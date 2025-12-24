Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

(Ngày Nay) - Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu – “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.

Tọa lạc trên cung đường biển đẹp bậc nhất Hạ Long, tòa tháp đôi biểu tượng Aria Bay sở hữu vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với bãi biển trải dài hơn 1,2 km - chỉ một bước chân là chạm cát, một mặt hướng ra hồ cảnh quan rộng gần 22 ha bên trục đường Hoàng Quốc Việt, xung quanh là nhịp sống hứng khởi của Marina Bayfront District và khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Hành trình khám phá phong cách sống “Front Row Life” tại Aria Bay không bị giới hạn bên trong tòa tháp, mà mở ra theo từng lớp, tinh tế và giàu nhịp điệu. Mỗi bước trải nghiệm tựa như một chương nhạc mới được hé mở, dẫn dắt con người đắm mình vào phong cách sống quốc tế ngay trước kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Nhịp phố thương mại: Khai mở “hải trình” phong cách sống

Aria Bay chào đón cộng đồng thời thượng bằng nhịp điệu thương mại ven biển hứng khởi. Với 5 retail pods và chuỗi shop kinh doanh cao cấp tại khối đế, không gian thương mại tại Aria Bay phản chiếu sự giao thoa giữa những trải nghiệm mua sắm và gu thẩm mỹ nghệ thuật tinh tế của cộng đồng thời thượng.

Lần đầu tiên BIM Land giới thiệu mô hình retail pods với quy mô từ 2-3 tầng, tổng diện tích kinh doanh của 5 pods lên tới hơn 1.800 m², dành riêng cho những ngành hàng cao cấp như F&B, wellness & spa, thời trang, triển lãm nghệ thuật, siêu thị mini… và được chủ đầu tư trực tiếp vận hành.

Từ Aria Bay có thể tiếp cận trong tầm bước chân đến các điểm chạm thuộc Marina Bayfront District: phố đi bộ, Grandbay Halong Shophouse, khu phố thương mại Marina Terrace, nhà hàng Hồng Hạnh Signature…

Tầng không di sản: Khán đài đặc quyền khám phá “Front Row Life”

Aria Bay nằm trong số những tòa tháp hiếm hoi tại Hạ Long sở hữu tọa độ “Front Row” và tầm nhìn 360 độ, ôm trọn vẻ đẹp của vịnh - hồ - phố. Đó là nhờ thiết kế kiến trúc giật cấp độc bản, cùng các mảng kính hộp Low-E khổ lớn nối tiếp theo chiều cao mặt đứng.

Từ khung cảnh vịnh biển nên thơ, cho đến nhịp sống thời thượng nơi bãi biển, tổ hợp Sailing Club và bầu không khí thương mại hứng khởi tại “all-in-one hub"…đều được thu trọn trong tầm mắt của cộng đồng ưu tú từ mỗi không gian sống tại Aria Bay.

Những căn hộ tầm nhìn hướng về hồ cảnh quan rộng 22 ha có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng và mặt nước đẳng cấp, được tích hợp bởi những công nghệ thị giác hiện đại như 3D Mapping, rèm nước, Sky Tracker, pháo hoa…

Chất sống quốc tế trong từng trải nghiệm thời thượng

Với đặc quyền “một bước chạm cát”, cộng đồng thời thượng tại Aria Bay khám phá một “bộ sưu tập” trải nghiệm sống tinh tế, đậm chất quốc tế, trên bãi biển sát vịnh trải dài 1,2 km. Điều này gợi nhắc đến những thành phố ven biển như Miami (Hoa Kỳ), Bali (Indonesisa) hay Dubai Marina (UAE).

Chất sống quốc tế được dệt nên bởi hơn 98 tiện ích thời thượng tại tổ hợp giải trí ven biển Sailing Club Halong và Soul Boutique Hotel Halong như Beach Bar, nhà hàng cao cấp, hồ bơi trung tâm, hồ bơi Beach Club, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao bãi biển với sân pickleball, bóng chuyền, golf Pitch & Putt…

Sự hiện diện của CLB thể thao 5 sao tiêu chuẩn quốc tế Elite Fitness và khu xông hơi phong cách Hàn Quốc Jjimjilbang góp phần nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn tại Aria Bay theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và phong cách sống.

Dấu ấn quốc tế không chỉ hiện diện trên bãi biển, mà còn lan tỏa bên trong tòa tháp đôi Aria Bay qua hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt nhiều cao độ. Mỗi tầng tiện ích mang một chủ đề phong cách sống khác biệt, đóng vai trò như những nhịp điệu riêng trong bản giao hưởng sống động.

Tòa tháp sở hữu tới 12 hồ bơi trong nhà và ngoài trời với tầm nhìn hướng vịnh. Đặc biệt, tầng 40 với cao độ gần 160 mét, Aria Bay mở ra một “khu nghỉ dưỡng trên cao” với những tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, sky bar, lounge, và vườn thiên văn... mang đến những trải nghiệm thư giãn trọn vẹn giữa tầng không.

Trải nghiệm đa tầng cùng hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ phong phú đã hoàn thiện chất sống “Front Row Life” tại Aria Bay.Sự giao thoa giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế và tính riêng tư trong từng không gian sống, cho phép cư dân vừa cởi mở với thế giới, vừa tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm theo gu thẩm mỹ cá nhân.