Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra từ 15-17/10

(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô không chỉ trong giai đoạn 5 năm mà còn cả những năm tiếp theo. Điểm đặc biệt là lần đầu tiên TP đưa tiêu chí “Hạnh phúc” vào văn kiện Đại hội; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng đã được chủ động xây dựng sẵn từ sớm...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15/10 - 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ TP. Phiên trù bị tổ chức vào ngày 15/10/2025. Phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 - 17/10/2025.

Sáng 8/10, tại buổi Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Đại hội sẽ lấy chủ đề là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Điểm mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP lần này là Văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô. Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau Đại hội, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Số lượng Ban Chấp hành 75 đồng chí; số lượng Ban Thường vụ 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy 5 đồng chí. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp ủy (38,37%); quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật đã được Thành ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo. TP đã thành lập, ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Trung tâm Báo chí dự kiến khai trương ngày 14/10/2025, có nhiệm vụ cung cấp những nội dung thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương và Hà Nội.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và quản lý Nhà nước, Đại hội sử dụng một số ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tổ chức Đại hội: Số hóa các tài liệu phục vụ Đại hội và cung cấp thông tin sơ đồ vị trí chỗ ngồi trong phòng họp trên Hệ thống Thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (iCabinet). Xây dựng mô hình trưng bày ứng dụng công số về các thành tựu, sự kiện của TP trong phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số,… Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội: Trải nghiệm “Bức tường ghi dấu ấn” và Trải nghiệm “Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thông qua công nghệ Cinematic trên thực tế ảo”.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã đặt nhiều câu hỏi về các nội dung: Công tác xây dựng văn kiện Đại hội, công tác nhân sự; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Trực tiếp Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải đã trả lời thoả đáng các câu hỏi.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã thông tin nhanh về công tác xây dựng văn kiện Đại hội, chủ đề Đại hội, công tác nhân sự Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Đại hội XVIII đánh dấu bước phát triển trong giai đoạn mới của Thủ đô. TP xác định, bên cạnh công tác nhân sự thì công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội cũng rất quan trọng.

Để thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng đó, TP đã chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội của 126 tổ chức Đảng cơ sở; đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung tiếp cận quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị với những việc chung của cả nước và Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng nhấn mạnh, Đại hội XVIII diễn ra trong thời điểm Hà Nội hội tụ đầy đủ cả về mặt chính trị lẫn pháp lý. Về mặt chính trị, Hà Nội có Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị với các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Về mặt pháp lý, Hà Nội có Luật Thủ đô 2024 được ban hành nhằm hoàn thiện thể chế Luật Thủ đô, tạo cơ chế chính sách đặc thù cho Hà Nội…

Quan điểm của TP khi xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự là phải thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của Thủ đô; vươn tầm ra khu vực quốc tế, thể hiện tốt hơn vai trò động lực đầu tàu trong nước; đồng thời phải đúng định hướng của Đảng và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.…

Làm rõ thêm về Văn kiện Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết, một số chỉ tiêu tại báo cáo chính trị đã được cập nhật, so sánh với các tỉnh trong nước và các TP trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á, để thấy được Hà Nội đang ở đâu, tận dụng thế mạnh gì để phát triển.

Ngoài ra, “mục tiêu hạnh phúc Nhân dân” được đưa vào Văn kiện thể hiện quyết tâm, định hướng, quan điểm xuyên suốt của TP là hướng đến TP ngày càng văn minh, Nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh, việc xây dựng Văn kiện Đại hội không chỉ dùng trong hệ thống chính trị, các cơ quan đảng… mà còn được phổ biến, tuyên truyền với tất cả Nhân dân Thủ đô. Các thức xây dựng Văn kiện có sự thay đổi, bớt hàn lâm, đi vào vấn đề cụ thể, từ quan điêm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, để mọi người dân, doanh nghiệp nhìn thấy định hướng Thủ đô phát triển trong 5 năm tới như thế nào; sẽ được thụ hưởng những gì từ những chủ trương, quyết sách của Đảng bộ TP.

Đồng thời, Văn kiện mang tính hiệu triệu để động viên khích lệ mỗi tổ chức, doanh nghiệp, người dân khát vọng phát triển để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô, bằng tình cảm, trách nhiệm của mỗi người.

Một điểm mới nữa là dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng sẵn. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, TP chỉ xây dựng chỉ 2 chương trình công tác. Trong đó có chương trình về xây dựng đảng hệ thống chính trị với 62 nhiệm vụ và chương trình thứ 2 gồm 122 nhiệm vụ. Đặc biệt, TP xác định 18 nhóm công trình dự án phần đấu khởi công và hoàn thành trong nhiệm kỳ, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng; trong đó, nguồn lực từ ngân sách chỉ chiếm dứoi 20%, số còn lại là từ nguồn lực xã hội.

“Đặt ra mục tiêu như thế này thì Hà Nội phải thực sự có sức hấp dẫn ở trong nước và quốc tế; TP phải lựa chọn các lĩnh vực thế mạnh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp hoá… “- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ mong muốn các cơ quan báo chí của Trung ương cũng như là của Thủ đô Hà Nội đồng hành cùng với TP để chúng ta tuyên truyền những vấn đề cơ bản, những vấn đề cốt lõi liên quan đến Đại hội Đảng bộ TP; thông qua tuyên truyền Đại hội tạo khí thế, một cái không khí chính trị tích cực; khơi gợi niềm tin, sự đồng lòng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng thời, thông qua các cơ quan báo chí để có thể tiếp tục được lắng nghe những ý kiến đóng góp, xây dựng đối với TP Hà Nội để Văn kiện Đại hội phù hợp, đi vào cuộc sống...