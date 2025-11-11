Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ và đoàn công tác sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước nói chung và Bộ Quốc phòng, Quân đội hai nước nói riêng.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, trong đó hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các thỏa thuận đã ký; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu sĩ quan trẻ; thực hiện hiệu quả hợp tác huấn luyện, đào tạo; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng, gìn giữ hòa bình, phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc hỗ trợ đào tạo miễn phí cho hàng trăm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; cung cấp các gói viện trợ, tín dụng ưu đãi cho Việt Nam...

Hoan nghênh kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15 diễn ra vào chiều cùng ngày, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ đồng chủ trì, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tập trung thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, ông Rajesh Kumar Singh khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, con người và lịch sử. Nhấn mạnh quốc phòng là một trong những động lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ bày tỏ tin tưởng, kết quả của Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15 sẽ góp phần tạo nền tảng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.