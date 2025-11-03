Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

(Ngày Nay) - Nhiều cán bộ, Đảng viên Hà Nội bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những quyết sách đột phá, đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, các đảng viên và đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội đang tích cực, tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp đều thể hiện sự kỳ vọng lớn lao vào một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những quyết sách đột phá, đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn

Ông Đào Xuân Vân (bí danh Phan Dũng, đảng viên lão thành 77 năm tuổi Đảng, ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng trong những năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đặc biệt là chặng đường 40 năm đổi mới.

Theo ông Đào Xuân Vân, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Đào Xuân Vân bày tỏ mong muốn Đảng cần tập trung hơn nữa vào công tác cán bộ; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa quan điểm “dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Việt Hùng (cán bộ hưu trí ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách đột phá về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

"Chúng tôi không chỉ kỳ vọng đất nước giàu mạnh về kinh tế mà còn phải là một quốc gia có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Người dân cần được thụ hưởng một môi trường sống văn minh, an toàn, không khí trong lành, giao thông thuận tiện. Đó chính là kỷ nguyên phát triển mà người dân mong đợi nhất," ông Lê Việt Hùng bày tỏ.

Có thể thấy, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội đang hội tụ, gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng cho đất nước.

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam

Trong lĩnh vực văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó khẳng định, dự thảo đã thể hiện sự phát triển sâu sắc trong tư duy lý luận và định hướng chiến lược của Đảng đối với con người và văn hóa Việt Nam giai đoạn mới.

Tiến sỹ Trần Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV với chủ đề: cả dân tộc chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với mục tiêu Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, Dự thảo Văn kiện Đại hội xác định tư tưởng chỉ đạo bằng những định hướng cơ bản quan trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.”

Theo Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Mai, trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhận thức tư duy lý luận của Đảng về vai trò văn hóa, mục tiêu xây dựng nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, phát triển đột phá lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa.

Nếu như trước đây trong hệ thống Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc, Đảng ta nhấn mạnh chăm lo, phát triển văn hóa, con người Việt Nam thì trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, Đảng đặt ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ, toàn diện lĩnh vực văn hóa - tư tưởng đột phá trong tư duy lý luận của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trên cơ sở tư duy lý luận về xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, nội dung nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nguồn lực con người được bao quát cụ thể trên nhiều lĩnh vực, Đảng xác định những nhóm nhiệm vụ mới phù hợp với sự phát triển của văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hướng tới xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ.

Về xây dựng và phát triển văn hóa, Đảng chú trọng hướng về cơ sở, xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm bảo vệ, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Về xây dựng con người, nội dung xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa gia đình, văn hóa chính trị, văn hóa nghề nghiệp, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa khởi nghiệp sáng tạo và đạo đức doanh nhân... được Đảng đề cập trên bình diện rộng.

Đây là những định hướng, nhiệm vụ để chúng ta xác định vai trò quan trọng của văn hóa và nguồn lực con người trong phát triển, nâng tầm văn hóa và nguồn lực con người trở thành hệ điều tiết, dẫn dắt đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, phù hợp với sự vận động, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đồng thời cũng là những gợi mở quan trọng về phương diện lý luận, những nhiệm vụ quan trọng gắn với yêu cầu thực tiễn để tiếp tục có nhận thức mới, có tư duy đột phá toàn diện và sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ của văn hóa, nguồn lực con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển đất nước.

Tiến sỹ Trần Thị Tuyết Mai cho rằng những định hướng của Đảng về “Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc thể hiện quan điểm bao trùm, sâu sắc toàn diện mang tính đột phát.

Nếu như trước đây, các định hướng: chăm lo, phát triển văn hóa; xây dựng và phát triển văn hóa... thì Văn kiện Đại hội XIV, Đảng đưa nhiệm vụ phát triển văn hóa lên một tầm cao vượt thoát, không chỉ là phát triển mà là phát triển “mạnh mẽ, toàn diện”.

Mục tiêu này đã được Đảng cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống văn hóa và phát triển con người, để hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách để thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xác định vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, trong hệ thống Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, tư duy lý luận của Đảng xác định rõ hơn về mô hình, đặc trưng, nội dung, nhiệm vụ của nền văn hóa Việt Nam cần xây dựng trong thời kỳ mới.

Nội hàm về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và những phẩm chất cơ bản của người Việt Nam đã được Đảng ta xác định trong từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với sự phát triển của đất nước để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV với tư duy lý luận đột phá thông qua những định hướng bao trùm, sâu sắc, toàn diện và các nhóm nhiệm vụ cụ thể thuộc nhiều lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; định hướng xác định, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước.