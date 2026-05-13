“Nghề cổ, Nhịp số” giới thiệu nét đẹp làng nghề truyền thống Việt

(Ngày Nay) -Buổi giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số” sáng ngày 13/5 tại Đường sách TPHCM thu hút đông đảo người tham dự khi giới thiệu nét đẹp làng nghề truyền thống Việt và tinh thần lao động hăng say của các nghệ nhân tài hoa.

Nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hoạt động bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản văn hóa từ thế hệ trẻ thời đại số và trong kỷ nguyên mới; góp phần hưởng ứng tuyên truyền chủ trương của UBND TP.HCM tăng cường triển khai các giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 85/NQ-CP, ngày 04/4/2026 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đường sách TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số”.

Vang danh nghề cổ

Bàn tròn giao lưu “Nghề cổ, Nhịp số” gồm Nghệ nhân Trần Thị Yến có hơn 40 năm bền bỉ trong nghề làm gốm, vẽ gốm thủ công Nam Bộ tại Lái Thiêu; Nghệ nhân Gen Z vẽ gốm Nguyễn Trần Phương Thảo (Vườn Nhà Gốm). Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Mekong (MEFAST), Giám đốc DNXH Dự án Đọc sách cùng Xích Lô) giới thiệu các sách về làng nghề, nông thôn như sách Mỗi nghề một bông hoa của tác giả Lê Minh Hoan (NXB Tổng Hợp phát hành giữa tháng 5/2026). Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024 Trung Nghĩa giới thiệu bộ sách tranh Vang danh nghề cổ (NXB Kim Đồng) vừa đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII (năm 2026), tập trung vào các làng nghề tiêu biểu của Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, Nghệ nhân Trần Thị Yến đã trải qua hơn 40 năm bền bỉ miệt mài với nghề. Bà chia sẻ về niềm đam mê vẽ gốm bền bỉ: “40 năm gắn bó với cây cọ, với nghề gốm tôi coi nó như một thói quen trong cuộc sống của mình. Ở nghề nào cũng vậy để ở lại lâu với nó thì phải luôn giữ được sự đam mê và kiên trì với nghề.

Nghệ sĩ Gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo làm việc tại Trung tâm đào tạo nghề gốm chuyên nghiệp Thủ Biên, thuộc hệ sinh thái gốm thủ công Nam Bộ của Vườn Nhà Gốm, hàng ngày chị Phương Thảo mang sự chỉn chu trong nét vẽ của mình vào những tác phẩm sắc màu tươi sáng, ngộ nghĩnh lấy cảm hứng từ phim ảnh, truyện tranh như 7 viên ngọc rồng, Sắc Màu Gà Nhí, Long Tranh Hổ Đấu... và còn là người đưa những trải nghiệm sản phẩm gốm cao cấp của khách hàng sống động hơn bởi được cá nhân hóa.

Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa nhận định: “Vang danh nghề cổ là bộ tranh truyện do NXB Kim Đồng ấn hành, giới thiệu các làng nghề truyền thống Việt Nam qua 10 tập sách hấp dẫn. Thông qua câu chuyện dễ hiểu, sinh động, hình ảnh minh hoạ biểu cảm, bộ sách tái hiện sống động nét văn hóa, lịch sử hình thành và sự tinh xảo trong quy trình sản xuất của các làng nghề truyền thống. Bộ sách đưa độc giả nhỏ tuổi theo chân nhân vật nhí khám phá quy trình và lịch sử các làng nghề như giấy dó, gốm, đúc đồng…”

Ấn tượng “Nghề cổ, Nhịp số”

Từ ngày 13 đến 17/5, tại Đường sách TPHCM trưng bày 19 bộ ảnh tuyển chọn tôn vinh các làng nghề tại TPHCM và các tỉnh do sinh viên K25 Truyền thông đa phương tiện, Khoa Báo chí Truyền thông Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) thực hiện, phục vụ công chúng đến Đường Sách. Đây là dịp các bạn trẻ, sinh viên học sinh yêu văn hóa dân tộc gửi gắm tình cảm, sự trân trọng đối với di sản nghề truyền thống cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ thông qua ống kính đặc sắc của họ.

19 bộ ảnh các làng nghề và nghề truyền thống trưng bày tại Đường Sách gồm: Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu,Làng nghề mành trúc Tân Thông Hội (Củ Chi),Làng sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp), Làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, Làng nghề làm Heo đất Lái Thiêu, Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông (Củ Chi), Làng muối Lý Nhơn (Cần Giờ), Làng hương Lê Minh Xuân (Bình Chánh), Làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn (Hóc Môn cũ), Làng đúc lư đồng An Hội (đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây), Làng lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp), Làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, Nghề làm đầu lân sư rồng, Nghề làm guốc mộc, Làng nghề mây tre lá Tân Uyên, Làng gỗ mỹ nghệ Trảng Bom (TP. Đồng Nai), Làng chằm nón lá Long An (tỉnh Tây Ninh), Làng chiếu truyền thống từ hơn trăm năm Định Yên (tỉnh Đồng Tháp), Xưởng dệt thổ cẩm Tân Châu (tỉnh An Giang)…