Đất rộng, người đông, Hòa Lạc vẫn thiếu nơi đáng sống

(Ngày Nay) -Tốc độ tăng dân số cơ học đạt trên 8%/năm, cao gấp đôi mức trung bình của Hà Nội, đất còn rẻ, người ngày một đông, cấu trúc cư dân tri thức trẻ hình thành rõ nét song Hòa Lạc – thành phố vệ tinh Tây Hà Nội đầy tiềm năng vẫn đang là “vùng trũng” về tiện ích sống do thiếu vắng các khu đô thị tiện ích all in one.

Vũng trũng tiện ích

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hòa Lạc sẽ là trung tâm hành chính của thành phố phía Tây Hà Nội, đồng thời là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, có các trường đại học, có khu công nghệ cao, trung tâm thí nghiệm, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn..

Thành phố phía Tây được quy hoạch thành đô thị thông minh, là thành phố khoa học, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, tiếp thu trình độ khoa học và công nghệ quốc tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng diện tích thành phố khoảng 251 km2, dân số đến năm 2045 khoảng 1,2 triệu người.

Là thủ phủ của thành phố mới Tây Hà Nội, theo thống kê sơ bộ, Hòa Lạc đang là nơi thu hút gia tăng dân số cơ học, tốc độ tăng dân số trung bình đạt 8%/năm, cao gấp đôi mức trung bình của Hà Nội. Hiện nay, ngoài dân cư hiện hữu, Hòa Lạc đang có hơn 100.000 người di chuyển từ nơi khác tới sống, học tập và làm việc. Đây là tầng lớp cư dân mới, đa phần là người trẻ, bao gồm chuyên gia công nghệ, kỹ sư, sinh viên, giảng viên…

Dự báo đến năm 2030, khoảng 600.000 dân sẽ sinh sống tại Hòa Lạc theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ riêng khu vực thành phố đại học thông minh, sẽ có hơn 40.000 dịch chuyển về học tập, sinh sống và làm việc khi dự án hạ tầng công nghệ đô thị thông minh 150 tỷ đồng của ĐH Quốc gia đi vào hoạt động, hình thành trung tâm cư trú mới của lực lượng lao động tri thức.

Tuy nhiên, trái ngược với hạ tầng kết nối xung quanh đô thị Hòa Lạc đang cấp tập đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng dân sinh, các tiện ích xã hội thiết yếu của một đô thị hiện đại gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, nơi vui chơi giải trí, các khu thể thao tại khu vực Hòa Lạc lại đang là một khoảng trắng.

Đơn cử như tiện ích công cộng, điểm vui chơi, giải trí, khảo sát thực tế khu vực này cho thấy, ngoài một số ít nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ bình dân của người dân địa phương đầu tư xây dựng, toàn bộ khu vực Hòa Lạc chưa hề có các trung tâm thương mại, khu mua sắm, giải trí, y tế chất lượng cao. Trong khi thế hệ dân cư mới đang đổ về Hòa Lạc lại là tầng lớp dân cư có nhu cầu sống chất lượng và tiêu dùng cao.

Một khảo sát thị trường do G.Empire thực hiện đầu tháng 11/2025 cho thấy, 80% cư dân khu công nghệ cao Hòa Lạc hay cán bộ, nhân viên các công ty lớn như Viettel, FPT đang làm việc hàng ngày tại Hòa Lạc vẫn phải về Hà Đông hoặc Xuân Mai mua sắm và sử dụng dịch vụ cao cấp. Khá nhiều nhân viên của các đơn vị lớn đang “đóng quân” tại Hòa Lạc nhưng sinh sống ở các khu vực như Mỹ Đình, Cầu Giấy…mong muốn được ở trong các khu đô thị có đầy đủ các tiện ích hiện đại, bao gồm trường mầm non, trường tư thục và các tiện ích xã hội khác để không phải đi làm xa như hiện tại.

Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tiên phong đón đầu hạ tầng và dân cư

Theo các chuyên gia kinh tế, bất động sản, khoảng trắng tiện ích đô thị này đang mở ra cơ hội và tiềm năng cực kỳ to lớn cho mảng bất động sản nhà ở tích hợp, mô hình khu đô thị compound tiện ích all in one.

Khảo sát thực tế thị trường Hòa Lạc cho thấy, nguồn cung đất nền không hiếm, chỉ hiếm nguồn cung nằm trong các khu đô thị nằm dọc tuyến Metro đoạn Hòa Lạc- trung tâm của thành phố vệ tinh tương lai có đầy đủ tiện ích all in one dành cho cư dân.

Hiện tại, dự án có sẵn hạ tầng, bám trục Metro, quy hoạch tiện ích đô thị all in one tại Hòa Lạc hiện nay mới chỉ có duy nhất một dự án là Hoa Lac Metro City của đơn vị phát triển BĐS uy tín Kita Group.

Cách ga Metro số 5 đoạn Tiến Xuân chỉ 500m, liền kề khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội, Hoa Lac Metro City là dự án khu dân cư compound (quy hoạch đồng bộ và khép kín) theo mô hình TOD quy mô lớn và đẳng cấp bậc nhất Hòa Lạc.

Sở hữu 8,3ha đất sạch, pháp lý rõ ràng, Hoa Lac Metro City cung cấp ra thị trường số lượng sản phẩm hữu hạn, chỉ 192 căn biệt thự, liền kề, shophouse trong không gian sống được kiến tạo tích hợp đầy đủ các tiện ích all in one, đáp ứng nhu cầu của cư dân, đồng thời hứa hẹn trở thành điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Với lợi thế là khu đô thị all in one đầu tiên tại Hòa Lạc, Hoa Lac Metro City hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư ngay trước thời điểm dự án chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường. Hiện mỗi ngày lượng khách tham quan tìm hiểu dự án lên tới hàng trăm người, cầu thị trường cao hơn nguồn cung, hứa hẹn trở thành dự án dẫn sóng thị trường, đón đầu tuyến Metro số 5 dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025.

“Khi Metro 5 khởi công, những khu đô thị vừa bám trục Metro, vừa có hạ tầng hiện hữu như Hoa Lac Metro City sẽ trở thành “tài sản kép” hiếm có – đón đầu sóng Metro, đồng thời khai thác được giá trị thật. Đây cũng sẽ là phân khúc tăng giá sớm nhất, nhờ hiệu ứng “2in1” – nhà đầu tư vừa đón đầu được cơ hội sinh lời theo hạ tầng vừa khai thác được ngay giá trị thực tế của sản phẩm. Các khu đô thị có hạ tầng và tiện ích đầy đủ chắc chắn sẽ thu hút được cư dân về sinh sống cũng như là nơi hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn, bền vững cho nhà đầu tư”, CEO Nguyễn Thị Dung, chủ tịch G.Empire Group, đơn vị tiếp thị, phân phối BĐS hàng đầu thị trường, khẳng định.