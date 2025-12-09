Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Vinhomes Cần Giờ - Điểm đến của xu hướng “di cư xanh”

(Ngày Nay) -Khi khoảng cách vật lý không còn là rào cản, Cần Giờ có thể trở thành một "cực tăng trưởng xanh" mới của quốc gia, nơi hội tụ du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ cao, dịch vụ quốc tế và kinh tế biển hiện đại.

TOD - xương sống hạ tầng giúp gia tăng giá trị tài sản

Chia sẻ tại Đối thoại Chuyên gia với chủ đề: “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Đột phá bằng công nghệ xanh”, các chuyên gia khẳng định: Không có TOD, không thể có đại đô thị. Không có hạ tầng siêu tốc, không thể có trung tâm mới. Cần Giờ đang được đầu tư mạnh vào hạ tầng cấp vùng gồm: Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (di chuyển 13 phút); Cầu Cần Giờ (khởi công năm 2026); Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (vận hành năm 2029); Liên kết cảng biển - logistics quốc tế… Những hạ tầng này giúp Cần Giờ từ một khu vực ven đô trở thành “trung tâm mở rộng mới” của TP.HCM.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên hình dung các tuyến đường sắt tốc độ cao, các cây cầu vượt biển, và các tuyến kết nối liên vùng giống như những “đường băng” để một đô thị cất cánh. Khi Cần Giờ được nối với trung tâm bằng những “đường băng” này, nó không còn là nơi xa xôi hẻo lánh nữa, mà trở thành điểm đến quốc tế, đủ sức cạnh tranh với những đô thị biển nổi tiếng trong khu vực.

Chuyên gia khẳng định: “Với đường sắt tốc độ cao lên tới 350 km/h kết hợp mô hình TOD - tức phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đây là một lợi thế cực hiếm trên bản đồ các đô thị biển thế giới. Nó không chỉ rút ngắn khoảng cách, mà còn tạo điều kiện để Cần Giờ phát triển một cách đồng bộ, từ hạ tầng đến không gian sống, biến nơi này thành một đô thị biển - sinh thái chuẩn mực, hấp dẫn cả cư dân lẫn nhà đầu tư”.

Dưới góc nhìn phát triển đô thị, TS.KTS. Trương Văn Quảng cho rằng, khi thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút, Cần Giờ sẽ không còn được xem là vùng ven hay "cửa ngõ xa" nữa, mà trở thành một phần mở rộng tự nhiên của lõi đô thị TP.HCM. Sự thay đổi về thời gian tiếp cận như vậy luôn dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, đô thị, dân cư và giá trị bất động sản.

TOD giúp hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính và công nghệ ngay xung quanh ga tàu, nơi mật độ tiếp cận cao, dòng người và dòng vốn hội tụ mạnh nhất. Với tuyến Bến Thành - Cần Giờ, nhà ga tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hay các trạm kết nối chính sẽ trở thành điểm hút đầu tư cấp độ quốc tế, tương tự như cách Yokohama hình thành bên cạnh Tokyo hay cách Songdo phát triển cạnh Seoul.

Từ góc độ quy hoạch, đường sắt tốc độ cao giúp "nén khoảng cách", thúc đẩy Cần Giờ trở thành một đô thị vệ tinh nhưng có chức năng ngang tầm trung tâm. Cư dân có thể sống trong môi trường sinh thái - biển - mặt nước, nhưng vẫn làm việc tại trung tâm tài chính của TP.HCM chỉ với một quãng đường di chuyển rất ngắn. Điều này tạo ra một mô hình sống mới mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đều theo đuổi: Sống sinh thái - làm việc đô thị - di chuyển thuận tiện. Đây chính là mô hình đô thị thế hệ mới mà ESG++ nhấn mạnh.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, “đối với thị trường bất động sản, hạ tầng tốc độ cao sẽ định hình lại hoàn toàn giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành "toạ độ vàng phát triển", nơi thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở hội tụ. Không chỉ giá bất động sản tăng, mà tính thanh khoản, khả năng hấp thụ dân số và tính bền vững của đô thị cũng tăng theo. Các nhà đầu tư quốc tế vốn rất ưu tiên các đô thị có kết nối tốc độ cao bởi nó đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn.

