Đưa truyện dân gian đến gần thiếu nhi qua hội họa sáng tạo

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nằm trong khuôn khổ dự án “Kỳ mộng dân gian”, sự kiện “Họa ánh kỳ mộng” đang diễn ra tại Hà Nội, mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo để các em nhỏ tiếp cận truyện dân gian Việt Nam thông qua kể chuyện và hội họa. Hoạt động góp phần mở ra cách lan tỏa mới đối với các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
Trong không gian sáng tạo của “Họa ánh kỳ mộng”, các em nhỏ say mê tái hiện sắc màu truyện dân gian qua từng nét chì.
Trong không gian sáng tạo của “Họa ánh kỳ mộng”, các em nhỏ say mê tái hiện sắc màu truyện dân gian qua từng nét chì.

Từ ngày 15/5 đến hết ngày 17/5, chương trình được tổ chức tại bốn trung tâm nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội gồm: Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm, Trung tâm nghệ thuật Meli Art, HaHa Art Space và Archi Art Center, dành cho các em nhỏ từ 4 đến 12 tuổi.

Mở đầu chuỗi hoạt động là trò chơi “Nhìn tranh - Đoán truyện”. Thông qua việc quan sát những chi tiết được phóng to từ các bức tranh, các em nhỏ đoán tên những câu chuyện dân gian tương ứng. Không khí lớp học trở nên sôi nổi với nhiều phần quà nhỏ và các ấn phẩm lưu niệm dành cho những câu trả lời chính xác.

Không gian để thiếu nhi kể lại truyện dân gian bằng hội họa

Tiếp nối hoạt động khởi động, Ban tổ chức đưa các em bước vào thế giới truyện dân gian qua những câu chuyện quen thuộc như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, Sự tích dưa Hấu hay truyền thuyết Thánh Gióng. Từ những câu chuyện ấy, các em được tự do lựa chọn nội dung yêu thích để tái hiện bằng hội họa dưới sự hướng dẫn và định hướng chuyên môn của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm nghệ thuật đồng hành.

Trong quá trình vẽ tranh, nhiều em nhỏ gặp khó khăn khi thể hiện những chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ như ngựa sắt của Thánh Gióng, lũy tre làng hay những đường nét uốn lượn của hình tượng rồng trong truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Đội ngũ giảng viên cùng các thành viên Ban tổ chức đã đồng hành, gợi mở cách quan sát và hướng dẫn các em chia nhỏ từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm.

Chính sự hỗ trợ ấy đã biến mỗi buổi vẽ trở thành hành trình khám phá, nơi các em không chỉ tái hiện lại câu chuyện đã nghe mà còn tự mình kể lại truyện dân gian bằng ngôn ngữ hội họa và cảm nhận riêng.

Sự kiện đồng hành “Họa ánh kỳ mộng” mở ra hành trình để các bạn nhỏ khám phá sắc màu truyện dân gian Việt Nam qua trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo.

Chị Nguyễn Thanh Mai, đại diện Trung tâm nghệ thuật Meli Art cho biết: “Việc kết hợp kể chuyện dân gian với hoạt động vẽ tranh tạo nên một trải nghiệm gần gũi và hiệu quả với trẻ nhỏ. Khi được lắng nghe và hiểu câu chuyện, các em có thêm chất liệu để sáng tạo. Đây cũng là cách để các em tiếp cận văn hóa truyền thống một cách tự nhiên, thông qua trí tưởng tượng và cảm nhận của chính mình”.

Đưa truyện dân gian đến gần thiếu nhi qua hội họa sáng tạo ảnh 1
Sự kiện đồng hành “Họa ánh kỳ mộng” mở ra hành trình để các bạn nhỏ khám phá sắc màu truyện dân gian Việt Nam qua trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo.

Kết nối nghệ thuật truyền thống với không gian trình diễn hiện đại

Điểm đặc biệt của “Họa ánh kỳ mộng” là toàn bộ tranh vẽ của các em sẽ được số hóa và trình chiếu trên hệ thống LED tại sự kiện chính của “Kỳ mộng dân gian”, diễn ra từ ngày 29/5 đến hết ngày 7/6 tại X Space Immersive (Royal City). Những tác phẩm này sẽ trở thành một phần của không gian trình diễn đa giác quan, kết nối trí tưởng tượng của thiếu nhi với công nghệ ánh sáng hiện đại.

Bày tỏ sự háo hức khi tác phẩm của mình sẽ được trình chiếu tại sự kiện chính, bé Phương Nhi (9 tuổi), học viên tại Trung tâm hội họa Meli Art chia sẻ: “Con thích nhất hoạt động vẽ tranh theo truyện dân gian vì được tự tay vẽ những nhân vật mà con yêu thích. Con rất vui khi biết bức tranh của mình sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Con thấy câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên rất thú vị, nên con đã chọn vẽ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ”.

Thông qua việc đưa những nét vẽ hồn nhiên bước vào không gian trình diễn công nghệ, dự án không chỉ tạo nên cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại mà còn mở ra cách tiếp cận mới đối với truyện dân gian Việt Nam. Khi những câu chuyện xưa được tái hiện qua trí tưởng tượng của thiếu nhi, văn hóa dân gian không còn chỉ được lưu giữ trong ký ức mà tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.

PV
thiếu nhi hội họa truyện dân gian

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.