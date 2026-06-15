Đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo tổng thể Hồ Tây

(Ngày Nay) - Cơ quan thẩm tra HĐND TP Hà Nội đề nghị đơn vị liên quan làm rõ tác động đến môi trường, cảnh quan đô thị và cộng đồng dân cư của dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây.

Sáng 15/6, HĐND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc tại kỳ họp thứ tư. Liên quan đến dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng đã có báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao.

Theo báo cáo thẩm tra, dự án đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư sơ bộ từ cuối tháng 1/2026 và thuộc nhóm công trình trọng điểm cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Do đó, việc xem xét nghiên cứu ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đối với dự án trên là cần thiết.

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng được thông qua chủ trương sơ bộ, đơn vị đề xuất đầu tư chưa tổ chức khởi công dự án, chưa đáp ứng tiến độ với nhóm dự án cấp bách cần triển khai ngay. Ban Đô thị đề nghị UBND TP chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cá nhân có liên quan và tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để đảm bảo tiến độ triển khai dự án cấp bách.

Cơ quan thẩm tra lưu ý, nhà đầu tư cần nhận diện yếu tố tác động hệ sinh thái Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, tác động đến các di tích lịch sử, cảnh quan ven hồ, hoạt động du lịch, dịch vụ, người dân ven hồ, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

Đặc biệt, Ban Đô thị yêu cầu khảo sát hiện trạng các di tích chịu ảnh hưởng bởi dự án, xây dựng phương án bảo tồn hệ thống di sản văn hóa, lịch sử quanh Hồ Tây. Đồng thời, cần đánh giá chính xác các giá trị di sản văn hóa phi vật thể để có giải pháp bảo vệ và phát huy hiệu quả, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Nhấn mạnh Hồ Tây là không gian mặt nước có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái và văn hóa tâm linh của Thủ đô, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố làm rõ tác động của dự án đến môi trường, cảnh quan đô thị và cộng đồng dân cư, qua đó đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế xã hội và quốc phòng, an ninh của dự án.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra kiến nghị nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt nước, thể tích lòng hồ và các ao hiện hữu, bảo đảm giữ nguyên những yếu tố gốc về cảnh quan, sinh thái của Hồ Tây.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cần xác định rõ cơ chế quản lý, khai thác và bảo vệ các tài sản công hình thành sau đầu tư; phân định trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với mặt nước Hồ Tây, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân.

Theo chương trình kỳ họp, dự án cải tạo Hồ Tây là một trong 14 nội dung thuộc nhóm nghị quyết về lĩnh vực đô thị được HĐND TP Hà Nội xem xét trong ngày 15/6.

Trước đó ngày 12/6, UBND TP Hà Nội có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô Hà Nội; khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng.

Theo tờ trình, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 567 ha, trong đó giữ nguyên hiện trạng diện tích mặt nước Hồ Tây với hơn 520 ha, diện tích đất trên 46 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Một số hạng mục chính dự án sẽ triển khai là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây. Theo đó 13,5 km đường ven sẽ được cải tạo, nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên 21 m. Các đoạn còn lại được xem xét mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế.

"Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, ngăn chặn rác thải dưới lòng hồ tại các khu vực mở rộng", tờ trình nêu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường... phù hợp quy hoạch.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 30.000 tỷ đồng, nhà đầu tư là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án hoàn thành năm 2030, trong đó giai đoạn một từ quý III/2026 đến quý IV/2028 cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan, riêng đoạn Quảng An hoàn thành quý III/2027. Giai đoạn hai từ quý I/2027 đến quý IV/2030 thành phố đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan, công viên theo quy hoạch.

Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Hà Nội, rộng hơn 526 ha, chu vi khoảng 15 km, hình thành từ một đoạn sông Hồng cũ. Hệ sinh thái hồ đa dạng với 72 loài thực vật nổi, 47 loài tảo đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 12 loài giáp xác và 46 loài cá.