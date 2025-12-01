Giải pháp “mua thêm” thời gian trong cuộc sống đô thị bận rộn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Lối sống đô thị bận rộn đang thúc đẩy mô hình dịch vụ cho các công việc như vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, giặt là,… ngày càng phổ biến. Thị trường này hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt ở các khu chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ.
Không gian căn hộ mẫu tại The Ninety Complex – nơi cư dân được tận hưởng dịch vụ chăm sóc căn hộ toàn diện do TNPM cung cấp.
Không gian căn hộ mẫu tại The Ninety Complex – nơi cư dân được tận hưởng dịch vụ chăm sóc căn hộ toàn diện do TNPM cung cấp.

Tìm cách “đổi ” 20 giờ mỗi tuần

Khi xã hội phát triển, con người cần được giải phóng sức lao động khỏi các công việc “không được trả lương” (dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây xanh,...) để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân như tập luyện thể thao, giao lưu, kết nối, tạo quan hệ xã hội, thư giãn, giải trí để tái tạo sức lao động,…

Trên thực tế, ở các đô thị lớn, một bộ phận không ít người bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân, không có đủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, kể cả là vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Đó chính là lý do cho sự xuất hiện của các dịch vụ như vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, giặt là... Nhu cầu này ngày càng tăng ở các đô thị lớn, nơi guồng quay công việc bận rộn và lượng cư dân đông đúc.

Giải pháp “mua thêm” thời gian trong cuộc sống đô thị bận rộn ảnh 1

Đội ngũ vệ sinh TNPM (C-One) thực hiện quy trình làm sạch tiêu chuẩn

Các kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu này bao gồm: mong muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, sự bất tiện và tốn nhiều công sức khi tự dọn dẹp.

Thuê dịch vụ chuyên nghiệp chính là một giải pháp giúp con người có thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và các sở thích cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một cuộc khảo sát 6.000 người trên toàn quốc về sử dụng thời gian do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy trung bình mỗi người trẻ dành từ 1h42 phút đến 3 giờ (tương đương 20 giờ mỗi tuần) để làm các công việc không được trả lương (bao gồm các công việc như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, vệ sinh chỗ ở,…). Đây chính là động lực cho sự phát triển của các dịch vụ cung cấp người dọn dẹp theo giờ hoặc trọn gói đang ngày càng nở rộ.

Giải phóng công việc không tên, nâng cao chất lượng cuộc sống

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong năm 2025, đặc biệt là phân khúc căn hộ với tỉ lệ hấp thụ cao tại các thành phố lớn, đây sẽ là thị trường vô cùng tiềm năng cho nhóm dịch vụ căn hộ.

Trên thị trường hiện nay, các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa theo giờ hoặc trọn gói xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Không chỉ dừng ở dọn dẹp vệ sinh, nhiều đơn vị còn cung cấp các dịch vụ đa dạng từ vệ sinh, giặt là, chăm sóc cây xanh, bảo trì thiết bị, dọn dẹp định kỳ đến khử khuẩn, diệt côn trùng, đặt xe sân bay… Các dịch vụ này mang đến giải pháp tiện lợi đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho gia đình nhỏ, gia đình đa thế hệ, người độc thân, chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam,…

Trên thị trường, TNPM là một trong số các nhà cung cấp trọn gói giải pháp chăm sóc không gian sống. Mỗi gói dịch vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, được vận hành bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và quy trình vận hành chuẩn hóa, đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn khắt khe của nhóm khách quốc tế. Giải pháp đang được triển khai tại các dự án tiêu biểu như The Ninety Complex, khách hàng không chỉ được tận hưởng môi trường sống văn minh, tiện nghi mà còn được giải phóng hoàn toàn khỏi những công việc nhà vốn chiếm nhiều thời gian.

“Không chỉ là giải pháp cho cuộc sống bận rộn, nhiều người coi việc sử dụng các dịch vụ này như một phần thưởng cho bản thân để có khoảng thời gian thảnh thơi, nghỉ ngơi”, chị Phan Hương – Giám đốc Công ty CP DV vệ sinh công nghiệp C-One, thành viên của TNPM nhận định.

Nhờ đó, thời gian quý giá mỗi ngày không còn bị chia nhỏ bởi những việc không tên. Thay vào đó, cư dân trong các khu đô thị, căn hộ dịch vụ có thể tận hưởng trọn vẹn những giá trị sống hiện đại: dành thời gian cho gia đình, tái tạo năng lượng, phát triển bản thân và kết nối cộng đồng.

PV
dịch vụ vệ sinh mô hình dịch vụ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.