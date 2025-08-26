Đức dự kiến chi 9 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ Ukraine

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine.
Đức dự kiến chi 9 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ Ukraine

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Lars Klingbeil đảm bảo với Kiev rằng Berlin sẽ cung cấp 9 tỷ euro (10,5 tỷ USD) mỗi năm từ ngân sách liên bang trong giai đoạn 2025 và 2026 để hỗ trợ Ukraine. Ông Klingbeil, hiện là đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong liên minh cầm quyền khẳng định: “Trong 3 năm rưỡi diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân Ukraine và trong tương lai sẽ cùng các đối tác châu Âu tham gia bảo đảm an ninh cho quốc gia Đông Âu này mặc dù thừa nhận tiến trình đàm phán mới ở giai đoạn đầu”.

Trong cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Klingbeil nói: “Điều quan trọng là phải có một quân đội Ukraine thực sự mạnh, có khả năng phòng thủ”. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng quân đội Đức tham gia vào một sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine, ông Klingbeil không trả lời trực tiếp.

Ông Klingbeil cho biết Berlin đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác quốc tế về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện một số chính đảng ở Đức phản đối việc triển khai quân đội như một phần của việc đảm bảo an ninh.

PV
Đức Ukraine hỗ trợ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
(Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho người trẻ”
Trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho người trẻ”
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức Ngày Độc lập và di sản cho Người Trẻ” vào ngày 28/8/2025.