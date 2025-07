Em Xinh "Say Hi" thống lĩnh Top Trending Âm Nhạc Youtube: 8/10 sản phẩm thuộc về chương trình

(Ngày Nay) - Tập 5 của Em Xinh "Say Hi" thiết lập kỷ lục mới với hơn 585,000 người xem trực tiếp cùng lúc - con số cao nhất, vượt những tập trước. Sức hút đặc biệt này không chỉ đến từ 4 tiết mục âm nhạc hoàn toàn mới, mà còn từ những khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc khi 6 Em Xinh phải dừng chân tại Live Stage 2.

Khép lại Live Stage 2, Tập 5 đạt Top 7 YouTube Trending sau 15 giờ phát sóng, với hơn 3,000,000 lượt xem, hiện đang vượt mốc 5,000,000 - một lần nữa khẳng định sức hút ngày càng lớn của chương trình.

Tương tự những tuần trước, Top 5 Trending YouTube mục Âm nhạc tiếp tục thuộc về Em Xinh "Say Hi". Phần trình diễn "Gã săn cá" hạ cánh Top 2 với hơn 3,500,000 lượt xem, theo sau là "Em chỉ là" Top 4 với hơn 2,500,000 lượt xem với giai điệu da diết, màn múa đương đại ấn tượng. "Perfect" cũng nhanh chóng vươn lên Top 7 với 700,000 lượt xem.

Qua 5 tập phát sóng, Em Xinh "Say Hi" không chỉ cho thấy tài năng âm nhạc mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn về tính cách, sự gần gũi của các Em Xinh.

Đáng chú ý, Top 10 Trending YouTube mục Âm nhạc hiện có tới 8 sản phẩm từ Em Xinh "Say Hi", chứng tỏ sức ảnh hưởng toàn diện của chương trình đối với thị trường âm nhạc Việt.

Ở Top Thịnh hành Âm nhạc của YouTube, các sản phẩm từ Em Xinh "Say Hi"; vẫn đứng vững ở top đầu, với lượt xem không có dấu hiệu dừng lại. "Không đau nữa rồi" với khách mời Anh Trai "Say Hi" Pháp Kiều giữ vững Top 3, tăng gần gấp đôi lượt xem so với tuần trước với 5,800,000. "Hề" với khách mời Anh Trai "Say Hi" Wean Lê nối tiếp ở Top 4 với 5,000,000 lượt xem.

Đặc biệt, "Không đau nữa rồi" với sự tham gia của khách mời Anh Trai "Say Hi" Pháp Kiều đã đạt perfect all-kill toàn bộ bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, khẳng định sức hút vượt trội trên các nền tảng nhạc số. Cụ thể, tiết mục đạt Top 1 Bảng xếp hạng Real-time của Zing MP3, Apple Music Vietnam, Spotify Vietnam, Itunes Chart Vietnam, Nhaccuatui Chart.

"Cầm Kỳ Thi Hoạ" được Apple Music vinh danh trong ALPHA - playlist đặc biệt tôn vinh sức mạnh, cảm xúc chân thật của những người phụ nữ thông qua âm nhạc.

Sau vòng loại 6 Em Xinh đầu tiên, 24 Em Xinh còn lại tiếp tục bước vào Live Stage 3, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao và những trận thi đấu thú vị, khẳng định vị thế là chương trình âm nhạc thực tế được yêu thích nhất hiện tại.

Chương trình Em Xinh "Say Hi" do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 6 lúc 20h thứ Bảy 05/07 trên các kênh truyền hình HTV2-VieChannel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.