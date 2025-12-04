Đất Xanh Group bàn giao giỏ sản phẩm độc quyền The Privé cho Đông Tây Land

(Ngày Nay) - Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn Đất Xanh, lễ ký kết & giao giỏ hàng độc quyền Tháp 9 và Tháp 11 dự án The Privé diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hợp tác giữa Đất Xanh Group và Đông Tây Land.

Thị trường BĐS hạng sang: Nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung trung tâm ngày càng hiếm

Theo giới chuyên gia nhận định, thời điểm hiện tại được xem là “giai đoạn vàng” của bất động sản hạng sang tại TP.HCM. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, nguồn cung căn hộ hạng sang trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu của nhóm khách hàng thượng lưu lại tăng nhanh hơn bao giờ hết.

Nếu trước đây giá trị của bất động sản hạng sang gắn liền với những tiêu chí hữu hình như diện tích lớn, vị trí mặt tiền, hay kiến trúc hoành tráng, thì giờ đây xu hướng đã thay đổi. Giới thượng lưu ưu tiên những sản phẩm tinh tế, vừa vặn, có chiều sâu cảm xúc - nơi mỗi không gian đều được thiết kế để tái tạo năng lượng, cân bằng và thể hiện dấu ấn cá nhân.

Tại Việt Nam, theo ghi nhận từ Knight Frank, tầng lớp thượng lưu đang có tốc độ gia tăng mạnh và đi kèm theo đó là xu hướng đầu tư vào các dự án hạng sang. Đặc biệt tại TP.HCM, khu vực phía Đông – với sự hoàn thiện hạ tầng và định vị trở thành trung tâm kinh tế - tài chính đang là tâm điểm dòng vốn. Trong bối cảnh này, các dự án có vị trí đẹp, pháp lý hoàn thiện và thiết kế hướng đến trải nghiệm sống bền vững càng trở thành “tài sản an cư – đầu tư kép”.

Với xu hướng này, The Privé nổi lên như một điểm sáng. Dự án được xem như biểu tượng của xu hướng sống biệt lập, tinh tuyển và bền vững giữa lòng thành phố. Minh chứng là ở đợt mở bán đầu tiên cuối tháng 8/2025, The Privé đã tạo nên sức hút mạnh trên thị trường khi 1.027 căn hộ được giao dịch thành công chỉ trong 72 giờ. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu thực tế, so với hơn 9.500 lượt đăng ký đặt chỗ được ghi nhận.

Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, các sản phẩm giai đoạn tiếp theo của The Privé như một lời đáp cho nguồn cầu còn rất lớn đối với dòng căn hộ compound ven sông – phân khúc đang được giới đầu tư và khách hàng thượng lưu đặc biệt săn đón.

The Privé – không gian sống thượng lưu giữa trung tâm TP.HCM

Được biết, The Privé sở hữu vị trí ven sông Sài Gòn hiếm có, nằm tại tâm điểm hành chính – tài chính mới của TP.HCM, kết nối trực tiếp Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đặc biệt, lợi thế ba mặt giáp sông giúp dự án trở thành một trong số ít công trình có tầm nhìn không thể tái tạo.

Được quy hoạch trên khu đất 6,7ha, gồm 12 tháp căn hộ từ 33–35 tầng, The Privé được phát triển theo mô hình compound biệt lập, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Chuỗi tiện ích “đa tầng – đa lớp” mang đến trải nghiệm sống chuẩn quốc tế: hồ bơi điện phân muối, vườn thiền, đường dạo bộ ven sông, khu lounge riêng, spa chăm sóc sức khỏe, phòng gym – yoga chuyên biệt, rạp chiếu phim…

Các dòng sản phẩm đa dạng từ căn hộ hạng sang, Sky Duplex, Garden Unit, Penthouse đến Garden Villa, mỗi loại hình đều được thiết kế như một “tác phẩm cá nhân hóa”, đảm bảo tính độc đáo cho từng chủ nhân. Dự án do đơn vị kiến trúc quốc tế tư vấn, theo tiêu chuẩn vận hành 5 sao, hướng tới một cộng đồng cư dân tinh hoa và đề cao trải nghiệm sống bền vững.

Trong đó, hai Tháp 9 và Tháp 11 của dự án sở hữu ba mặt thoáng hướng sông, tối ưu nắng gió tự nhiên, đảm bảo tầm nhìn rộng thoáng. Nhằm khẳng định giá trị xứng tầm, các căn hộ tại Tháp 9 và Tháp 11 được bàn giao với tiêu chuẩn hoàn thiện tinh xảo tạo nên dấu ấn sang trọng và tinh tế như: bộ thiết bị bếp hoàn chỉnh đến từ thương hiệu quốc tế danh tiếng; vật liệu Laminate Vảy Rồng độc bản; triết lý thiết kế Built-in giúp tối ưu không gian và tôn lên vẻ hiện đại, đẳng cấp của căn hộ.

Các sản phẩm tại Tháp 9 và Tháp 11 mang đến đa dạng lựa chọn diện tích và loại hình, từ căn 1 phòng ngủ tối ưu cho người trẻ hoặc nhà đầu tư tinh gọn, đến các căn hộ 2–3 phòng ngủ view sông dành cho gia đình mong muốn một không gian sống đẳng cấp ven sông. Nhờ sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất của dự án cùng thiết kế tối ưu tầm nhìn, mỗi căn hộ tại đây đều là một tài sản giá trị, vừa phù hợp an cư vừa có tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai.

Hợp tác chiến lược nâng tầm giá trị dự án

Trong giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án, với mục tiêu đưa những giá trị tối ưu của The Privé đến đúng nhóm khách hàng xứng tầm, Đất Xanh Group đã chính thức lựa chọn giao giỏ hàng độc quyền Tháp 9 và Tháp 11 cho Đông Tây Land.

Sự hợp tác này là bước đi chiến lược, được kỳ vọng giúp tối ưu tốc độ hấp thụ của thị trường, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ xuyên suốt cho khách hàng thượng lưu.

Được biết, Đông Tây Land sau hơn 12 năm hoạt động cùng tôn chỉ “Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin”, đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn, phân phối bất động sản. Với đội ngũ hơn 700 chuyên viên tư vấn và kinh nghiệm đồng hành nhiều dự án quy mô lớn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tối đa năng lực của mình để lan tỏa những giá trị chuyên biệt và phù hợp với định vị hạng sang của The Privé.

Sự kiện ký kết không chỉ là bước đi quan trọng trong giai đoạn triển khai mới của dự án, mà còn khẳng định niềm tin của thị trường dành cho The Privé - một dự án hội tụ trọn vẹn giá trị vị trí, thiết kế, pháp lý và tầm nhìn phát triển dài hạn.