Đọc "Lịch sử nước ta" theo cách mới: Giàu hình ảnh trực quan và gần gũi

(Ngày Nay) - Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị, cuốn sách "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Lịch sử Việt Nam là dòng chảy bất tận của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng tự do. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ cha ông đã viết nên những trang sử vàng bằng trí tuệ, lòng quả cảm và sự hy sinh lớn lao.

Trong những năm tháng đấu tranh cách mạng gian khổ và vẻ vang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi nguồn cho dòng chảy lịch sử của dân tộc thấm sâu vào mỗi người dân bằng việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, bồi dưỡng ý thức độc lập dân tộc. Người căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”

Cuối năm 1941, khi đang hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lịch sử nước ta.”

Điều đặc biệt là Người không lựa chọn văn xuôi mà sử dụng thơ lục bát - thể thơ truyền thống gần gũi với đời sống dân gian. Bằng ngôn ngữ mộc mạc, nhịp điệu dễ nhớ, dễ thuộc, tác phẩm khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến giữa thế kỷ XX. Những triều đại, anh hùng dân tộc và các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm được kể lại ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc, giúp lịch sử trở nên gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.

Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù dung lượng không dài, “Lịch sử nước ta” thể hiện nhãn quan lịch sử sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Đặc biệt, ở phần niên biểu cuối sách, Người đã dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập - một minh chứng cho tư duy chiến lược và niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng.

Trong những ngày tháng Năm lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách, bổ sung hệ thống tranh minh họa. Những câu thơ đi kèm hình ảnh sinh động giúp người đọc không chỉ “đọc” mà còn “nhìn thấy” lịch sử. Phần minh họa được thiết kế gần gũi với thiếu nhi, cho phép các em tô màu và tương tác với nội dung sách. Cách tiếp cận này biến việc học lịch sử từ hoạt động tiếp nhận thụ động thành trải nghiệm khám phá đầy hứng thú, góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và niềm say mê tìm hiểu lịch sử dân tộc ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Hơn tám thập niên trôi qua, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị tư tưởng, lịch sử và giáo dục. Cuốn sách là lời nhắc nhở về cội nguồn, là bài học về lòng yêu nước, là sự kết tinh giữa tư tưởng lớn và hình thức biểu đạt giản dị mà sâu sắc.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lời dạy và chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như ngọn hải đăng soi đường, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cha ông, ý thức trách nhiệm với đất nước và khát vọng cống hiến cho tương lai Việt Nam.

Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
