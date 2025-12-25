Quy chế tổ chức Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

(Ngày Nay) - Các Thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì, huy động các nguồn lực và đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô vừa ký Quyết định số 179/QĐ- BCĐKTVM ngày 24/12/2025 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, thông tin, báo cáo, quan hệ công tác và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

Về trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo, Quy chế quy định:

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các hội nghị của Ban Chỉ đạo để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm bám sát các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của cấp có thẩm quyền, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án quan trọng liên quan đến quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bao gồm các công việc sau đây:

Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Theo dõi, phân tích tình hình, kịp thời nhận diện, dự báo, cảnh báo những vấn đề phát sinh, tiềm ẩn rủi ro về kinh tế vĩ mô và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai theo thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cụ thể như sau:

Phó Trưởng Ban Thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban chủ trì và điều phối chung hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy quyền của Trưởng Ban.

Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

Thành lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ điều phối kinh tế vĩ mô giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bao gồm: Tổ trưởng là Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổ phó là Thứ trưởng Bộ Tài chính; các thành viên là lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, cơ quan liên quan và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; giao 01 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc Tổ điều phối kinh tế vĩ mô…

Ngoài ra, Quy chế còn quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, theo lĩnh vực quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp phân quyền theo quy định của pháp luật.

Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban và các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì, huy động các nguồn lực và đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; phối hợp với Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm định kỳ 6 tháng báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm với thông tin, báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công thuộc phạm vi quản lý.

Quy chế này thay thế Quy chế số 9078/BKHĐT-NHNN-BTС-BСТ ngày 2/12/2014 của liên Bộ: Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.