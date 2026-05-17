Đưa truyện dân gian đến gần thiếu nhi qua hội họa sáng tạo

(Ngày Nay) - Nằm trong khuôn khổ dự án “Kỳ mộng dân gian”, sự kiện “Họa ánh kỳ mộng” đang diễn ra tại Hà Nội, mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo để các em nhỏ tiếp cận truyện dân gian Việt Nam thông qua kể chuyện và hội họa. Hoạt động góp phần mở ra cách lan tỏa mới đối với các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Từ ngày 15/5 đến hết ngày 17/5, chương trình được tổ chức tại bốn trung tâm nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội gồm: Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm, Trung tâm nghệ thuật Meli Art, HaHa Art Space và Archi Art Center, dành cho các em nhỏ từ 4 đến 12 tuổi.

Mở đầu chuỗi hoạt động là trò chơi “Nhìn tranh - Đoán truyện”. Thông qua việc quan sát những chi tiết được phóng to từ các bức tranh, các em nhỏ đoán tên những câu chuyện dân gian tương ứng. Không khí lớp học trở nên sôi nổi với nhiều phần quà nhỏ và các ấn phẩm lưu niệm dành cho những câu trả lời chính xác.

Không gian để thiếu nhi kể lại truyện dân gian bằng hội họa

Tiếp nối hoạt động khởi động, Ban tổ chức đưa các em bước vào thế giới truyện dân gian qua những câu chuyện quen thuộc như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, Sự tích dưa Hấu hay truyền thuyết Thánh Gióng. Từ những câu chuyện ấy, các em được tự do lựa chọn nội dung yêu thích để tái hiện bằng hội họa dưới sự hướng dẫn và định hướng chuyên môn của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm nghệ thuật đồng hành.

Trong quá trình vẽ tranh, nhiều em nhỏ gặp khó khăn khi thể hiện những chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ như ngựa sắt của Thánh Gióng, lũy tre làng hay những đường nét uốn lượn của hình tượng rồng trong truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Đội ngũ giảng viên cùng các thành viên Ban tổ chức đã đồng hành, gợi mở cách quan sát và hướng dẫn các em chia nhỏ từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm.

Chính sự hỗ trợ ấy đã biến mỗi buổi vẽ trở thành hành trình khám phá, nơi các em không chỉ tái hiện lại câu chuyện đã nghe mà còn tự mình kể lại truyện dân gian bằng ngôn ngữ hội họa và cảm nhận riêng.

Sự kiện đồng hành “Họa ánh kỳ mộng” mở ra hành trình để các bạn nhỏ khám phá sắc màu truyện dân gian Việt Nam qua trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo.

Chị Nguyễn Thanh Mai, đại diện Trung tâm nghệ thuật Meli Art cho biết: “Việc kết hợp kể chuyện dân gian với hoạt động vẽ tranh tạo nên một trải nghiệm gần gũi và hiệu quả với trẻ nhỏ. Khi được lắng nghe và hiểu câu chuyện, các em có thêm chất liệu để sáng tạo. Đây cũng là cách để các em tiếp cận văn hóa truyền thống một cách tự nhiên, thông qua trí tưởng tượng và cảm nhận của chính mình”.

Kết nối nghệ thuật truyền thống với không gian trình diễn hiện đại

Điểm đặc biệt của “Họa ánh kỳ mộng” là toàn bộ tranh vẽ của các em sẽ được số hóa và trình chiếu trên hệ thống LED tại sự kiện chính của “Kỳ mộng dân gian”, diễn ra từ ngày 29/5 đến hết ngày 7/6 tại X Space Immersive (Royal City). Những tác phẩm này sẽ trở thành một phần của không gian trình diễn đa giác quan, kết nối trí tưởng tượng của thiếu nhi với công nghệ ánh sáng hiện đại.

Bày tỏ sự háo hức khi tác phẩm của mình sẽ được trình chiếu tại sự kiện chính, bé Phương Nhi (9 tuổi), học viên tại Trung tâm hội họa Meli Art chia sẻ: “Con thích nhất hoạt động vẽ tranh theo truyện dân gian vì được tự tay vẽ những nhân vật mà con yêu thích. Con rất vui khi biết bức tranh của mình sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Con thấy câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên rất thú vị, nên con đã chọn vẽ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ”.

Thông qua việc đưa những nét vẽ hồn nhiên bước vào không gian trình diễn công nghệ, dự án không chỉ tạo nên cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại mà còn mở ra cách tiếp cận mới đối với truyện dân gian Việt Nam. Khi những câu chuyện xưa được tái hiện qua trí tưởng tượng của thiếu nhi, văn hóa dân gian không còn chỉ được lưu giữ trong ký ức mà tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.