Đảng bộ Bộ Nội vụ tiên phong triển khai cuộc cách mạng về bộ máy

Đầu tư chống xuống cấp, bảo tồn giá trị Di tích quốc gia Lũy Đào Duy Từ (Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Lũy Đào Duy Từ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) - công trình có giá trị đặc biệt trong hệ thống phòng thủ cổ thời chúa Nguyễn, gắn liền với tài năng quân sự và công lao to lớn của danh tướng Đào Duy Từ.

Sân bay Long Thành: Đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025 (Ngày Nay) - Cuối tháng 9 vừa qua sân bay Long Thành đã đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Hạng mục đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên bị ngập sâu do nước lũ dâng cao (Ngày Nay) - Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã bị ngập tại một số vị trí do nước lũ dâng và lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn phương tiện đi lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Khúc khuỷu thị trường vàng – Bài 2: Lợi nhuận vào tay ai? (Ngày Nay) - Chuyên gia kinh tế đưa ra phương án lập lại sàn vàng, nhưng là vàng vật chất để tạo kênh đầu tư, giữ vàng cho người dân không phải chịu cảnh “rồng rắn” mua vàng như hiện nay.

Nga tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine (Ngày Nay) - Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khiến sản lượng khí đốt giảm mạnh, nhiều khu vực bị hư hại nghiêm trọng, buộc Kiev có thể phải chi hàng tỷ euro nhập khẩu nhiên liệu.

Chuyển mạnh từ nền giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học (Ngày Nay) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc gia tăng cơ hội học tập và việc học tập suốt đời của người dân cũng đã thúc đẩy quy mô, sự phong phú, đa dạng của nền giáo dục và đào tạo.

Giao lưu âm nhạc Việt Nam-Iran: Từ xứ sở Phượng Hoàng đến đất con Rồng cháu Tiên (Ngày Nay) - Âm nhạc của Iran và Việt Nam đều có nguồn gốc sâu xa và kỹ thuật thanh nhạc từ truyền thống địa phương, đề cao tính ứng tấu và đặc biệt là có một sự gắn kết đặc biệt mà ít ai biết tới.

Năm người ngộ độc khí CO khi dự tiệc trong phòng kín, có máy phát điện (Ngày Nay) - Các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong một căn phòng kín của một nhà hàng, sau đó nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, bị nôn nên đã gọi cấp cứu.

Thỏa thuận ngừng bắn Gaza: Dấu ấn ngoại giao có thể định hình di sản của Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thỏa thuận hòa bình – hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas – có thể trở thành dấu ấn ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.