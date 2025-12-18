Bất động sản Hòa Lạc tăng tốc đón sóng Metro số 5

(Ngày Nay) - Thị trường bất động sản Hòa Lạc nhộn nhịp trước giờ khởi công tuyến Metro số 5 Hòa Lạc - Văn Cao. Thanh khoản tại các khu vực trung tâm hoặc dọc tuyến Metro tăng vọt, nhất là các dự án compound, tiện ích all in one, dẫn đầu xu thế đô thị TOD.

Đất nền thiết lập mặt bằng giá mới theo tín hiệu hạ tầng

Ngày 19/12 tới đây, Hà Nội sẽ khởi công loạt dự án hạ tầng và đô thị có quy mô lớn, trải rộng từ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị tới các đại dự án phát triển mới.

Ở nhóm hạ tầng giao thông, dự án lớn nhất là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng.

Được biết, tuyến Metro số 5 sẽ do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thi công với thời gian cam kết “nhanh hơn dự kiến”.

Cùng với vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long hiện hữu, Metro số 5 hứa hẹn sẽ là cú hích hạ tầng mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục, khoa học ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Những tín hiệu tích cực về hạ tầng đã và đang tác động trực tiếp tới thị trường BĐS khu vực. Khảo sát thực tế của phóng viên tại trung tâm Hòa Lạc cùng các khu vực dọc tuyến Metro số 5 cho thấy giá đất đã nhích tăng nhẹ và thanh khoản tốt hơn thời điểm đầu 2025. Một số dự án mở bán mới tại Yên Xuân, Phù Cát cầu vượt cung, các đơn vị môi giới ghi nhận lượng khách đầu tư cũng như ở thực đăng ký giữ chỗ sớm, chờ mở bán chính thức với tỷ lệ booking ở mức tích cực. Một số khu vực người dân địa phương còn đất để bán song có xu hướng giữ đất bởi họ vẫn tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Theo chị Nguyễn Hằng, một chuyên gia bán hàng kinh nghiệm tại phân khúc đất nền Hòa Lạc, bất động sản bám trục Metro đang được quy hoạch thành trung tâm hành chính của thành phố Tây Hà Nội sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. “Trong 5 năm trở lại đây, giá đất trung tâm như Yên Xuân, Tiến Xuân, Phú Cát, Bình Yên đều trên xu hướng tăng, có khu vực tăng 300-400% và vẫn còn biên độ tăng giá do giá vẫn còn thấp so với khu vực vành đai 3, vành đai 4 trong khi nhu cầu ở thực ngày một tăng cao, theo quy hoạch là tới 6 vạn dân từ nay tới 2030”.

Người mua “chọn mặt gửi vàng” ở các đô thị TOD, tiện ích all in one

Vẫn theo chị Nguyễn Hằng chia sẻ, một trong những yếu tố khiến BĐS Hòa Lạc hấp dẫn là mức giá thấp. Trong đó, các nhà đầu tư khu vực Bình Yên - Hòa Lạc từ thời điểm 2020 giá chỉ 10 − 15 triệu đồng/m² thì nay họ đang “nương sóng” Metro để “chốt lời” ở mức 45−50 triệu đồng/m².

Dù mặt bằng giá đã ghi nhận mức tăng trên 300% và được đánh giá là còn nhiều dư địa, song sức hấp dẫn của nhóm sản phẩm mang tính “lướt sóng” đang có dấu hiệu suy giảm. Người mua ở thời điểm hiện tại tỏ ra thận trọng khi nhận thấy mức giá đã tiệm cận ngưỡng cao, trong khi hạ tầng nội khu tại một số khu vực này chưa có sự cải thiện so với 2020.

“Khẩu vị người mua đã khác với 5 năm trước, tâm lý rẻ mua vứt đó không còn, người mua giờ chỉ quan tâm tới các dự án có hạ tầng sẵn, tiện ích all in one có thể ở được ngay hoặc chưa ở cũng có thể khai thác, cho thuê sinh lời, chứ không để đất hoang, do đó các dự án được quy hoạch và phát triển đồng bộ về không gian sống, hạ tầng, tiện ích sẽ được tin tưởng và nhận sự quan tâm” theo chị Hằng chia sẻ.

Nổi bật và tiên phong tại Hòa Lạc trong thời gian gần đây, thị trường đặc biệt quan tâm tới Hoa Lac Metro City.

Với quy mô 8,3ha, Hoa Lac Metro City do KITA Group phát triển, tận dụng lợi thế kết nối hạ tầng khu vực Hòa Lạc, đặc biệt là trục cao tốc Láng – Hòa Lạc, Quốc lộ 21A và các tuyến Metro trong tương lai.

Dự án được quy hoạch đồng bộ với 192 căn biệt thự, liền kề và shophouse, hướng tới việc hình thành một không gian sống tích hợp, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo lập hệ sinh thái giao thương – dịch vụ cho toàn khu vực.

Theo quy hoạch, Hòa Lạc Metro City chú trọng phát triển hệ tiện ích nội khu theo hướng “all-in-one”, với các hạng mục như clubhouse sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, khu thể thao, công viên cây xanh và hồ điều hòa, tạo nên môi trường sống sinh thái, hiện đại và tiện nghi hàng đầu khu vực.

Việc bố trí đồng bộ các không gian ở, sinh hoạt, giải trí và dịch vụ được kỳ vọng không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân, mà còn góp phần hình thành một điểm nhấn đô thị mới tại khu vực trung tâm Hòa Lạc trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang từng bước hoàn thiện.

Giới chuyên gia nhận định, những khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút nổi bật như Hoa Lac Metro City sẽ trở thành "toạ độ vàng phát triển", nơi thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở hội tụ. Các nhà đầu tư quốc tế vốn rất ưu tiên các đô thị có kết nối tốc độ cao bởi nó đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn. Điều này dự báo sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tăng giá bất động sản, cải thiện thanh khoản và định hình đô thị phát triển bền vững.