TOD sẽ giúp Cần Giờ bước ra khỏi chuỗi giá trị thuần du lịch hay sinh thái, để gia nhập chuỗi đô thị - tài chính - logistics - công nghệ của TP.HCM mở rộng. Khi khoảng cách vật lý không còn là rào cản, Cần Giờ có thể trở thành một "cực tăng trưởng xanh" mới của quốc gia, nơi hội tụ du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ cao, dịch vụ quốc tế và kinh tế biển hiện đại. Đó là lý do để cho rằng tuyến đường sắt tốc độ cao này thực sự có thể thay đổi "bản đồ tăng trưởng" của khu vực trong nhiều thập kỷ tới”.

Điểm đến của xu hướng “di cư xanh”

Dù mới triển khai chưa đầy 8 tháng, Cần Giờ đã đạt: 90% tiến độ đê chắn sóng; 45 km bờ lấn biển hoàn thành chỉ trong 45 ngày; Hơn 2.200 thiết bị thi công 24/7; 6.000 kỹ sư - công nhân làm việc liên tục. Đây là con số rất hiếm có ngay cả ở các quốc gia có năng lực hạ tầng mạnh. Nó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quyết liệt và khả năng tổ chức của nhà đầu tư, điều kiện tiên quyết để một đại dự án lấn biển thành công.

TS.KTS. Trương Văn Quảng ấn tượng không chỉ với quy mô mà là tốc độ và mức độ tổ chức mang đẳng cấp quốc tế của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: “Để đạt được điều đó, không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất, mà phải có năng lực điều phối chiến lược, phân tầng công việc khoa học, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và hệ thống giám sát chất lượng - an toàn cực kỳ chặt chẽ.

Để vận hành một “siêu dự án” với quy mô và mức độ phức tạp như dự án Cần Giờ, cần ba năng lực trụ cột: Năng lực công nghệ - Năng lực tổ chức - Năng lực cam kết. Công nghệ giúp tối ưu hoá thi công, rút ngắn thời gian mà vẫn chính xác; tổ chức giúp hàng nghìn con người và thiết bị vận hành như một cơ thể thống nhất, không chồng chéo, không đứt quãng; còn cam kết là yếu tố cho phép dự án duy trì cường độ 24/7 mà vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn - môi trường”.

Điều đáng nói là dù tốc độ rất nhanh, dự án không đánh đổi các giá trị bền vững mà ngược lại, triển khai công nghệ giảm rung, giảm tiếng ồn, quan trắc liên tục và quản lý chất lượng theo chuỗi khép kín ngay từ công trường. Ở góc độ này, cho thấy dự án đã thể hiện một cách làm mới: kết hợp tốc độ với trách nhiệm, kết hợp quy mô với chuẩn mực, điều mà nhiều đô thị biển trên thế giới cũng phải mất nhiều năm mới đạt được.

Với những gì đã chứng minh, dự án Cần Giờ không chỉ đem lại niềm tin cho thị trường bất động sản mà còn mở ra một tiêu chuẩn mới cho năng lực triển khai các dự án ven biển lớn của Việt Nam. Đây là minh chứng rằng khi có tầm nhìn đúng, phương pháp đúng và tổ chức đủ mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những công trình tầm vóc quốc tế mà vẫn bảo đảm hài hòa với tự nhiên.

Viện trưởng Bùi Văn Doanh cũng khẳng định: Cần Giờ đang đứng ở thời điểm lịch sử: Sở hữu nguồn lực sinh thái độc bản; sở hữu bệ phóng hạ tầng tương lai; được triển khai bởi nhà đầu tư có tiềm lực - uy tín - năng lực công nghệ; ứng dụng chuẩn ESG++ toàn chu kỳ: Từ thi công đến vận hành. Cần Giờ có đầy đủ cơ sở để trở thành siêu đô thị biển tái sinh - bền vững - mang tầm quốc tế. Cần Giờ sẽ là một trong những đại đô thị biển ESG++ tiêu biểu của châu Á trong thập kỷ tới. Cần Giờ mang tới không gian sống - nghỉ dưỡng vượt trội, là tài sản phải có trong bộ sưu tập của giới tinh hoa Việt Nam và quốc tế.

TS.KTS. Trương Văn Quảng cho rằng, trong bối cảnh ô nhiễm đô thị đang là một chủ đề nóng tại TP.HCM, xu hướng “di cư xanh” của cộng đồng tinh hoa là điều rất dễ hiểu. Họ tìm kiếm một không gian sống không chỉ đẹp mà còn trong lành, một hệ sinh thái thực sự chữa lành, nơi thiên nhiên, công nghệ và chất lượng cuộc sống giao thoa với nhau. Và Cần Giờ có đầy đủ những điều kiện để trở thành điểm đến số một của xu hướng này.

