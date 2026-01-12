Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết

(Ngày Nay) -  Phiên họp thứ 53 diễn ra trong 0,5 ngày; sau đó Phiên họp thứ 54 có thể bố trí họp trước Tết nguyên đán; Phiên họp thứ 55, thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp trong tháng 3 và tháng 4.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 53.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp đầu tiên của năm 2026, diễn ra trong khí thế hân hoan của cả nước đón chào năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thứ 53 diễn ra trong 0,5 ngày; sau đó là Phiên họp thứ 54 có thể bố trí họp trước Tết nguyên đán; Phiên họp thứ 55, thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp trong tháng 3 và tháng 4/2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội, nhất là Đảng ủy Quốc hội khẩn trương tổ chức, chuẩn bị các công việc cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Phiên họp thứ 53 tiến hành xem xét, thông qua hai nghị quyết quy định một số nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy và đội ngũ kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Quang cảnh phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các đại biểu quán triệt tinh thần Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; các nội dung trình bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thảo luận cũng cần phát biểu trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh kiểm sát viên; dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai Nghị quyết trên.

