(Ngày Nay) -Tối 17/5, lễ khai mạc cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 đã diễn ra tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn). Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 đến 23/5 với sự tranh tài của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập trên cả nước.

Năm nay, cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 có 36 thí sinh dự thi 35 trích đoạn cải lương; đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp là: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM), Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, Nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau), Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Đoàn Hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh, Sân khấu Vũ Luân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, nhận định: “nghệ thuật cải lương là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, tiếp biến và phát triển. Chính khả năng dung hòa giữa truyền thống và hơi thở thời đại đã giúp cải lương có được vị trí riêng trong đời sống nghệ thuật Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua”.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay đổi thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng, nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và cải lương nói riêng đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng và phát triển bền vững.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tăng cường đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho nghệ thuật truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ và quảng bá các giá trị sân khấu dân tộc trên môi trường số; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận.

Và cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 không chỉ là một cuộc thi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn nhận, đánh giá chất lượng đội ngũ diễn viên trẻ; góp phần tạo động lực cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật và tiếp tục khơi dậy tình yêu cải lương trong công chúng.

Phát biểu chào mừng cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhận định, trong giai đoạn phát triển mới sau quá trình điều chỉnh, sáp nhập đơn vị hành chính, TPHCM đang sở hữu một không gian văn hóa rộng lớn và đa dạng hơn, không chỉ hội tụ những giá trị đặc sắc của TPHCM mà còn kết nối chiều sâu văn hóa của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, những địa phương giàu truyền thống đờn ca tài tử, cải lương và các loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc của Nam Bộ. Trong đó, TPHCM luôn giữ vai trò là trung tâm lớn của nghệ thuật cải lương cả nước, nơi hội tụ đông đảo nghệ sĩ, soạn giả, đơn vị nghệ thuật và nhiều thế hệ khán giả yêu mến cải lương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để các nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương phát triển và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống dân tộc.

Hội đồng giám khảo năm nay cũng ghi nhận sự “trẻ hóa” khi bên cạnh những cái tên lão làng, như: NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM), NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Nguyên Đạt, còn có 2 gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ đang hoạt động sung sức hiện nay là NSND Quế Trân và NSƯT Võ Minh Lâm.

Tại lễ khai mạc, mọi người cũng đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, nhằm khẳng định sức sống của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của: NSND Thanh Ngân, NSND Hữu Quốc, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Thy Trang, NNƯT Minh Đức, NNƯT Ngọc Đặng, các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Diễm Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Hoàng Quốc Thanh… cùng nhiều diễn viên trẻ; ban nhạc cổ có sự góp mặt của NNND Út Tỵ, NNƯT Duy Kim, NNƯT Huỳnh Tuấn, NSƯT Văn Môn, nhạc sĩ Phú Quý, Thành Vinh.