Nga tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine

(Ngày Nay) - Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khiến sản lượng khí đốt giảm mạnh, nhiều khu vực bị hư hại nghiêm trọng, buộc Kiev có thể phải chi hàng tỷ euro nhập khẩu nhiên liệu.

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk ngày 10/10 cho biết các lực lượng Nga đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine, song không nêu chi tiết về những địa điểm bị tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, bà Grynchuk nêu rõ: “Các chuyên gia năng lượng đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả tiêu cực… Ngay khi điều kiện an toàn cho phép, các chuyên gia năng lượng sẽ bắt đầu xác định mức độ thiệt hại và tiến hành công tác khôi phục.”

Trước đó, hãng tin Bloomberg ngày 9/10 dẫn một nguồn tin cho biết các cuộc không kích của Nga đã khiến sản lượng khí đốt tự nhiên nội địa của Ukraine giảm hơn một nửa, buộc Kiev có thể phải chi khoảng 1,9 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu.

Theo nguồn tin này, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Kharkov và Poltava ngày 3/10 đã khiến sản lượng khí đốt của Ukraine giảm khoảng 60%.

Nếu Moskva tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công như hiện nay, Kiev sẽ cần mua khoảng 4,4 tỷ m3 khí đốt vào cuối tháng Ba, tương đương gần 20% mức tiêu thụ hằng năm của nước này.

Bloomberg cho biết, sau các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga, Ukraine đã đề nghị các đối tác G7 hỗ trợ thiết bị để sửa chữa hệ thống năng lượng cũng như cung cấp thêm hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư của Liên minh châu Âu (EIB) và Ủy ban châu Âu hiện đang xem xét cung cấp thêm hỗ trợ cho ngành năng lượng của Ukraine.