Nhà xuất bản Kim Đồng “săn tìm” người viết trẻ

(Ngày Nay) -Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng, cho biết Chi nhánh NXB Kim Đồng sẽ “tăng cường chủ động kết nối, tập hợp đội ngũ viết trẻ, phát hiện và đầu tư cho các bản thảo có giá trị, đặc biệt là tác phẩm dành cho thanh niên”.

Từ cơn sốt Doraemon đến Kính vạn hoa triệu bản in

Tối ngày 8/5 tại TPHCM, NXB Kim Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM (1976 - 2026) với sự chúc mừng của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, đại diện các nhà xuất bản, đơn vị làm sách và phát hành…

Cách đây 50 năm (ngày 10/5/1976), Phòng liên lạc NXB Kim Đồng mở ra tại TPHCM, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành chi nhánh tại một môi trường làm sách báo trẻ trung, sôi động, giàu tính sáng tạo như TPHCM. Đến nay hệ thống Nhà sách NXB Kim Đồng phía Nam đã mở rộng lên 6 địa điểm (5 ở TPHCM và 1 ở Đồng Tháp).

Từ những năm đầu thành lập, Chi nhánh là cầu nối giữa NXB với bạn đọc và đội ngũ tác giả phía Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển năng động của thị trường, chi nhánh này được chọn và trở thành mũi nhọn, giữ vai trò tiên phong trong tổ chức sản xuất và phát hành, góp phần tạo nên bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng biên độ lứa tuổi bạn đọc, phát triển và đã thực hiện thành công mảng sách dành cho tuổi mới lớn.

Nhà thơ Văn Thành Lê - Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, nhắc nhớ: “Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM là nơi khởi đi thích ứng với kinh tế thị trường nhờ cơn sốt phát hành bộ truyện tranh Nhật Bản Doraemonrồi đến bộ sách Kính vạn hoa triệu bản in của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…”.

Tăng cường tác phẩm dành cho thanh niên

Tháng 4/2026 vừa qua, Chi nhánh ra mắt Tủ sách Văn trẻ, góp vào mong muốn “tiếp tục là một phần kí ức của độc giả, góp phần làm đẹp, đầy đặn hơn tâm hồn, trí thức của thanh thiếu nhi và các bậc phụ huynh tại phương Nam” như lời ông nhà thơ Văn Thành Lê tâm huyết nói.

“Với hàng ngàn đầu sách mới được xuất bản, hàng trăm triệu bản sách đã đến tay nhiều thế hệ bạn đọc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Chi nhánh đã tạo dựng được vị trí và dấu ấn riêng trong trong lòng bạn đọc và tác giả tại khu vực sôi động này” - ông Bùi Tuấn Nghĩa – Giám đốc NXB Kim Đồng, thông tin.

Theo ông Bùi Tuấn Nghĩa, trong giai đoạn tới, Chi nhánh NXB Kim Đồng phía Nam sẽ tranh thủ lợi thế hoạt động tại một môi trường trẻ trung, sôi động, giàu tính sáng tạo như TPHCM chủ động kết nối, tập hợp đội ngũ viết trẻ; phát hiện và đầu tư cho các bản thảo có giá trị, những đề tài mới, cách thể hiện mới, đặc biệt là những tác phẩm dành cho thanh niên.

Lãnh đạo NXB Kim Đồng cũng kỳ vọng Chi nhánh “đi đầu trong việc tìm kiếm các loại hình xuất bản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiếp nhận của bạn đọc trẻ hiện nay, thông qua các hình thức kinh doanh, truyền thông và thương mại điện tử phù hợp”.