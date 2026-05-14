Dinh thự 141 tuổi ở Gò Công bị đập phá - Bài 3: Làm ẩu, xâm phạm di tích

(Ngày Nay) - Tháng 4/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết trên các phương tiện truyền thông đại chúng, những sai phạm liên quan đến Dự án nâng cấp di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh tỉnh trưởng Gò Công đã được kiểm tra, xử lý bước đầu.

Cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc, qua đó xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 5 cán bộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp vào tháng 10/2025 đã đề xuất giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với dự án để xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, các đơn vị tư vấn có liên quan. Hiện, diễn biến và kết quả thanh tra vẫn chưa được công bố.

Hàng loạt sai phạm

Trong báo cáo mà UBND tỉnh Đồng Tháp gửi Đảng uỷ UBND tỉnh vào ngày 31/10/2025 đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh Tỉnh trưởng Gò Công của UBND Thị xã Gò Công (cũ), Ban Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công (cũ) cùng các tập thể, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, sau khi rà soát hồ sơ dự án, bước đầu xác định:

UBND Thị xã Gò Công tham mưu HĐND Thị xã phê duyệt tên dự án chưa đúng tên của di tích được công nhận. Chủ đầu tư - Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã Gò Công trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đến cơ quan thẩm định không đúng thẩm quyền (Phòng Quản lý Đô thị Thị xã Gò Công).

Phòng Quản lý đô thị Thị xã Gò Công đã tổ chức thẩm định chưa đúng thẩm quyền… (thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng); kết quả thẩm định chưa có nội dung thẩm định tổng mức đầu tư…

UBND Thị xã Gò Công phê duyệt dự án chưa thực hiện thủ tục lấy ý kiến Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch… Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa đúng thẩm quyền…, chưa có đủ cơ sở để phê duyệt giá trị tổng mức đầu tư…, chưa xác định cụ thể hình thức quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã Gò Công trình thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đến cơ quan thẩm định không đúng thẩm quyền.

Phòng Quản lý đô thị Thị xã Gò Công trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng có quy mô chưa phù hợp..., xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sai thẩm quyền…

Trong thiết kế cơ sở, Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công chưa thực hiện nội dung đảm bảo môi trường và phòng cháy chữa cháy…, chưa thẩm định nội dung dự toán…

UBND Thị xã Gò Công phê duyệt sai thẩm quyền thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phê duyệt khi chưa có nội dung thẩm định dự toán của chủ đầu tư, quy mô trong phê duyệt chưa phù hợp, phê duyệt khi chủ đầu tư chưa thực hiện nội dung đảm bảo môi trường và phòng cháy chữa cháy…

UBND Thị xã Gò Công phê duyệt dự án, sau đó tự tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp di tích kiến trúc Dinh tỉnh trưởng Gò Công là chưa đúng thẩm quyền.

Chưa đầu tư chưa thực hiện công bố dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt tại di tích trong thời hạn 15 ngày làm việc; thiếu công tác thành lập Hội đồng đánh giá di tích và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng để thực hiện thi công tu bổ di tích.

Ngoài các tổ chức trên thì các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm cũng được nêu tên trong Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Xâm phạm di tích

Báo cáo trên của UBND tỉnh Đồng Tháp trích dẫn Luật Di sản văn hóa, quy định: “Ủy ban Nhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa - thông tin khi nhận được thông báo về di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp” để nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về di tích, di sản của tỉnh.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thực hiện đảm bảo trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa khi nhận được phản ánh của người dân về công tác tháo dỡ của dự án, kịp thời cử đại diện lãnh đạo Sở, các phòng và đơn vị chuyên môn đến làm việc, đồng thời đề nghị UBND Thị xã Gò Công tạm ngừng thi công công trình cho đến khi vụ việc được xác minh, làm rõ và phối hợp cung cấp thông tin để báo cáo UBND tỉnh.

Luật sư Nguyễn Duy Binh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Lê Trần và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích, Di tích Dinh Tỉnh trưởng Gò Công là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Theo Luật Di sản văn hóa, khi một công trình đã được xếp hạng di tích, nó trở thành đối tượng được Nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt. Hành vi tự ý tháo dỡ mà không có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là xâm phạm đến hoạt động quản lý di sản và giá trị văn hóa của quốc gia/địa phương.

Trong vụ việc này, việc "tháo dỡ" được hiểu là hành vi hủy hoại (làm mất đi hoàn toàn trạng thái nguyên gốc) hoặc làm hư hỏng nặng di tích. Việc tự ý tháo dỡ một công trình di tích (hơn 140 năm tuổi - PV) là hành vi xâm phạm thô bạo vào di sản. Di tích lịch sử không giống như công trình dân dụng thông thường, giá trị của nó nằm ở tính nguyên bản và lịch sử. Khi đã tháo dỡ, dù có xây lại y hệt (phục hồi), giá trị lịch sử cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, pháp luật hình sự có quy định về tội “Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia” tại điều 345 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 2025), quy định:

“Điều 345. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia:

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gây hư hỏng hoặc hủy hoại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; hủy hoại, làm hư hỏng di vật, cổ vật hoặc bảo vật quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

Gây hư hỏng hoặc hủy hoại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật hoặc bảo vật quốc gia có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên;

Tiêu hủy thiết bị bảo vệ, công trình bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

Gây hư hỏng hoặc hủy hoại di tích quốc gia đặc biệt hoặc danh lam thắng cảnh hạng đặc biệt.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

Ngày 11/3, phóng viên Ngày Nay liên hệ UBND tỉnh Đồng Tháp để trao đổi về kết quả hoặc tiến độ thanh tra toàn diện dự án cũng như quan điểm xử lý các tập thể, cá nhân liên quan. Tuy nhiên, cán bộ hành chính cho biết Lãnh đạo và người phát ngôn của tỉnh bận dự họp Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra cùng ngày. Phóng viên đã để lại thông tin và đang đợi phản hồi!

Tháng 6/2022, ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND Thị xã Gò Công khi đó ký quyết định phê duyệt dự án với tên: “Nâng cấp di tích kiến trúc Dinh tỉnh Gò Công”. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thị xã Gò Công.

Dự án có tổng vốn gần 32 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong 3 năm. Quy mô đầu tư là: Trùng tu Dinh tỉnh trưởng Gò Công, phục dựng phần cổng và hàng rào trang trí phía trước, xây dựng hàng rào bảo vệ hai mặt giáp Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Gò Công, cải tạo đoạn hàng rào giáp HĐND - UBND Thị xã Gò Công, hệ thống sân đường nội bộ, tôn tạo hệ thống cây xanh.

Công ty TNHH Kiến Trúc Mới lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Liên danh Lộc Nhà Việt (gồm Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lộc Nhà Việt và Công ty Cổ phần xây dựng Tiền Giang) trúng thầu thi công xây dựng và Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu giám sát.