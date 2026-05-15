(Ngày Nay) - Triển lãm nhằm tưởng nhớ và tôn vinh giá trị lịch sử trường tồn của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ; khẳng định tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Thông tin từ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/5 cho biết Triển lãm chuyên đề "80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" (19/12/1946-19/12/2026) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/5, tại Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An chủ trì, phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, Gia Lai và thành phố Huế tổ chức.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh giá trị lịch sử trường tồn của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam trong thời khắc lịch sử đặc biệt của đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026).

Triển lãm "80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tập trung tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, vận mệnh dân tộc đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc." Trong bối cảnh đó, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946 đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông, hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian triển lãm được xây dựng theo các nội dung chuyên đề xuyên suốt, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Trong đó, phần trưng bày chủ đề "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam" là hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Phần trưng bày chủ đề "Đất nước ‘Ngàn cân treo sợi tóc’ là những hình ảnh, tư liệu về giai đoạn nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, với muôn vàn khó khăn, thử thách; vận mệnh dân tộc ở thế "ngàn cân treo sợi tóc."

Trước tình thế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Đảng và Chính phủ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời hịch của non sông đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, đốt cháy dã tâm xâm lược của kẻ thù.

Phần trưng bày "Nhân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là những hình ảnh, tư liệu về đêm 19/12/1946, sau Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước với ý chí "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước" đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Quân và dân ta, đặc biệt tại Hà Nội đã anh dũng chiến đấu, tạo nên làn sóng thi đua ái quốc, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do. Nhân dân trên khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp, khởi đầu cuộc trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Phần trưng bày "Phát huy tinh thần kháng chiến trong thời đại mới" giới thiệu những hình ảnh về tinh thần kháng chiến trong thời đại mới, biến ý chí "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" thành khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và tự lực tự cường. Kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với thời đại, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh.

Bên cạnh không gian triển lãm chung, còn có không gian trưng bày của các tỉnh/thành phố tham gia triển lãm gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai, thành phố Huế, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhân dân các địa phương khắc ghi lời Bác dạy, giới thiệu thành tựu kinh tế, xã hội địa phương…

Theo Ban tổ chức, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và không gian trưng bày chuyên đề, triển lãm "80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.