Tốc độ giao dịch nhanh kỷ lục của căn hộ hạng sang The Privé

The Privé đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản khi liên tiếp xác lập 7 kỷ lục ấn tượng ngay từ những đợt mở bán đầu tiên. Từ kỷ lục về lượng khách hàng quan tâm; số lượt tham quan nhà mẫu cho đến con số booking vượt ngoài mong đợi, dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Chỉ trong vòng hai tuần, từ khi khai trương nhà mẫu đến sự kiện mở bán, The Privé đã thu hút hơn 30.000 lượt quan tâm, ghi nhận 9.500 booking và trở thành hiện tượng khi có gần 2.000 khách hàng tham dự trực tiếp cùng hơn 7.000 khách tham gia trực tuyến trên khắp cả nước.

Đặc biệt, chỉ trong kỳ mở bán giai đoạn một, toàn bộ 1.027 sản phẩm được giao dịch thành công; tương đương 100% giỏ hàng, “mở bán bao nhiêu - hết bấy nhiêu”. Không chỉ khẳng định sức hút vượt trội, The Privé còn cho thấy vị thế tiên phong của Tập đoàn Đất Xanh khi dẫn đầu xu hướng bán hàng online trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Sức nóng từ đợt mở bán đầu tiên

Đúng như dự đoán trước đó, ngay khi ra mắt, khu căn hộ hạng sang The Privé đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản phía Nam. Hoạt động mở bán giai đoạn 1 chính thức diễn ra từ tối 21/8, được triển khai trực tuyến trên nền tảng công nghệ Dat Xanh Agent – hệ thống bán hàng hiện đại giúp tối ưu quy trình chọn căn, giao dịch và xác nhận thông tin.

Lượng khách giao dịch trực tiếp tại sự kiện mở bán The Privé ngày 24/8

Chỉ sau 3 ngày mở giỏ hàng, toàn bộ 1.027 căn hộ thuộc 4 tháp đầu tiên đã tìm thấy chủ nhân, vượt xa dự đoán ban đầu của thị trường và thiết lập kỷ lục giao dịch trong phân khúc căn hộ hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Thành công này giúp The Privé khép lại giai đoạn 1 một cách trọn vẹn, đồng thời tạo tiếng vang lớn trên thị trường nhờ tốc độ bán hàng ấn tượng.

Lý giải sức hút của The Privé, giới chuyên môn cho rằng thành công này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là năng lực kiến tạo bất động sản hạng sang đã được khẳng định qua hàng loạt dự án của Tập đoàn Đất Xanh – chủ đầu tư sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, luôn đảm bảo tiến độ thi công, duy trì chất lượng vượt trội và được biết đến với việc bàn giao sản phẩm sớm hơn cam kết.

Bên cạnh đó, những ưu điểm đắt giá như vị trí, thiết kế compound biệt lập, vị thế ba mặt giáp sông, The Privé còn ghi điểm nhờ chất lượng vượt trội trong thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao. Đặc biệt, dự án nằm trong số ít bất động sản trên thị trường hiện nay sở hữu pháp lý hoàn chỉnh: đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng và đủ điều kiện bán cho cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế – một lợi thế hiếm có, gia tăng giá trị bền vững cho The Privé.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày một khan hiếm, yêu cầu về pháp lý ngày càng siết chặt, việc các dự án mới như The Privé ra mắt được xem như thỏa mãn cơn “khát” nguồn cung sản phẩm trung tâm trong vòng nhiều năm qua.

Đặc biệt, ghi nhận trong buổi sáng diễn ra sự kiện, hàng trăm khách hàng đã có mặt, háo hức chờ đợi để bước vào khán phòng tham dự sự kiện mở bán. Các đơn vị phân phối ghi nhận nhiều khách hàng tham gia với tâm thế chủ động hơn: “Không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ tại The Privé, khách hàng của chúng tôi sẵn sàng lựa chọn và quyết định rất nhanh, khi tỷ lệ cạnh tranh để chốt một căn lên đến 9:1. Con số này phản ánh rõ rệt nhu cầu dành cho phân khúc căn hộ hạng sang tại trung tâm vẫn vô cùng mạnh mẽ,” đại diện một đơn vị phân phối chia sẻ.

Chị Hoàng Mai, khách hàng tham gia giao dịch trực tiếp, chia sẻ: “Khi bước vào không gian nhà mẫu, chúng tôi cảm nhận rõ sự tinh tế trong từng chi tiết thiết kế. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian để tận hưởng và khẳng định phong cách sống đẳng cấp của gia đình. Yếu tố pháp lý của dự án cũng chính là lý do chủ chốt tôi quyết định chọn sở hữu 2 căn hộ tại đây”.

Phát biểu về kỷ lục bán hàng ấn tượng của The Privé, đại diện Tập đoàn Đất Xanh - chủ đầu tư dự án cho biết: “Việc 1.027 căn hộ được giao dịch thành công chỉ trong vài ngày cho thấy The Privé không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là minh chứng rõ rệt cho nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống xứng tầm tại trung tâm TP.HCM. Sức hút của dự án đến từ sự kết hợp hài hòa giữa vị trí chiến lược, thiết kế sang trọng và hệ tiện ích toàn diện, mang lại cho khách hàng không chỉ một chốn an cư, mà còn là phong cách sống trọn vẹn và khác biệt.

Hiệu ứng ‘cháy hàng’ ở giai đoạn mở bán đầu tiên cũng là minh chứng cho tầm nhìn của Đất Xanh trong việc phát triển The Privé trở thành biểu tượng sống mới tại Thủ Thiêm – trung tâm kinh tế, tài chính đang lên của thành phố. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những giá trị bền vững và nâng tầm chuẩn mực sống hạng sang cho thị trường bất động sản Việt Nam.”

The Privé – Biểu tượng mới của chuẩn sống thượng lưu

Việc The Privé sold-out giai đoạn 1 trong thời gian ngắn kỷ lục đã mở màn đầy ấn tượng cho mùa giao dịch bất động sản nửa cuối năm 2025. Thành công này không chỉ minh chứng cho sức hút đặc biệt của dự án, mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào tiềm năng phục hồi và phát triển bền vững của phân khúc bất động sản hạng sang tại TP.HCM.

Trong thời gian tới, với những giai đoạn tiếp theo, The Privé được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới, trở thành biểu tượng sống thượng lưu, đồng thời khẳng định vị thế của Tập đoàn Đất Xanh trong việc kiến tạo những dự án mang tính dẫn dắt thị trường.