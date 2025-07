Do đó, việc tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp công nghệ năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo, không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhằm tạo ra một không gian đối thoại, chia sẻ và kết nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các bên liên quan để cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp đột phá cho ngành năng lượng, vào ngày 29 tháng 7 tới đây, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – VietNam Economic Times sẽ tổ chức Diễn đàn Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới. Sự kiện hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của hơn 150 đại biểu, đại diện các ban, bộ, ngành, các viện, trường, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp… hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, với các nội dung trọng tâm:

1. Xu hướng công nghệ năng lượng mới: Giới thiệu và thảo luận về các công nghệ năng lượng tiên tiến trên thế giới trong quản lý năng lượng, lưới điện thông minh, công nghệ lưu trữ năng lượng, hydro xanh và các giải pháp năng lượng tái tạo hiệu suất cao.

2. Chính sách và cơ chế phát triển năng lượng bền vững: Trao đổi về các chính sách, hành lang pháp lý nhằm khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ năng lượng sạch tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

3. Thực trạng và giải pháp cho các dự án năng lượng tái tạo: Phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Hiện nay Vai trò của khoa học và công nghệ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội”. Đối với ngành năng lượng, khoa học công nghệ chính là “chìa khóa” để giải quyết đồng bộ các thách thức, biến khó khăn thành cơ hội.

Phát triển và ứng dụng công nghệ năng lượng hiện đại, đặc biệt là năng lượng tái tạo và năng lượng mới, không còn là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để Việt Nam giải quyết đồng thời ba bài toán lớn: Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; Bảo vệ môi trường”.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Diễn đàn Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, những giải pháp thiết thực; đồng thời tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa lĩnh vực công nghệ năng lượng trở thành một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.