Dự báo điểm chuẩn đại học biến động, thí sinh cân nhắc chọn ngành phù hợp

Nhiều chuyên gia tuyển sinh dự báo sẽ có biến động về điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành, bởi mức độ làm bài của thí sinh ở các môn trong kỳ thi năm nay khác nhau, trong đó, hai môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó đạt điểm cao.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, khác với những năm trước, Ngoại ngữ (trong đó có Tiếng Anh) là một trong những môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Năm nay, đây là môn tự chọn và chỉ thí sinh có thế mạnh mới đăng ký thi nên điểm số cũng sẽ không phải quá thấp. Tuy nhiên, đạt được điểm cao ở môn tiếng Anh không phải dễ. Tương tự, với việc đề thi ở mức tương đối khó, đạt được điểm giỏi ở môn Toán trong kỳ thi năm nay cũng không nhiều.

Vì thế, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán điểm chuẩn năm 2025 sẽ giảm ở khối có môn Toán và Tiếng Anh, khoảng từ 0,5 - 1,5 điểm; các khối có môn Lý, Hóa, Sinh có thể không biến động bởi độ khó đề thi các môn này tương tự như năm trước. Riêng ngành xét tuyển tổ hợp có môn Tin học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, dự báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển có thể từ 16-17 điểm, vì ghi nhận thí sinh làm bài thi khá tốt.

Với riêng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, điểm chuẩn các ngành khối ngành Kinh tế, Thương mại như ngành Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh năm nay sẽ tương đương hoặc thấp hơn năm trước khoảng 1 điểm. Với các ngành Du lịch, Công nghệ thông tin, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước; còn các ngành kỹ thuật và công nghệ khác như Công nghệ thực phẩm, Điện, Cơ khí, Công nghệ may, Công nghệ sinh học… dự báo mức điểm chuẩn tương đương năm trước.

Tác động từ độ khó của đề thi và mức độ làm bài trong kỳ thi vừa qua, các thí sinh cân nhắc chọn ngành phù hợp, đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích. Dự định xét tuyển vào ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tổ hợp xét tuyển D01 (Toán - Văn - Anh) hoặc D14 (Văn - Sử - Anh), Thu Nhi (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) chọn thi hai môn lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua là Sử và Tiếng Anh.

Nhi cho biết, môn Sử em làm bài khá tốt nhưng môn tiếng Anh năm nay khó và dài nên kết quả làm bài của em không như mong muốn. Với kết quả làm bài của mình Thu Nhi không có nhiều kỳ vọng sẽ trúng tuyển vào ngành em yêu thích nhất là Truyền thông đa phương tiện vì năm trước điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển ở ngành này đều trên 27 điểm nhưng em vẫn đặt đây là nguyện vọng 1.

Em đang cân nhắc lựa chọn nguyện vọng 2 là ngành Nghệ thuật học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vì đây cũng là ngành em yêu thích, có mức điểm chuẩn thấp hơn Truyền thông đa phương tiện.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tuyển sinh đại học năm nay có một số điều chỉnh quan trọng, thí sinh cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả phương thức từ xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông… đều xét tuyển cùng một đợt sau thời điểm có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thí sinh không cần đăng ký phương thức hay tổ hợp xét tuyển mà chỉ cần đăng ký ngành, trường và hệ thống xét tuyển chung của Bộ sẽ tự động lựa chọn tổ hợp, phương thức có lợi nhất cho từng nguyện vọng của thí sinh. Các trường không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án riêng mà sẽ cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển. Tổng điểm ưu tiên, gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng sẽ không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Về cách đăng ký nguyện vọng, thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên mong muốn, trong đó, đặt ngành học yêu thích nhất lên đầu tiên và tiếp theo các lựa chọn phù hợp năng lực bản thân, nguyện vọng, cuối là phương án an toàn nhất để chắc chắn trúng tuyển. Sau khi biết điểm thi, các em so sánh với mức điểm trúng tuyển của các ngành trong khoảng 2-3 năm gần đây, xác định thứ tự nguyện vọng đảm bảo sự an toàn.

Thời điểm này, khi chưa biết điểm thi, các em cần tập trung tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường đại học có ngành mình quan tâm; trong đó tìm hiểu kỹ về tổ hợp xét tuyển của ngành, chính sách cộng điểm, quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ…

Theo các chuyên gia, để chọn ngành, trường phù hợp, cùng với yếu tố quan trọng nhất là chọn ngành phù hợp năng lực và sở thích, các em cần cập nhật xu hướng, nhu cầu của thị trường lao động tránh chọn ngành “hot” theo phong trào. Cùng với đó, các em có thể chọn ngành có nền tảng rộng, có thể chuyển đổi linh hoạt phù hợp nhu cầu xã hội.