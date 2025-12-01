Giải pháp “mua thêm” thời gian trong cuộc sống đô thị bận rộn

(Ngày Nay) - Lối sống đô thị bận rộn đang thúc đẩy mô hình dịch vụ cho các công việc như vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, giặt là,… ngày càng phổ biến. Thị trường này hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt ở các khu chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ.

Tìm cách “đổi ” 20 giờ mỗi tuần

Khi xã hội phát triển, con người cần được giải phóng sức lao động khỏi các công việc “không được trả lương” (dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây xanh,...) để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân như tập luyện thể thao, giao lưu, kết nối, tạo quan hệ xã hội, thư giãn, giải trí để tái tạo sức lao động,…

Trên thực tế, ở các đô thị lớn, một bộ phận không ít người bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân, không có đủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, kể cả là vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Đó chính là lý do cho sự xuất hiện của các dịch vụ như vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, giặt là... Nhu cầu này ngày càng tăng ở các đô thị lớn, nơi guồng quay công việc bận rộn và lượng cư dân đông đúc.

Các kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu này bao gồm: mong muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, sự bất tiện và tốn nhiều công sức khi tự dọn dẹp.

Thuê dịch vụ chuyên nghiệp chính là một giải pháp giúp con người có thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và các sở thích cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một cuộc khảo sát 6.000 người trên toàn quốc về sử dụng thời gian do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy trung bình mỗi người trẻ dành từ 1h42 phút đến 3 giờ (tương đương 20 giờ mỗi tuần) để làm các công việc không được trả lương (bao gồm các công việc như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, vệ sinh chỗ ở,…). Đây chính là động lực cho sự phát triển của các dịch vụ cung cấp người dọn dẹp theo giờ hoặc trọn gói đang ngày càng nở rộ.

Giải phóng công việc không tên, nâng cao chất lượng cuộc sống

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong năm 2025, đặc biệt là phân khúc căn hộ với tỉ lệ hấp thụ cao tại các thành phố lớn, đây sẽ là thị trường vô cùng tiềm năng cho nhóm dịch vụ căn hộ.

Trên thị trường hiện nay, các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa theo giờ hoặc trọn gói xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Không chỉ dừng ở dọn dẹp vệ sinh, nhiều đơn vị còn cung cấp các dịch vụ đa dạng từ vệ sinh, giặt là, chăm sóc cây xanh, bảo trì thiết bị, dọn dẹp định kỳ đến khử khuẩn, diệt côn trùng, đặt xe sân bay… Các dịch vụ này mang đến giải pháp tiện lợi đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho gia đình nhỏ, gia đình đa thế hệ, người độc thân, chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam,…

Trên thị trường, TNPM là một trong số các nhà cung cấp trọn gói giải pháp chăm sóc không gian sống. Mỗi gói dịch vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, được vận hành bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và quy trình vận hành chuẩn hóa, đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn khắt khe của nhóm khách quốc tế. Giải pháp đang được triển khai tại các dự án tiêu biểu như The Ninety Complex, khách hàng không chỉ được tận hưởng môi trường sống văn minh, tiện nghi mà còn được giải phóng hoàn toàn khỏi những công việc nhà vốn chiếm nhiều thời gian.

“Không chỉ là giải pháp cho cuộc sống bận rộn, nhiều người coi việc sử dụng các dịch vụ này như một phần thưởng cho bản thân để có khoảng thời gian thảnh thơi, nghỉ ngơi”, chị Phan Hương – Giám đốc Công ty CP DV vệ sinh công nghiệp C-One, thành viên của TNPM nhận định.

Nhờ đó, thời gian quý giá mỗi ngày không còn bị chia nhỏ bởi những việc không tên. Thay vào đó, cư dân trong các khu đô thị, căn hộ dịch vụ có thể tận hưởng trọn vẹn những giá trị sống hiện đại: dành thời gian cho gia đình, tái tạo năng lượng, phát triển bản thân và kết nối cộng đồng.