Đảm bảo thông suốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người thụ hưởng khi sắp xếp bộ máy

Cụ thể, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2024: Ước tính đến hết tháng 5/2025, số người tham gia BHXH đạt 19,56 triệu người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó: BHXH bắt buộc là 17,43 triệu người (tăng 8,9%) và BHXH tự nguyện là 2,13 triệu người (tăng 46,23%). Số người tham gia BHTN ước đạt 15,7 triệu người (tăng 9,86%); số người tham gia BHYT đạt 93,56 triệu người, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác chi trả và giải quyết chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời: Tính đến hết tháng 5/2025, toàn hệ thống BHXH Việt Nam ước giải quyết khoảng: 46.554 người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2024; 484.994 người hưởng các chế độ BHXH một lần, giảm 13,33% so với cùng kỳ năm 2024; gần 3,6 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp giải quyết khoảng 271.997 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và 6.094 lượt người hưởng hỗ trợ học nghề.

Số lượt khám chữa bệnh BHYT gia tăng: Ước đến hết tháng 5/2025, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho khoảng gần 80 triệu người KCB BHYT, tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2024; số tiền chi KCB BHYT ước thực hiện là 63.324 tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, số người giải quyết hưởng lương hưu những tháng đầu năm 2025 tăng cao với khoảng 27.255 người hưởng trong 4 tháng đầu năm 2025, tăng 95,47% so với cùng kỳ năm 2024, nguyên nhân là do tác động của Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ. Trong bối cảnh số người giải quyết hưởng lương hưu tăng cao, các đơn vị thuộc và trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục duy trì triển khai linh hoạt, tổ chức thực hiện rà soát các quy trình, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ triển khai theo mô hình tổ chức bộ máy mới, đảm bảo thông suốt, không ảnh hưởng quyền lợi người thụ hưởng. Do đó, việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt, số người hưởng BHXH một lần tiếp tục giảm và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (ước giảm khoảng hơn 91 nghìn người, tương đương giảm 18,8%). Đây là tín hiệu đáng mừng thể hiện người lao động ngày càng hiểu rõ về ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách và quyền lợi khi tham gia BHXH đủ 15 năm theo Luật BHXH 2024. Qua đó, khẳng định Luật BHXH số 41/2025/QH15 đã đi vào cuộc sống ngay từ khi Luật chưa có hiệu lực và tạo cho người lao động thêm yên tâm, gắn bó với hệ thống an sinh.

Những kết quả tích cực đạt được nêu trên được ghi nhận trong bối cảnh BHXH Việt Nam đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả đó đã chứng minh cho sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn hệ thống BHXH Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân ngay cả trong giai đoạn có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức.