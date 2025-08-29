Duy trì phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước Việt-Trung

(Ngày Nay) - Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác song phương Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ngày 28/8, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã hội kiến Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và sự nỗ lực chung của các bộ, ngành địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được thúc đẩy đi vào chiều sâu theo định hướng “6 hơn,” các lĩnh vực hợp tác thực chất có thêm nhiều điểm sáng mới.

Hai bên đánh giá cao vai trò dẫn dắt, định hướng chiến lược của tiếp xúc cấp cao, giao lưu đối thoại kênh Đảng trong việc duy trì phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước.

Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc) và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9) tạo nên cao trào mới trên đà phát triển tích cực, tốt đẹp của quan hệ song phương.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc; sẵn sàng cùng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương, nỗ lực thúc đẩy và phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cấp cao nhằm duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng; thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình đề xuất một số nội dung trọng tâm hai bên có thể thúc đẩy hợp tác kênh Đảng trong thời gian tới về công tác lý luận, tuyên truyền, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, chia sẻ thông tin, tư liệu lịch sử về phát triển và hợp tác giữa hai Đảng...

Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Cương cho biết sẵn sàng phối hợp với các cơ quan ban Đảng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhằm thực hiện tốt nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, chuẩn bị tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên, triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác kênh Đảng để góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Ông Vương Cương cũng kiến nghị một số biện pháp nâng cao chất lượng hợp tác, giao lưu kênh Đảng, trong đó có việc xuất bản các ấn phẩm và dịch song ngữ các tuyển tập lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025, nhất là hoạt động nghiên cứu “hành trình đỏ” của thanh niên nhằm nâng cao nhận thức cách mạng cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ song phương, tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ cách mạng tiền bối của hai nước dày công vun đắp.

Nhân dịp này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.