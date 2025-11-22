Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

(Ngày Nay) - Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão và lũ lụt kéo dài gây ra tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Trung, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng có những hành động hỗ trợ khẩn cấp.

Các quốc gia như Vương quốc Anh, Hàn Quốc và New Zealand cùng các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã công bố viện trợ, góp phần vào nỗ lực phục hồi dài hạn của Việt Nam.

Ngày 21/11, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão, được triển khai thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

Khoản viện trợ của Hàn Quốc tập trung vào việc hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9/2025. Các trận bão Bualoi và Matmo, cùng nhiều trận lụt lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều chết hoặc mất tích, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng IOM để đảm bảo các chương trình hỗ trợ nhanh chóng được chuyển đến người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam cho hay, khoản viện trợ thiết yếu này sẽ tiếp tục bổ sung, tăng cường cho công tác hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của IOM.

IOM triển khai kế hoạch ứng phó và phục hồi theo hai giai đoạn. Giai đoạn khẩn cấp: Hỗ trợ các hộ gia đình đáp ứng nhu cầu thiết yếu thông qua hình thức trợ cấp tiền mặt đa mục đích. Giai đoạn phục hồi sớm: Hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở thông qua các buổi tập huấn về nhà ở an toàn, chống chịu trước biến đổi khí hậu và trợ cấp tiền mặt có điều kiện.

Khoản viện trợ này được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi) tiếp tục gây tổn hại cho các tỉnh miền Trung.

Cũng trong ngày 21/11, Đại sứ quán Anh cho biết Chính phủ Vương quốc Anh vừa công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam trong các đợt bão lũ gần đây. Khoản viện trợ này, cùng với 500.000 bảng Anh đã được cung cấp hồi tháng 10/2025, nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).

Sự hỗ trợ này là một phần trong gói viện trợ của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines – hai quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão vừa qua.

Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp sau tác động của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai lên rất cao, thậm chí vượt đỉnh lũ lịch sử ở một số nơi.

Khoản hỗ trợ bổ sung này sẽ được triển khai thông qua UNICEF và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA). Gói hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Gia Lai, bao gồm: trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định, là Đối tác Chiến lược Toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để giải quyết các nhu cầu cấp thiết, đóng góp vào nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng dài hạn.

Trước đó, ngày 17/11, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, Hoa Kỳ tuyên bố viện trợ khẩn cấp 500.000 USD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Fengshen và Kalmaegi, tập trung giúp các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bảo đảm những nhu cầu thiết yếu như nơi ở tạm và nước sạch. Khoản hỗ trợ này nối tiếp gói 500.000 USD mà Hoa Kỳ đã cung cấp hồi tháng 10/2025 nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các cơn bão trước đó. Hoa Kỳ nhận thấy quy mô thiệt hại rất lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau hai cơn bão liên tiếp, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ người dân được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão.

Vào ngày 13/11, Chính phủ New Zealand đã công bố khoản viện trợ nhân đạo 1 triệu đô la New Zealand (khoảng 15 tỷ đồng). Khoản tài trợ này nhằm giúp các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai gần đây, bao gồm các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại và sơ tán trên diện rộng.

Khoản viện trợ sẽ được chuyển đến người dân thông qua các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam, nằm trong chương trình Đối tác ứng phó thảm họa New Zealand. Hoạt động hỗ trợ này được thiết kế phù hợp với Kế hoạch ứng phó chung bão và lũ lụt tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford khẳng định New Zealand là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này, với hy vọng sự hỗ trợ sẽ góp phần vào nỗ lực khẩn cấp, giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục lại cuộc sống.