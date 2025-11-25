100 túi thuốc mini từ fan Mason Nguyễn gửi về miền Trung: Lan tỏa điều tử tế từ tình yêu thần tượng

(Ngày Nay) - Những ngày miền Trung oằn mình chống chọi mưa lũ, giữa dòng thông tin đau đớn không ngớt, có một câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp đã âm thầm xuất hiện : 100 túi thuốc yêu thương từ những người hâm mộ của Mason Nguyễn (Nguyễn Xuân Bách) , chàng rapper Gen Z đang tỏa sáng trong chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025 - đã kịp thời được gửi đến tay bà con vùng rốn lũ.

Giữa cơn bão lũ miền Trung, vô vàn những tia sáng nhỏ đã lặng lẽ bật lên

Và dự án 100 túi thuốc mini khởi xướng từ một trang blog bé nhỏ mang một cái tên đáng yêu “Răng thỏ của Xuân Bách – Mason Nguyễn” chính là một tia sáng ấm áp như vậy.

Điều khiến trái tim người nghe rung lên từng nhịp không phải là con số 100, cũng không phải những cái tên nổi bật, mà là cách mà câu chuyện này bắt đầu: không từ một quỹ từ thiện lớn, không từ một tổ chức quyền lực, mà từ trái tim của những người trẻ bình thường - những người yêu thần tượng theo cách đẹp nhất có thể: bằng hành động tử tế và trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyễn Ngọc Hân, blogger trang “Răng Thỏ của Xuân Bách – Mason Nguyễn” - kể rằng dù blog sinh ra để yêu thương và ủng hộ Xuân Bách, nhưng “trên hết, em vẫn là một người con của Việt Nam”. Cô gái sinh năm 2000 chia sẻ: “Khi nhìn thấy những thông tin đau lòng về miền Trung ruột thịt trên các nền tảng chính thống, em thật sự nhói lòng và thương bà con vô cùng.”

Và rồi, ngay giữa những ngày bận rộn cho những vòng thi âm nhạc tại Anh Trai “Say Hi” 2025, chính Mason Nguyễn - người mà mọi ánh mắt đang đổ dồn – cũng nhắn vào nhóm chat nội bộ của fandom: “Anh mong khoảnh khắc này chúng mình cùng đồng lòng vì hiện tại Miền Trung thân thương của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nặng do thiên tai. Mọi người cùng chung sức mỗi người một ít, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng nhau nhé.”

Lời kêu gọi đó cũng đã góp phần thắp lên những ngọn lửa. Hân nói: “Em biết mình không đủ điều kiện để giúp đỡ nếu chỉ có một mình. Nhưng may mắn lớn nhất của em là được làm Cổ Đông của Mason Nguyễn và có một chiếc blog nhỏ lan tỏa được năng lượng tích cực. EM nhận ra, dù không thể làm một mình, nhưng em có thể kết nối đại gia đình Cổ Đông. Nên em đã lập tức lên ý tưởng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các Cổ Đông khác, chung tay hướng về miền Trung.”

Và thế là cả một cộng đồng bỗng chốc hóa thành đôi tay, thành trái tim, thành hành động.

Từ 50 túi… thành 100 túi - bởi người ta tin nhau đến lạ

"Ban đầu, em chỉ đặt ra KPI cho 50 túi thuốc thôi", Hân nhớ lại. Bạn đã kêu gọi ở blog Răng Thỏ của Xuân Bách - Mason Nguyễn (facebook và thread). Chỉ trong vòng 30 phút, con số đã vượt chỉ tiêu 50 túi và tiếp tục tăng. Các bạn Cổ Đông góp theo khả năng và tấm lòng, mỗi lượt tiền chuyển vào đều chan chứa tình cảm hướng về đồng bào: "Việc vượt KPI khiến em rất hạnh phúc, vì dự án ý nghĩa này được ủng hộ và sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất".

"Nói là 100 túi thuốc mini nhưng chi phí chỉ hết 4.305.480 đồng, và em biết rõ là con số này rất nhỏ so với những mất mát mà bà con đang phải hứng chịu", Hân chia sẻ.

Thế nhưng, giữa những lúc oằn mình, mỗi một que diêm đều góp phần thắp sáng thêm một tia hy vọng. Những thuốc được lựa chọn đều là loại cơ bản và thiết yếu. Trợ giúp cho Hân là một bạn Cổ Đông khác tên là Trần Lâm Trúc Giang - một sinh viên ngành Dược. Ngay khi có thông tin về dự án Túi thuốc, Giang đã liên hệ với Hân: "Tụi em quyết định chọn Paracetamol, bột sủi Hapacol cho trẻ em (giảm đau hạ sốt), Oresol (mất nước bù điện giải), Loperamide Stella (giảm triệu chứng tiêu chảy), Pvp - Iodine (sát trùng vết thương), băng cá nhân, kem bôi da Ketoconazol (trị nấm ở da), Loratadin (giảm viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc, ngứa và mày đay)."

