Dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư hấp dẫn với Ngân Bảo DOJI

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(Ngày Nay) - Đa dạng trọng lượng cùng các phương thức giao dịch linh hoạt trên toàn quốc và qua ứng dụng eGold , bạc Ngân Bảo DOJI hiện đang là một trong những kênh đầu tư, tích lũy được nhiều khách hàng lựa chọn, góp phần tối ưu hóa và đa dạng hóa danh mục đầu tư trong dài hạn.
Bạc Ngân Bảo DOJI đang trở thành một trong những sản phẩm đầu tư, tích lũy phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
Bạc Ngân Bảo DOJI đang trở thành một trong những sản phẩm đầu tư, tích lũy phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Với mức giá giao dịch đang trong khoảng 2 - 3 triệu đồng/lượng, bạc đang mở ra cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản cho đông đảo khách hàng, đặc biệt là những nhà đầu tư muốn từng bước xây dựng danh mục mới với nguồn vốn hợp lý. Không chỉ sở hữu tính thanh khoản cao, bạc còn được nhiều chuyên gia đánh giá là kim loại quý còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ nhu cầu tiêu thụ gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Chính những yếu tố này đang giúp bạc trở thành một trong những kênh đầu tư và tích sản giàu tiềm năng, bên cạnh các kênh truyền thống. Nắm bắt xu hướng đó, bạc Ngân Bảo do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sản xuất là một giải pháp đầu tư, tích lũy thuận tiện và dễ tiếp cận cho khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Ngân Bảo DOJI nằm ở trọng lượng đa dạng, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của nhà đầu tư. Hai sản phẩm đang được phân phối trên thị trường gồm đồng bạc Ngân Bảo Hà 1 lượng và bạc thỏi Ngân Bảo Lâm 5 lượng. Tùy theo khả năng tài chính và mục tiêu đầu tư, tích lũy, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Sự đa dạng này giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tích lũy định kỳ hoặc đầu tư theo từng giai đoạn, đồng thời tăng tính thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Không chỉ phù hợp với khách hàng định hướng đầu tư, mỗi sản phẩm bạc còn sở hữu thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa. Ngân Bảo Lâm gợi hình tượng rừng xanh - sức sống mãnh liệt, thịnh vượng bền lâu, hàm ý đồng hành và “hộ vận” cho chủ nhân. Trong khi đó, Ngân Bảo Hà nổi bật với hình ảnh cá chép chiêu tài và dòng chảy tài lộc, tượng trưng cho may mắn và hanh thông.

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Bạc thỏi Ngân Bảo Lâm 5 lượng với thiết kế cánh rừng trù phú, sinh trưởng không ngừng.

Ngay sau khi tiếp cận thị trường, đến nay DOJI đã cải tiến thiết kế của bạc thỏi Ngân Bảo Lâm với trọng lượng 5 lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của khách hàng.

Vẫn kế thừa cảm hứng từ những cánh rừng xanh bất tận – biểu tượng của nguồn sinh khí dồi dào và sự thịnh vượng bền lâu – Ngân Bảo Lâm 5 lượng nay được nâng cấp với ngôn ngữ thiết kế tinh tế và giàu chiều sâu hơn. Hình ảnh khu rừng hiện lên rậm rạp, sống động với các tầng lớp cây đan xen, tạo cảm giác về sự sinh trưởng không ngừng của thiên nhiên. Sự cải tiến này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp nghệ thuật của thỏi bạc mà còn gửi gắm thông điệp về tài lộc tích tụ, sức sống bền bỉ và hành trình kiến tạo giá trị dài lâu - những ý nghĩa được nhiều khách hàng ưu tiên khi lựa chọn sản phẩm đầu tư, tích sản trong giai đoạn hiện nay.

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DOJI đã đồng bộ hóa kênh phân phối từ các trung tâm trang sức trên toàn quốc đến ứng dụng eGold trực tuyến.

Song song với việc phát triển sản phẩm, DOJI cũng không ngừng mở rộng hệ thống phân phối nhằm tối ưu trải nghiệm cho khách hàng. Hiện nay, Ngân Bảo DOJI đã có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, trực tiếp trải nghiệm và an tâm về chất lượng sản phẩm.

Đối với những nhà đầu tư bận rộn hoặc yêu thích sự tiện lợi của công nghệ, ứng dụng eGold của DOJI chính là giải pháp thuận tiện. Chỉ với vài thao tác chạm đơn giản trên điện thoại thông minh, khách hàng đã có thể cập nhật giá bạc theo thời gian thực, thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến an toàn, bảo mật và nhanh chóng mà không cần mất thời gian di chuyển.

Với sự kết hợp giữa giá trị tích lũy, thiết kế thẩm mỹ, đa dạng trọng lượng và hệ sinh thái giao dịch trực tiếp tại hệ thống trung tâm toàn quốc và ứng dụng online thuận tiện, Ngân Bảo DOJI tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường bạc vật chất. Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư dễ tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng, dòng sản phẩm này còn cho thấy định hướng của DOJI trong việc đưa các giải pháp đầu tư, tích lũy hiện đại đến gần hơn với đời sống người dân.

PV
đầu tư Doji bạc eGold

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