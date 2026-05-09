Nhà xuất bản Kim Đồng “săn tìm” người viết trẻ

(Ngày Nay) -Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng, cho biết Chi nhánh NXB Kim Đồng sẽ “tăng cường chủ động kết nối, tập hợp đội ngũ viết trẻ, phát hiện và đầu tư cho các bản thảo có giá trị, đặc biệt là tác phẩm dành cho thanh niên”.
Nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ… gắn bó với NXB Kim Đồng tại TPHCM như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Phạm Công Luận, hoạ sĩ Bùi Đức Lâm, nhà văn Dương Thuỵ…
Từ cơn sốt Doraemon đến Kính vạn hoa triệu bản in

Tối ngày 8/5 tại TPHCM, NXB Kim Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM (1976 - 2026) với sự chúc mừng của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, đại diện các nhà xuất bản, đơn vị làm sách và phát hành…

Cách đây 50 năm (ngày 10/5/1976), Phòng liên lạc NXB Kim Đồng mở ra tại TPHCM, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành chi nhánh tại một môi trường làm sách báo trẻ trung, sôi động, giàu tính sáng tạo như TPHCM. Đến nay hệ thống Nhà sách NXB Kim Đồng phía Nam đã mở rộng lên 6 địa điểm (5 ở TPHCM và 1 ở Đồng Tháp).

Ông Bùi Tuấn Nghĩa – Giám đốc NXB Kim Đồng, tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ - nhân viên NXB Kim Đồng tại TPHCM qua nhiều thời kỳ

Từ những năm đầu thành lập, Chi nhánh là cầu nối giữa NXB với bạn đọc và đội ngũ tác giả phía Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển năng động của thị trường, chi nhánh này được chọn và trở thành mũi nhọn, giữ vai trò tiên phong trong tổ chức sản xuất và phát hành, góp phần tạo nên bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng biên độ lứa tuổi bạn đọc, phát triển và đã thực hiện thành công mảng sách dành cho tuổi mới lớn.

Nhà thơ Văn Thành Lê - Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, nhắc nhớ: “Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM là nơi khởi đi thích ứng với kinh tế thị trường nhờ cơn sốt phát hành bộ truyện tranh Nhật Bản Doraemonrồi đến bộ sách Kính vạn hoa triệu bản in của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…”.

Tăng cường tác phẩm dành cho thanh niên

Tháng 4/2026 vừa qua, Chi nhánh ra mắt Tủ sách Văn trẻ, góp vào mong muốn “tiếp tục là một phần kí ức của độc giả, góp phần làm đẹp, đầy đặn hơn tâm hồn, trí thức của thanh thiếu nhi và các bậc phụ huynh tại phương Nam” như lời ông nhà thơ Văn Thành Lê tâm huyết nói.

“Với hàng ngàn đầu sách mới được xuất bản, hàng trăm triệu bản sách đã đến tay nhiều thế hệ bạn đọc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Chi nhánh đã tạo dựng được vị trí và dấu ấn riêng trong trong lòng bạn đọc và tác giả tại khu vực sôi động này” - ông Bùi Tuấn Nghĩa – Giám đốc NXB Kim Đồng, thông tin.

Nhà thơ Văn Thành Lê - Giám đốc Chi nhánh, bà Đoàn Thị Mỹ Phương – Phó GĐ Chi nhánh, ông Nguyễn Hà Mỹ - Phó Giám đốc Chi nhánh thay mặt tập thể Chi nhánh lên nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM tối 8/5

Theo ông Bùi Tuấn Nghĩa, trong giai đoạn tới, Chi nhánh NXB Kim Đồng phía Nam sẽ tranh thủ lợi thế hoạt động tại một môi trường trẻ trung, sôi động, giàu tính sáng tạo như TPHCM chủ động kết nối, tập hợp đội ngũ viết trẻ; phát hiện và đầu tư cho các bản thảo có giá trị, những đề tài mới, cách thể hiện mới, đặc biệt là những tác phẩm dành cho thanh niên.

Lãnh đạo NXB Kim Đồng cũng kỳ vọng Chi nhánh “đi đầu trong việc tìm kiếm các loại hình xuất bản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiếp nhận của bạn đọc trẻ hiện nay, thông qua các hình thức kinh doanh, truyền thông và thương mại điện tử phù hợp”.

Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.
Dự án Cầu Đình Khao: Dự thầu vượt mức quy định 562 tỷ đồng nhưng vẫn trúng thầu
(Ngày Nay) -  Tại Dự án Cầu Đình Khao, quy định vốn nhà nước hỗ trợ tối đa là 796 tỷ đồng, song một liên danh đã dự thầu với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại trúng thầu với phần giá trị này là 745 tỷ đồng. Lộ dấu hiệu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
(Ngày Nay) - Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quý 1/2026, nhiều chuyên gia và tổ chức phân tích cho rằng dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap – nhóm vốn hóa vừa được đánh giá còn dư địa tăng trưởng và có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn so với nhóm VN30…
Thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI)
(Ngày Nay) - Nghị định mới của Chính phủ quy định việc thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống AI, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập, cập nhật, công khai, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các nền tảng này.