Cần Giờ sở hữu một vi khí hậu mà hiếm nơi nào có được. Nếu nhiệt độ trung tâm TP.HCM dao động ở mức 30 độ C, thì tại Cần Giờ luôn thấp hơn 3-5 độ nhờ rừng ngập mặn rộng lớn, mật độ diện tích mặt nước cao và gió biển liên tục. Đây không chỉ là lợi thế thiên nhiên, mà là giá trị sức khỏe mang tính bản chất, thứ ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống đô thị hiện đại. Khi kết hợp với những công nghệ chăm sóc sức khỏe như nước Ozone - ion kiềm hay không khí được lọc tự nhiên qua hàng nghìn héc-ta rừng, Cần Giờ trở thành một hệ sinh thái sống đúng chuẩn “wellness living” của thế giới.

Nhưng điều khiến Cần Giờ thực sự khác biệt nằm ở ba trụ cột bền vững. Trụ cột đầu tiên là độ bền vững kỹ thuật: Những phân tích khoa học cho thấy các khu đô thị lấn biển thế hệ mới, đặc biệt tại Cần Giờ hoàn toàn có thể sở hữu nền móng vững chắc nhờ công nghệ thi công tiên tiến nhất hiện nay. Như chúng ta đã trao đổi, công nghệ K-DPM, hệ thống quan trắc lún 24/7, mô phỏng thủy lực - khí hậu cho kịch bản đến năm 2100… tạo nên một nền tảng hạ tầng mà độ an toàn được kiểm chứng bằng khoa học, chứ không phải bằng cảm tính. Đây là bước nhảy vọt so với cách lấn biển truyền thống.

Trụ cột thứ hai là câu chuyện tái sinh và thích ứng. Cần Giờ không chỉ xây dựng một đô thị, mà là tái sinh một hệ sinh thái, từ thiên nhiên nguyên bản đến những kỳ quan nhân tạo được kiến tạo có trách nhiệm. Sở hữu một bất động sản ở Cần Giờ chính là sở hữu một “viên ngọc quý”, một không gian hiếm, độc bản, có khả năng chống chịu và tự làm mới. Trên thế giới, các dự án đạt chuẩn ESG toàn chu kỳ chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung. Việc Cần Giờ đi theo hướng ESG++ toàn diện là minh chứng rõ ràng cho tính hiếm và giá trị dài hạn của dự án.

Trụ cột thứ ba là hạ tầng, yếu tố mang tính bước ngoặt. Khi tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến hoàn thành vào năm 2028, cầu Cần Giờ vào năm 2028, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vào năm 2029, Cần Giờ sẽ được kết nối bằng một mạng giao thông xanh - nhanh - bền vững. Hạ tầng này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra một không gian kinh tế biển rộng lớn, thay đổi hoàn toàn bán kính phát triển của TP.HCM. Nhìn ở góc độ quy hoạch, đây là những khoảnh khắc “đổi vai” của một vùng đất, từ ven biển trở thành cửa ngõ chiến lược của một siêu đô thị.

“Sự hiện diện của một đại đô thị chuẩn ESG++ như Vinhomes Cần Giờ còn kéo theo tác động kinh tế - xã hội rất lớn: Phát triển đô thị dọc các tuyến TOD, bứt phá kinh tế biển - du lịch - dịch vụ, tạo việc làm chất lượng cao, thu hút vốn đầu tư và góp phần đưa TP.HCM tiến gần hơn tới vị thế một đô thị biển quốc tế”, TS.KTS. Trương Văn Quảng dự báo.

Theo chuyên gia, lựa chọn Cần Giờ cũng là lựa chọn của phong cách sống. Khi cộng đồng tinh hoa đang chuyển dịch sang các đô thị xanh - kết nối bằng phương tiện công cộng xanh - ưu tiên sức khỏe và giá trị sống lâu dài, Cần Giờ trở thành điểm đến tự nhiên. Nếu ở những nơi khác, khách hàng phải cân nhắc giữa biệt thự rừng hay biệt thự biển, thì ở Cần Giờ, họ có tất cả trong một hệ sinh thái sống chất lượng cao hoàn chỉnh.

Chính sự hội tụ của môi trường trong lành, công nghệ bền vững, quy hoạch tương lai, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái vận hành chuẩn quốc tế khiến Cần Giờ trở thành một “tài sản truyền đời” đúng nghĩa. Đây không chỉ là nơi để sống hôm nay, mà là một giá trị để gìn giữ cho thế hệ mai sau.