huế và Hà Nội), 1 đồng chí có học hàm giáo sư (Nghệ An).

Tất cả 634 đồng chí trúng cử vào các Ban Chấp hành đều có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Về Ban Thường vụ, trong số 164 đồng chí trúng cử có 39 đồng chí tham gia lần đầu (23,78%).

Cơ cấu Ban Thường vụ: có 22 đồng chí nữ (13,41%), 11/11 đảng bộ đều có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; 38 đồng chí dân tộc thiểu số (23,17%).

Về cơ cấu độ tuổi, có 1 ủy viên ban thường vụ (Hà Tĩnh) dưới 42 tuổi (0,61%); 84 đồng chí từ 42-52 tuổi (51,22%) và 79 đồng chí trên 52 tuổi (48,17%); tuổi bình quân là 51,53.

100% ủy viên Ban Thường vụ có trình độ đại học và trên đại học; trong đó 113 thạc sỹ (68,90%), 23 tiến sỹ (14,02%); 1 đồng chí có học hàm phó giáo sư (Nghệ An).

Các đại hội đã bầu 11 đồng chí Bí thư, trong đó có 3 đồng chí tham gia lần đầu. Có 1 đồng chí nữ, 1 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 8 đồng chí bí thư tỉnh ủy không là người địa phương (Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Điện Biên, Thanh Hóa).

Sau Đại hội, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định 3 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sơn La và Bí thư Thành ủy Huế nhận nhiệm vụ công tác mới.

Trong 11 đồng chí Bí thư được bầu, có 3 đồng chí từ 42-52 tuổi, 8 đồng chí độ tuổi trên 52, tuổi bình quân là 54,72.

Trong số 32 đồng chí trúng cử Phó Bí thư có 11 đồng chí tham gia lần đầu (34,38%). Cơ cấu cụ thể: có 5 đồng chí là cán bộ nữ (15,63%), 8 đồng chí dân tộc thiểu số (25%); 13 đồng chí từ 42-52 tuổi (40,63%); 19 đồng chí trên 52 tuổi (59,37%), tuổi bình quân là 52,2.

Các đại hội đã bầu 10 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, có 1 Đại hội chưa bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội của 13 đảng bộ (Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Nội, Điện Biên) đã bầu 353 đại biểu chính thức và 25 đại biểu dự khuyết biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ định 1.669 Ủy viên Ban Chấp hành, 23 Bí thư, 99 Phó Bí thư

Về kết quả chỉ định, qua tổng hợp báo cáo kết quả đại hội của 23 đảng bộ địa phương (đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bộ Chính trị sẽ quyết định chỉ định sau Đại hội XIV của Đảng), các đảng bộ đã được chỉ định 1.669 ủy viên ban chấp hành; 461 ủy viên ban thường vụ; 23 bí thư; 99 phó bí thư và 23 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Trong số 1.669 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, có 43 đồng chí tham gia lần đầu (2,58%).

Trong ban chấp hành có 323 đồng chí nữ (19,35%), 174 đồng chí dân tộc thiểu số (10,43%), 184 đồng chí có trình độ khoa học công nghệ (11,02%), 2 đồng chí là người theo tôn giáo (Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Có 17/23 Đảng bộ bảo đảm tỷ lệ cơ cấu nữ tham gia cấp ủy theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, 20/23 Đảng bộ đạt tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học công nghệ tham gia cấp ủy từ 5% trở lên. Có 50 đồng chí dưới 42 tuổi (3,0%); tuổi bình quân là 50,34.

100% cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học; trong đó 1.194 thạc sỹ (71,54%), 189 tiến sỹ (11,32%), 9 phó giáo sư.100% các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (100%).

Trong số 461 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ, có 6 đồng chí tham gia lần đầu (1,3%). Cơ cấu ban thường vụ: có 71 đồng chí nữ (15,4%); 52 đồng chí dân tộc thiểu số (11,28%); 22/23 đảng bộ có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (Hải Phòng không có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ thành ủy).

Cơ cấu độ tuổi: Có 1 đồng chí dưới 42 tuổi (0,22%); 245 đồng chí từ 42-52 tuổi (53,04%) và 215 đồng chí trên 52 tuổi (46,64%); tuổi bình quân là 51,61.

100% ủy viên Ban Thường vụ có trình độ đại học và trên đại học; trong đó 293 thạc sỹ (63,56%), 72 tiến sỹ (15,62%). Hai đồng chí có học hàm Phó Giáo sư (Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các Đại hội đã được chỉ định 23 đồng chí Bí thư (3 đồng chí tham gia lần đầu); trong đó có 1 đồng chí nữ (Quảng Ngãi, sau đại hội đã điều động về Trung ương), 2 đồng chí là người dân tộc thiểu số (Tuyên Quang, Lâm Đồng).

Có 21 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương (sau Đại hội, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận nhiệm vụ công tác mới).

Về độ tuổi, có 9 đồng chí từ 42-52 tuổi và 14 đồng chí trên 52 tuổi, tuổi bình quân là 53,3.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 4 đồng chí có trình độ Đại học, 10 đồng chí có trình độ thạc sỹ và 9 đồng chí có trình độ tiến sỹ.

Các đại hội đã được chỉ định 99 đồng chí Phó Bí thư; trong đó có 6 đồng chí tham gia lần đầu (6,06%).

Trong số 99 đồng chí Phó Bí thư có 17 đồng chí nữ (17,17%), 10 đồng chí là người dân tộc thiểu số (10,10%); 48 đồng chí từ 42-52 tuổi (48,48%); 51 đồng chí trên 52 tuổi (51,52%), tuổi bình quân là 51,64.

27 Đại hội đã được chỉ định 1.069 đại biểu chính thức và 106 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, các Đảng bộ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm và những nhóm giải pháp.

Nổi bật trong bức tranh toàn cảnh, có 32/34 địa phương trên cả nước ước đạt mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 13/34 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên.

Nếu không tính năm 2021, năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, giai đoạn 2022-2025, tăng trưởng GDP bình quân dự kiến đạt 7,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được triển khai sâu rộng, cả cơ cấu bên trong của các cơ quan, tổ chức; từ Trung ương đến địa phương và cơ sở; trong hệ thống cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các đơn vị hành chính cũng được sắp xếp đồng bộ.

Riêng tổ chức bộ máy Chính phủ đã giảm từ 22 bộ, 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 8 đầu mối).

Tại địa phương đã thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), bỏ cấp huyện. Cả nước được sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, ở cấp cơ sở, đã giảm từ hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 3.321 xã, đạt tỷ lệ giảm lên tới 67,9%.

Sau khi sắp xếp, hệ thống chính trị ở các địa phương hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) bước đầu hoạt động thông suốt, hiệu quả...

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài, ít nhất là trong 100 năm tới.

Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã không chỉ đơn thuần là điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực cho phát triển.

Kiện toàn, bố trí các chức danh cấp ủy, chính quyền

Trong Kết luận 200-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp uỷ, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, sự kiện trọng đại của đất nước, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc;" đồng thời, là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.