Ngoài ra, hai bạn cũng đã nhờ dược sĩ tại nhà thuốc Long Châu tư vấn thêm để có thể đảm bảo có được một túi thuốc mini phù hợp nhất với tình cảnh bà con ở rốn lũ.

Hân nhớ lại: "Em phải đi hai hiệu thuốc mới đủ số lượng cho 100 túi thuốc mini, việc di chuyển cũng không hề dễ dàng vì chỗ bọn em khi đó cũng ngập (quận 7, TP.HCM)."

Sau đó, cả hai ngồi cặm cụi xếp thuốc đến tận nửa đêm. Hân cười: "Một kỷ niệm đáng nhớ là lúc cả hai đang ngồi chia thuốc thì nhận được thông báo Mason Nguyễn đã chiến thắng bảng bình chọn "Anh Trai của tuần" tuần thứ 4 chương trình Anh Trai "Say Hi". Cả hai như được tiếp thêm động lực mà hoạt động hết công suất. Tụi em tự nói với nhau đó chính là phần quà cho sự chăm chỉ hôm nay của chúng ta."

Công cuộc chuẩn bị hoàn tất khi kim đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, rạng sáng ngày 22/11/2025, Hân đã mang tủ thuốc chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM.

Đặc biệt hơn nữa, không chỉ chuyển khoản, rất nhiều bạn Cổ Đông đã lặn lội đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM để hỗ trợ phân loại quần áo cứu trợ miền Trung theo lời kêu gọi của blog Răng Thỏ. Những gương mặt thường ngày chỉ biết nhau qua màn hình điện thoại, hôm nay đứng cạnh nhau, tay thoăn thoắt gói ghém, mồ hôi trên trán và yêu thương đong đầy trong ánh mắt.

"Tụi em biết cả hai hoạt động trên đều rất nhỏ, nhưng tụi em chân thành thực hiện và thật sự muốn chia sẻ để lan tỏa những điều tử tế. Đến hôm nay, em vẫn duy trì kêu gọi góp sức và sẵn sàng hỗ trợ phần thông tin tủ thuốc cho những nhóm cần tư vấn."

Hân cho biết thêm: "Trong tương lai, em rất hy vọng bản thân có thể tiếp tục kết nối các Cổ Đông thực hiện thêm nhiều hoạt động cộng đồng." Sự kiện sắp tới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1, tháng sinh nhật của Mason Nguyễn: "Mason Nguyễn luôn là một nguồn năng lượng tích cực và tụi em cảm nhận được điều đó rõ ràng, và muốn lan tỏa bằng hành động của cá nhân, tập thể dưới tư cách các Cổ Đông của Mason Nguyễn."

***

100 túi thuốc nhỏ đã yên vị trên xe ra miền Trung. Chúng không thể xóa hết nỗi đau lũ lụt, nhưng đủ để gửi đi một thông điệp ngắn gọn mà ấm áp nhất: Khi người trẻ yêu thương đúng cách, tình yêu dành cho thần tượng sẽ hóa thành tình yêu dành cho đồng bào.

Cảm ơn Blog Răng Thỏ của Xuân Bách - Mason Nguyễn, cảm ơn các Cổ Đông, và cảm ơn Xuân Bách – Mason Nguyễn vì đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp: Giữa bão lũ, vẫn còn những trái tim không chìm. Miền Trung rồi sẽ đứng dậy. Và chúng ta, vẫn sẽ tiếp tục bên nhau trên hành trình lan tỏa điều tử tế.

Mason Nguyễn, sinh năm 2000, là rapper trẻ nổi bật với phong cách rap mạnh mẽ, flow linh hoạt và khả năng đi vần sắc bén. Anh đã tạo dấu ấn qua hai chương trình âm nhạc thực tế lớn: Rap Việt mùa 4 (2024) và Anh Trai "Say Hi" mùa 2 (2025).

Những ca khúc nổi bật có thể nhắc đến: Siren (ft. tlinh, TGSN), Let 'Em know, Hermosa (team Sơn.K, Mason, CONGB, buitruonglinh, TEZ), Sớm muộn thì (team HUSTLANG ROBBER, Mason, KHOIVU, Nhâm Phương Nam, Jaysonlei, Lamoon), Thủ đô Cypher (RPT MCK, RPT Orijinn (Rapital), Low G & RZMas (nghệ danh cũ của Mason)...