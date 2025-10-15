Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Nga-Ukraine

(Ngày Nay) - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Moskva (Moscow) vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình nhưng buộc phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin.
Kênh RT của Liên bang Nga hôm 14/10 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine nhưng các hoạt động thù địch sẽ còn tiếp diễn chừng nào Kiev vẫn tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán.

Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra phản ứng này trước phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã cảnh báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng Liên bang Nga sẽ “phải trả giá” nếu từ chối thể hiện thiện chí bước vào bàn đàm phán.

Phát biểu trước báo giới hôm 13/10, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moskva luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, song lưu ý rằng Kiev, với sự hậu thuẫn của các đồng minh phương Tây, vẫn liên tục bác bỏ mọi đề xuất từ phía Liên bang Nga.

“Liên bang Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva vẫn tiếp diễn “do không còn lựa chọn thay thế nào khác”.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Liên bang Nga cuối cùng sẽ đạt được các mục tiêu đã tuyên bố và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của mình.

Những bình luận này được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (17/10) tại Washington.

Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Ukraine này, theo báo The Kyiv Post của Ukraine tối 13/10, diễn ra sau những cuộc điện đàm hiếm hoi liên tiếp cuối tuần qua, trong đó Tổng thống Zelensky cho biết trong cuộc gọi hôm Chủ nhật (12/10), ông đã thông báo với Tổng thống Trump về tình hình quốc phòng và năng lượng.

Tổng thống Zelensky cho biết chuyến thăm của ông sẽ bao gồm các cuộc gặp với các nhà lập pháp Mỹ, quan chức quân sự, và các lãnh đạo ngành năng lượng, khi Ukraine tìm cách mở rộng nhập khẩu khí đốt từ Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Trung Đông.

Bên cạnh đó, theo Tổng thống Zelensky, các chủ đề như phòng không, năng lượng, và các bước về trừng phạt, cũng như vấn đề tài sản của Liên bang Nga bị đóng băng ở Mỹ cũng sẽ được thảo luận.

Ngoài ra, việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk – loại vũ khí mà Kiev đã theo đuổi từ lâu – nhiều khả năng sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của ông Zelensky và phái đoàn Ukraine, sau khi Tổng thống Trump tuần trước nói rằng ông đã “gần như đưa ra” quyết định về loại vũ khí này.

Liên quan tới việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine, theo RT, ông Peskov cho biết Liên bang Nga đánh giá cao nỗ lực ngoại giao liên tục của ông Trump trong việc giải quyết xung đột một cách hòa bình và hy vọng rằng “ảnh hưởng của Mỹ cùng kỹ năng ngoại giao của các đặc phái viên của Tổng thống Trump sẽ giúp khuyến khích phía Ukraine hành động tích cực hơn và chuẩn bị tốt hơn cho tiến trình hòa bình”.

Liên bang Nga nhiều lần nhắc lại rằng họ luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Hai bên từng tiến gần tới một thỏa thuận tại Istanbul vào đầu năm 2022, nhưng theo phía Moskva, Kiev đã rút lui sau khi các nước phương Tây hậu thuẫn kêu gọi họ tiếp tục chiến đấu.

Các quan chức Liên bang Nga từ đó đến nay luôn khẳng định rằng cả Kiev lẫn các đồng minh châu Âu đều không thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, đồng thời cáo buộc họ trì hoãn đàm phán bằng cách đưa ra những điều kiện thay đổi liên tục và phớt lờ các đề xuất từ phía Moskva.

