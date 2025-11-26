Dòng tiền Nam tiến: Thời cơ vàng đầu tư bất động sản trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) -Chia sẻ tại Hội thảo: "Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP. Hồ Chí Minh" diễn ra sáng nay, 26/11 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế, BĐS đều khẳng định: kinh tế TP.HCM trong thời gian tới sẽ có bước tăng trưởng ngoạn mục, tác động tăng lực cầu đầu tư BĐS, hút mạnh dòng vốn vào thành phố, giá bất động sản sẽ có xu hướng tăng đều, đặc biệt những dự án có vị trí, pháp lý, chất lượng vượt trội sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới.

Sức hút từ “siêu đô thị” đa cực

Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một "siêu thực thể kinh tế" với quy mô GRDP lên tới khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, tương đương một nền kinh tế trung bình trong ASEAN.

Đến năm 2035, tầm nhìn 2045, TP.HCM thuộc nhóm đô thị thu nhập cao hàng đầu Châu Á, top 30 trung tâm tài chính và top 50 thành phố thông minh đáng sống, đáng đầu tư nhất thế giới.

Với dân số hơn 15 triệu người, tạo ra một thị trường tiêu dùng khổng lồ, một lực lượng lao động dồi dào và một nguồn cầu bất động sản - thương mại - dịch vụ lớn chưa từng có.

Với quy mô mới này, Thành phố không còn vận hành như một đô thị lớn đơn thuần, mà như một đại đô thị đa cực, một hệ thống kinh tế vùng thống nhất, tương tự như các khu vực đô thị lớn tại châu Á. Sáp nhập cho phép Thành phố mở rộng liên kết cảng biển - logistics - công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tạo điều kiện để phát triển những cực tăng trưởng mới, những hành lang đổi mới sáng tạo mới, phù hợp với mô hình "kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế tuần hoàn".

Từ sáp nhập, yêu cầu mới mang tính chiến lược được đặt ra: Đổi mới quản trị đô thị. TP. Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phải tinh gọn bộ máy, quản trị dựa trên dữ liệu, thiết lập cơ chế phối hợp vùng, phát triển hành lang phát triển tích hợp và nâng cao năng lực điều hành của chính quyền hai cấp. Chính những biến chuyển này đã tạo ra nền "hạ tầng thể chế", mang tính quyết định tốc độ và chất lượng phát triển trong nhiều năm tới.

Tất cả những điều đó tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản trung tâm. Khi quy mô thành phố tăng lên, khi vai trò tài chính - thương mại - công nghệ được mở rộng, khi hạ tầng liên vùng - siêu kết nối hình thành, nhu cầu tại khu vực trung tâm sẽ bùng nổ. Tài sản lõi đặc biệt trở nên khan hiếm tuyệt đối.

“Không ngẫu nhiên mà những khu vực như Thủ Thiêm, Bình Trưng và Cát Lái đang dần trở thành "trục kim cương" trung tâm của trung tâm, nơi hội tụ đủ các điều kiện để hình thành đại đô thị tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo của Việt Nam”, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận định.

Đồng quan điểm này, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng khẳng định TP.HCM đang là điểm sáng nổi bật nhất và mang tính dẫn dắt cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

“Chính phủ đã liên tục rà soát, hoàn thiện các văn bản, quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản để tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà xã hội. Với những nỗ lực này, tôi tin rằng tương lai của thị trường bất động sản sẽ sáng hơn”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Thời cơ vàng đầu tư bất động sản trung tâm TP.HCM

Khảo sát của Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho thấy, thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận trong 9 tháng năm 2025 ghi nhận đà phát triển tích cực. Tổng nguồn cung mới đạt khoảng 22.400 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 65%, tương đương hơn 14.700 giao dịch thành công.

Căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, chiếm tới 66% tổng nguồn cung mới và 70% lượng giao dịch toàn thị trường. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung căn hộ đến từ các dự án mở bán tại Bình Dương (cũ), chiếm 63%. Các dự án mở bán mới đều được hấp thụ tốt, nhất là số ít dự án hạng sang, căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm TP.HCM (cũ).

Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM và vùng phụ cận đang tăng mạnh nhưng chủ yếu được đóng góp bởi các địa phương vùng ven TP.HCM (cũ), trong khi khu trung tâm thành phố tiếp tục duy trì trạng thái thiếu hụt nguồn cung mới do quỹ đất ngày càng thu hẹp.

Trong giai đoạn đến năm 2030, thị trường bất động sản TP.HCM được căn cứ dự báo sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới, dựa trên hàng loạt yếu tố định hình quan trọng. Trước hết, mô hình TP.HCM mới đang từng bước hình thành với cấu trúc đa cực - đa trung tâm - đa chức năng - siêu kết nối - siêu đô thị tầm thế giới.

Chất lượng và quy mô đô thị trở thành nền tảng phát triển. Đặc biệt, thúc đẩy các mô hình đô thị trung tâm: TOD và IFC quốc tế. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng những cơ chế đặc thù cũng là lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường.

