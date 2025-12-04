65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba: Tiếp tục tăng cường hợp tác song phương

(Ngày Nay) - Hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cuba thời gian qua tuy gặp khó khăn trước các thách thức toàn cầu và tình hình khó khăn tại Cuba nhưng vẫn có nhiều cơ hội thuận lợi.

Từ ngày 1-3/12, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tại La Habana, trong cuộc hội đàm với ông Óscar Pérez-Oliva Fraga, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các chương trình, dự án hợp tác ưu tiên, nâng cao hiệu quả, quy mô hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.

Hai Phó Thủ tướng cũng thảo luận các cơ chế hợp tác mới nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, vì lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển chủ nghĩa xã hội tại hai nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua tuy gặp khó khăn trước các thách thức toàn cầu và tình hình khó khăn tại Cuba, nhưng vẫn có nhiều cơ hội thuận lợi, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước và cần tiếp tục phát huy.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận hai bên đã đạt được, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư hiệu quả tại Cuba, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, nâng cao hiểu biết về thị trường Việt Nam và Cuba.

Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga khẳng định Chính phủ Cuba quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng chí, anh em Việt Nam-Cuba trên tinh thần tin cậy chính trị cao, đoàn kết đặc biệt, cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển và tin tưởng chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sẽ góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua các khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga nhấn mạnh Chính phủ Cuba sẵn sàng thúc đẩy tối đa các dự án hợp tác ưu tiên với Việt Nam, nhất là các dự án sản xuất lương thực, thực phẩm, trước hết là sản xuất lúa gạo tại Cuba.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm đất nước Cuba anh em, đúng vào ngày kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960-2/12/2025), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và quan tâm cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Tổng tư lệnh Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tái khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em tìm kiếm những phương thức, hình thức hợp tác mới, phù hợp với năng lực và thế mạnh của hai bên, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất và bền vững.

Ngay sau cuộc gặp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và người đồng cấp Cuba Óscar Pérez-Oliva Fraga cùng các thành viên của đoàn đại biểu hai nước đã chứng kiến Lễ trao Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba được tổ chức vào ngày 1/12/2025.

Trước đó, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc hội kiến Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi tình cảm đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình Cuba và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đứng đầu là đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermúdez, với tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro và Raúl Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Về phần mình, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp Cách mạng của nhân dân Cuba.

Nhà lãnh đạo Cuba chúc mừng những thành tựu chính trị-đối ngoại, kinh tế-xã hội nổi bật Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, trong đó có việc Việt Nam đã trao cho Cuba số tiền vận động của Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” và khởi công Dự án nhà máy năng lượng tái tạo tại thị trấn Vista Alegre, huyện Jaruco, tỉnh Mayabeque, thể hiện sự thấu hiểu, đồng lòng, kề vai sát cánh của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba, qua đó, triển khai hiệu quả, thiết thực các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước.

Ông khẳng định Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sự hiện diện và tăng cường hoạt động tại Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba nhất trí việc hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và gắn bó giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước; duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Trong thời gian tại Cuba, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn đã dự Lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức và Lễ Khởi công Lễ Khởi công Dự án viện trợ không hoàn lại nhà máy điện Mặt Trời cho Cuba, thăm và làm việc với Ban Giám đốc Đặc khu Phát triển Mariel.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Tổng Giám đốc Đặc khu Phát triển Mariel Ana Teresa Igarza Martínez đã đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại khu công nghiệp, góp phần cung cấp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân Cuba và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Cuba.

Thăm các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Đặc khu Mariel như công ty Thái Bình và ViMariel (khu công nghiệp do tổng công ty Viglacera đầu tư), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, cũng các kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Cuba; dâng hoa tại tượng đài người anh hùng Cuba José Martí và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.