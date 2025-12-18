Chính thức khởi công Metro số 5, bất động sản Hòa Lạc sôi động theo hiệu ứng “vết dầu loang”

(Ngày Nay) - Các dự án dọc tuyến metro số 1 ở TP. HCM đều đã tăng giá mạnh từ khoảng 1,5 đến 3 lần sau khi tuyến Metro này đi vào vận hành, theo khảo sát của CBRE: Nhà đầu tư kỳ vọng “lịch sử” sẽ lặp lại ở Hà Nội, khi tuyến Metro số 5 Hòa Lạc - Văn Cao chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho khu Tây Hà Nội, đặc biệt là khu vực lõi đô thị Hòa Lạc và dọc tuyến Metro chạy qua.

Metro hiện thực hóa đô thị TOD

Sau nhiều năm trông đợi, tuyến Metro số 5 đã chính thức được khởi công, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, giữ vai trò trục xương sống trong phát triển giao thông công cộng khu vực phía Tây. Đây là cú hích hạ tầng vô cùng quan trọng và ý nghĩa, mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục, nghiên cứu khoa học, hình thành cực tăng trưởng mới cho thủ đô Hà Nội.

Tuyến Metro số 5 được kỳ vọng hiện thực hóa mô hình đô thị TOD – xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới, góp phần đưa Hà Nội chuyển dịch từ mô hình đô thị dàn trải, phụ thuộc xe cá nhân sang đô thị nén, kết nối metro. Theo các chuyên gia, khi hạ tầng metro hoàn thiện, giá trị bất động sản quanh các ga sẽ gia tăng, đồng thời người dân dần thay đổi tư duy an cư, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, tiện ích đầy đủ và khả năng khai thác bền vững, ngay cả khi nằm xa trung tâm.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản được dự báo sẽ dịch chuyển mạnh về các đại đô thị ven đô, nơi hạ tầng hoàn thiện và phù hợp phát triển theo mô hình TOD. Theo đó, người mua ngày càng đầu tư lý tính, ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Bất động sản Hòa Lạc sôi động theo hiệu ứng “vết dầu loang”, dự án nào là tâm điểm thị trường?

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam, hầu hết dự án dọc tuyến metro số 1 TP. HCM đều tăng giá mạnh trước và sau khi vận hành, với mức tăng từ khoảng 1,5-3 lần. Một số dự án như The Vista An Phú, Masteri Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, Estella Heights, Thảo Điền Pearl hay Lavita Garden ghi nhận giá dịch thứ cấp cao hơn 2,5-3,5 lần so với thời điểm mở bán.

Việc Metro số 5 khởi công khiến giới đầu tư kỳ vọng hiệu ứng tăng giá tương tự Metro số 1 TP.HCM sẽ tái diễn tại Tây Hà Nội – một kỳ vọng có cơ sở khi khu vực dọc tuyến metro đã ghi nhận đà tăng trưởng liên tục trong nhiều năm nhờ hạ tầng và quy hoạch đồng bộ. Trong bối cảnh Hòa Lạc được định hướng trở thành trung tâm phía Tây, dự kiến thu hút khoảng 60.000 cư dân đến năm 2030, cùng dòng vốn đầu tư công mạnh mẽ vào các trục giao thông chiến lược, khu vực này đang dần khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư thực chất và bền vững.

Hạ tầng có thật, tiến độ có thật, nhu cầu thực tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản tại khu vực. Thị trường Hòa Lạc luôn là địa chỉ đỏ của nhà đầu tư, nhu cầu ở thực vượt cung trong phân khúc trung cấp dành cho giới chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, sinh viên, trí thức. Tuy nhiên, sản phẩm đáp ứng nhu cầu “kép”: vừa để ở thực vừa có tiềm năng đầu tư sinh lời an toàn, bền vững lại mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khảo sát thực tế dọc tuyến Metro số 5 cho thấy nổi bật nhất là Dự án Hoa Lac Metro City ở Yên Xuân, đối diện trung tâm hành chính thành phố Tây Hà Nội, cách ga Metro Tiến Xuân chừng 500 mét.

Đây là dự án duy nhất ở Hòa Lạc thời điểm hiện tại được định vị là khu đô thị cao cấp theo mô hình TOD, đầy đủ tiện ích nội khu hiện đại, an ninh, an toàn, khép kín Compound tại vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc, dễ dàng kết nối với hệ thống giao thông và tiện ích ngoại khu.

Hoa Lac Metro City cung cấp ra thị trường số lượng sản phẩm hữu hạn, chỉ 192 căn biệt thự, liền kề, shophouse. Với không gian sống được kiến tạo tích hợp đầy đủ các tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cư dân, Hoa Lac Metro City không chỉ là nơi an cư đáng sống mà còn là điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực, hội tụ tiềm năng tăng giá trị và khả năng khai thác sinh lời an toàn, bền vững cho nhà đầu tư.

Theo giới chuyên gia, các khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành “tọa độ vàng phát triển”, nơi giá trị bất động sản, thanh khoản và sức hút dân cư cùng gia tăng theo sự hoàn thiện của hạ tầng. Sở hữu vị trí điển hình của một đô thị TOD chuẩn quốc tế, Hoa Lac Metro City cho phép cư dân “một bước tới metro”, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư đón đầu tuyến Metro số 5 với mức giá khởi điểm hấp dẫn, được kỳ vọng dẫn sóng thị trường và ghi nhận biên độ tăng giá 30–50% khi metro đi vào vận hành.