Các phân khúc bất động sản được dự báo phát triển song hành và lan tỏa lẫn nhau. Nhà ở, công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng, văn phòng và thương mại đều hưởng lợi từ sự mở rộng không gian đô thị. Đặc biệt, bất động sản tại các Trung tâm Đô thị mới (IFC, TOD) sẽ được phát triển theo hướng cao cấp. Xung quanh các Trung tâm IFC và TOD sẽ được hình thành hạ tầng đô thị chất lượng cao.

Nhu cầu bất động sản dự kiến tăng mạnh từ nhiều nhóm đối tượng. Từ năm 2026, số lượng người giàu, giới tinh hoa và các nhà đầu tư toàn cầu theo dòng FDI vào Việt Nam sẽ tăng đột biến, kéo theo nhu cầu lớn đối với phân khúc nhà ở cao cấp và hạng sang tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư, kinh doanh và phát triển dịch vụ cao cấp quanh các đô thị IFC và TOD cũng sẽ gia tăng nhanh chóng. Đối với đại bộ phận người dân, nhu cầu nhà ở và kinh doanh tiếp tục mở rộng theo tốc độ đô thị hóa và sự phát triển của khu vực.

Dự báo trong thời gian tới, cơ chế đặc thù và các động lực to lớn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM, tác động tăng lực cầu đầu tư bất động sản, hút mạnh dòng vốn vào thành phố. Cầu tăng mạnh, quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ có giới hạn, giá bất động sản sẽ có xu hướng tăng đều.

Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: Dòng tiền đầu tư đang Nam tiến và đây là thời cơ vàng của bất động sản trung tâm TP.HCM.

Thực tế thị trường thời gian qua ghi nhận xu hướng dòng tiền Nam tiến đổ về các dự án chung cư hạng sang tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đơn cử như dự án The Privé của Đất Xanh Group tại Nam Rạch Chiếc, Thủ Đức. Đây là dự án ghi nhận lượng khách hàng quan tâm kỷ lục, hơn 1000 sản phẩm được mua hết chỉ trong 3 ngày mở bán và hiện đang là lựa chọn nổi bật của nhà đầu tư Hà Nội khi tìm kiếm tài sản tích sản trung tâm - cận trung tâm TP.HCM.

Lý giải sức hút của The Privé, các chuyên gia cho rằng trước hết là do dự án này năm ở vị trí chiến lược, ba mặt giáp sông và tiêu chuẩn phát triển cao cấp. Vị trí đắc địa của The Privé toạ lạc ngay Nam Rạch Chiếc không chỉ mang lại tiềm năng phát triển bền vững mà còn bảo chứng cho giá trị lâu dài của dự án, khi khu vực này đang quy tụ dòng vốn mạnh mẽ, sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn cùng nguồn việc làm chất lượng cao từ Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm.

The Privé còn là một trong số ít dự án căn hộ hạng sang tại khu Đông TP.HCM đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng mở bán và ký kết hợp đồng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng. Dự án cũng đủ điều kiện bán cho người nước ngoài - yếu tố thu hút mạnh mẽ nhóm khách quốc tế đang tìm kiếm sản phẩm sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố. Đồng thời, yếu tố kiến tạo môi trường sống an toàn, riêng tư cho cư dân là một tiêu chí quan trọng, đây là một lợi thế để thu hút nhóm đối tượng người nước ngoài do phù hợp về phong cách sống và văn hóa.

Đặc biệt, dự án nằm liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt tại Thủ Thiêm và bên trong mạng lưới kết nối giao thông vùng bán đảo Thủ Thiêm, ngay cạnh nút giao An Phú, dự kiến sẽ đón đầu nhu cầu về chỗ ở cho nhóm chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài do khả năng kết nối cao.

“Khi định hình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại trung tâm lõi của TP.HCM như Thủ Thiêm thì tôi cho rằng, khu vực này sẽ được đầu tư hạ tầng hoàn thiện và cao cấp, tạo điều kiện thu hút chuyên gia có năng lực, có tiềm lực tài chính trong nước và trên thế giới về làm việc trong thời gian tới. Khi đó, tệp chuyên gia yêu cầu các dịch vụ về chỗ ở, lưu trú, giải trí… ở gần nơi làm việc và phải đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn cao. Điều này tạo ra cơ hội cho việc đầu tư bất động sản tại khu vực này. Vì vậy, vị trí trung tâm TP.HCM sẽ tạo ra sự khác biệt, tạo ra đẳng cấp và sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Người miền Bắc luôn tìm kiếm cơ hội nhưng phải là cơ hội chất lượng, hiệu quả. Hà Nội không phải không có cơ hội nhưng không còn nhiều và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Sức hút của những dự án như The Privé minh chứng cho xu hướng: Những sản phẩm có vị trí, pháp lý và chất lượng vượt trội sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường”, TS Nguyễn Văn Đình nhận định.