Chính sách đúng qua con số “không biết tô màu”

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tập trung chỉ đạo, điều hành với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả," với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi," tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính "xoay chuyển tình thế," "chuyển đổi trạng thái."
Vượt khó về đích
Đảng và Nhà nước ta trong năm 2025 đã tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực.
Chính sách ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Điểm nhấn nổi bật trong năm qua là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt.
Đảng, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm. Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.
Tính kịp thời, hiệu quả từ các chủ trương, chính sách của Đảng và sự điều hành Chính phủ trong năm 2025 được thể hiện rõ ràng qua những con số ấn tượng, khách quan, “không biết tô màu.”
Trên thực tế, tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.
Con số có “tiếng nói” với âm lượng lớn, làm tắt ngấm những hoài nghi từ phía các đối tượng vốn “thiếu động lực” thừa nhận thành quả của đất nước, là mức tăng trưởng GDP năm 2025: đạt 8,02%!
Con số này có giá trị như thế nào trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực?
Theo đánh giá trong báo cáo mới được công bố của Trung tâm Dự báo và Phân tích Kinh tế (CEBR, Vương quốc Anh), Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt mức trung bình toàn cầu và thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cụ thể, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm đạt 3,2%. Con số do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra là 3,2% và 3,1%.
Còn ở quy mô ASEAN, số liệu ước tính của Chính phủ Singapore ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,8% trong năm 2025, còn mức tăng trưởng GDP của Thái Lan và Indonesia là 2% và 4,9%.
Cần phải nói thêm rằng mức tăng GDP của Việt Nam trong năm qua đặc biệt có ý nghĩa khi nước ta giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia đều thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định.
Đáng chú ý, trong năm Ất Tỵ quy mô GDP của nước ta đã đạt hơn 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới, tăng 5 bậc so với năm trước, trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.
Còn GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp hơn 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Ưu tiên đầu tư cho phát triển
Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên cần ưu tiên mạnh mẽ đầu tư vào hoàn thiện hạ tầng để phát triển, tập trung vào xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt) với nguồn vốn lớn; hạ tầng số (5G, IoT, AI, Big Data) phục vụ đô thị thông minh; hạ tầng năng lượng, logistics, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa đất nước, tạo không gian phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
|
(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN)