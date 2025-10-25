DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho biết các nhà khoa học đã phát hiện DNA của hai loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moskva, hé mở những nguyên nhân phức tạp phía sau thảm họa quân sự của Napoleon I.
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong

Trong chiến dịch mùa Đông năm 1812, khoảng 60% trong tổng số 500.000 quân của Napoleon đã chết vì đói, rét và dịch bệnh trên đường rút lui. Trước đây, các nhà sử học và khoa học cho rằng hai mầm bệnh chính là Rickettsia prowazekii (gây bệnh thương hàn do chấy rận) và Bartonella quintana (gây 'sốt chiến hào'), được xác định bằng kỹ thuật PCR vào năm 2006. Tuy nhiên, phương pháp đó chỉ phát hiện được những tác nhân đã được nghi ngờ từ trước.

Sau gần 20 năm, nhóm nghiên cứu do nhà cổ nhân học di truyền (paleogenomics) Nicolás Rascovan thuộc Viện Pasteur (Paris) dẫn đầu đã sử dụng công nghệ giải trình tự DNA thế hệ mới để sàng lọc tất cả các mầm bệnh tiềm tàng trong răng của 13 binh sĩ được khai quật tại Litva năm 2002. Kết quả cho thấy 4 người mang vi khuẩn Salmonella enterica – tác nhân gây bệnh sốt thương hàn phụ (paratyphoid), với triệu chứng chán ăn và nổi ban đỏ; 2 người khác nhiễm Borrelia recurrentis – vi khuẩn do chấy truyền, gây bệnh “sốt tái phát” đặc trưng bởi những cơn sốt cao lặp đi lặp lại.

Không phát hiện dấu vết của hai bệnh từng được xác định năm 2006, nhóm nghiên cứu cho rằng có thể vì các bệnh đó không xuất hiện trong nhóm mẫu nhỏ này hoặc vì kỹ thuật mới kém nhạy hơn trong một số trường hợp. Dù vậy, kết quả khẳng định cái chết của quân đội Napoleon không chỉ do một dịch bệnh duy nhất mà là tổng hợp của nhiều yếu tố – từ đói rét, ký sinh trùng tới nhiều loại vi khuẩn khác nhau.

Ông Rascovan cho rằng thay vì tiếp tục khai thác số mẫu còn lại, giới khoa học nên chờ đợi các công nghệ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ông kết luận: “Hãy để dành chúng cho những kỹ thuật mà ngày nay chúng ta còn chưa thể tưởng tượng ra”.

PV
nghiên cứu DNA quân đội Napoleon

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
(Ngày Nay) - Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10.
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
(Ngày Nay) - Dù đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hamas được cho là chưa có ý định giải giáp vũ khí. Các động thái mới đây của nhóm vũ trang như tiến hành khủng bố đàn áp lực lượng dân quân đối địch tại Gaza và cuộc tấn công ngày 19/10 khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng cho thấy Hamas đang làm mọi cách để duy trì ảnh hưởng tại đây.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.
Tầm nhìn phát triển của tân Thủ tướng Nhật Bản
(Ngày Nay) - Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nỗ lực thúc đẩy thay đổi trong một xã hội mà vai trò của nam giới vẫn chiếm ưu thế suốt nhiều thập kỷ qua.
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
(Ngày Nay) - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 24/10 thông báo Vương thái hậu Sirikit, mẫu hậu của Vua Vajiralongkorn và là Hoàng hậu tại vì lâu nhất trong lịch sử nước này, đã qua đời ở tuổi 93.
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
DNA hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến quân đội Napoleon diệt vong
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho biết các nhà khoa học đã phát hiện DNA của hai loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moskva, hé mở những nguyên nhân phức tạp phía sau thảm họa quân sự của Napoleon I.
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi
(Ngày Nay) - Nạn buôn bán người và lợi dụng công dân các nước Tây Phi để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm là một vấn nạn nghiêm trọng tại Ghana. Trong nhiều năm qua, giới chức quốc gia Tây Phi này liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét, song nạn buôn người vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại về an ninh trong khu vực.
Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa là động lực cho phát triển bền vững" tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Tokyo, ngày 17/10/2025.
UNESCO và hành trình lan tỏa lòng nhân ái: Từ chương trình “Món quà yêu thương” đến phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Tại hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa là động lực chiến lược cho phát triển bền vững” ngày 17/10/2025 tại Tokyo, giữa những tham luận học thuật, phần trình bày của Ni sư Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã mang đến một không khí khác biệt. Không nói về con số hay thị trường, Ni sư kể câu chuyện về tình người trong đại dịch, về những chuyến xe không đồng, và hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người Việt đang chật vật nơi xứ người.