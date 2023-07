Đổ nợ vì tài xỉu online: Dòng tiền đang chảy ra nước ngoài

Đủ loại cờ bạc cuốn hút người chơi

Các nền tảng cá cược qua mạng hiện nay đa phần xuất phát từ nước ngoài và ứng dụng/trang web đang có mặt ở Việt Nam chỉ là những đại lý cấp 1, cấp 2 để lôi kéo người chơi. Tài xỉu là một trong những hình thức cá cược thu hút người chơi trên mạng trực tuyến. Trò chơi đơn giản và nhà cái đưa ra tỷ lệ ăn thua gấp nhiều lần so với số tiền đặt cược. Người chơi chỉ cần xem qua một lần là có thể chơi được ngay mà không cần phải tư duy như nhiều trò chơi khác. Thế nhưng, để thắng được nhà cái là điều không thể, bởi kết quả do nhà cái quyết định, không phải may rủi, hên xui.

Khi chơi tài xỉu trực tuyến, người chơi tạo tài khoản và nạp tiền bằng nhiều hình thức chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, từ thẻ cào điện thoại, từ các ví điện tử làm trung gian… Các con bạc có thể xem lịch sử của những ván chơi trước để phán đoán tần suất xuất hiện của các con số.

Người chơi bị giới hạn thời gian tối đa 45 giây đặt cược ở mỗi ván. Nếu thực hiện thao tác một cách chậm trễ, nhà cái sẽ từ chối nhận lệnh và người chơi phải chờ ở ván kế tiếp. Điểm hấp dẫn đối với trò chơi tài xỉu là người chơi có thể hủy số tiền vừa cược để lựa chọn lại số tiền cao hơn hoặc thấp hơn.

Cách chơi phổ biến mà nhà cái thường hay đưa ra là tổng điểm 3 mặt của xí ngầu. Đặt cược ở những cửa ngày, người chơi chỉ được ăn theo tỉ lệ 1 ăn 1. Nếu tổng điểm 3 mặt trong khoảng từ 11 đến 17 là cửa “tài”, tổng điểm từ 4 đến 10 là cửa “xỉu” và tổng điểm chẵn hay điểm lẻ. Ngoài ra, nhà cái còn đưa ra tỷ lệ thắng cược cao hơn, lên đến 1:180 cho các cửa đặt được với tần suất xuất hiện thấp hơn, ví dụ như 1-1-1 hay 6-6-6 điểm.

Nhà cái bày ra nhiều hình thức chơi miễn sau lôi kéo càng nhiều người say máu đỏ đen càng tốt. Nhà cái công bố kết quả và tiến hành chi trả thưởng cho người chơi. Ngay sau mỗi ván, tiền thắng đặt cược được cộng dồn vào tài khoản và có thể rút ra dễ dàng thông qua tài khoản ngân hàng.

Dòng tiền chảy ra nước ngoài

Theo chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân, người dân dễ bị cuốn hút đánh bạc qua thiết bị di động là điều dễ hiểu. Thay vì trước đây, việc ghi số đề, mua vé số phải đến tận đại lý hoặc mua vé từ những người bán dạo; thì nay, người chơi có thể mua trực tiếp qua mạng. Mọi giao dịch qua mạng dễ dàng và ít bị chú ý hơn tại những điểm ghi “phơi”.

Tất cả các giao dịch đều được thực hiện thông qua thiết bị điện tử và chuyển khoản nên khó bị cơ quan chức năng phát hiện hơn. Công nghệ càng phát triển thì biến tướng cờ bạc sẽ vận hành theo xu hướng ấy. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm công nghệ cao hoạt động sôi nổi.

Con bạc chỉ cần lựa chọn một nhà cái phù hợp theo sự giới thiệu của bạn bè, theo những lời mời từ mạng xã hội để tham gia. Ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần ngồi tại điểm có kết nối internet hoặc có sóng điện thoại đều có thể tham gia cá cược.

Tiến sĩ Nhân phân tích, cách đây hơn 5 năm, các con bạc tham gia sòng casino đều phải sang Campuchia để chơi trực tiếp, hoặc đến trường gà để tham gia cá cược... Mỗi chuyến “du lịch đỏ đen”, người dân tiêu tốn hàng trăm tỉ hoặc có thể là cả gia tài và thậm chí đổ nợ. Cách thức để các đối tượng dụ dỗ con bạc là đi theo vòng xoáy nợ nần để “thế mạng” ngay tại sòng.

Thời gian qua, Bộ Công an triệt phá nhiều vụ án đánh bạc “thế mạng” nên làn sóng sang Campuchia để vào các sòng casino giảm rõ rệt. Hình thức đánh bạc qua mạng dần hình thành và chiêu dụ người chơi từ những lượt đặt cược nhỏ nhất. Nói nôm na, các chủ sòng đã biết “lượm bạc cắc” thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các trang mạng.

Tuy nhiên, không gian mạng bao la rộng lớn, đối tượng hoạt động “thực thực, ảo ảo” và biến hóa khôn lường. Nhiều đường dây đánh bạc qua mạng được Bộ Công an và Công an các tỉnh – thành triệt phá. Có thể kể đến, như: RikVip và Tip do đối tượng Phan Sào Nam cầm đầu, đường dây đánh bạc 3.600 tỉ do Hoàng Thị Hợp (ngụ tỉnh Nam Định) cầm đầu, đường dây đánh bạc 2.600 tỷ do Đào Văn Thủy (ngụ Hưng Yên) cầm đầu… và chưa kể đến, hàng chục đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ do các đối tượng khác điều hành.

Có thể nói, trò chơi cá cược qua mạng nở rộ và dòng tiền cược từ trong nước đang ồ ạt chảy ra nước ngoài thông qua những nền tảng này tác động không nhỏ đến nền kinh tế nói chung. Ở một góc nhìn khác, nếu các cơ quan chức năng quản lý kiểm soát được dòng tiền và sử dụng để đầu tư để phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế sẽ mang lại giá trị rất lớn cho sự phát triển của đất nước.

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân nói: “Rõ ràng sử dụng đồng tiền để đánh bạc chỉ mang tính chất giải trí chứ không thể thắng được nhà cái. Nhiều ý kiến đặt ra là có nên hợp thức hóa cá cược nhằm phục vụ lợi ích kinh tế trong nước hay cấm đoán như hiện nay vẫn đang còn bỏ ngõ. Nếu xem cờ bạc là một phương thức để giải trí thì góc nhìn về vấn đề này hoàn toàn khác”.

Đánh bạc qua mạng là tình tiết tăng nặng của tội đánh bạc

Nhiều câu hỏi của người tham gia cá cược trái phép trên mạng được đặt ra: “Người chơi đặt cược bao nhiêu tiền thì bị xử phạt, kể cả bị xử lý về trách nhiệm hình sự?”. Trao đổi với Ngày Nay về vấn đề này, luật gia Trần Nguyên Đán – Hội luật gia Việt Nam khẳng định, theo các quy định pháp luật thì dù cá cược ăn thua qua mạng đều có khả năng bị xử lý.

Ông Đán phân tích, căn cứ theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi đánh bạc online (đánh bạc qua mạng) có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Theo đó, người nào đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như: Xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép... đều thuộc diện này.

Ngoài ra, người đánh bạc qua mạng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm với các trường hợp đánh bạc: Có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên, sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung của khung này là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Mặt khác, theo hướng dẫn của TANDTC tại Công văn 196/TANDTC-PC về tình tiết “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” là việc sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến. Vì vậy, việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội là tình tiết định khung tăng nặng của tội đánh bạc, có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.