Giáo dục không biên giới: Ivy Global School và Đại học Webster, Tashkent cùng kiến tạo cơ hội học tập chuẩn Mỹ

(Ngày Nay) - Ivy Global School và Trung tâm Triển khai Chương trình Giáo dục của Đại học Webster Tashkent (Uzbekistan) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục Mỹ chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam và khu vực, đồng thời khẳng định xu hướng “giáo dục không biên giới” trong thời kỳ hội nhập.

Cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ

Theo thỏa thuận hợp tác, Ivy Global School (IGS) và Trung tâm Triển khai Chương trình Giáo dục của Đại học Webster tại Tashkent (CIEPWUT) sẽ phối hợp phát triển mô hình “trường học sáng tạo”, tăng cường giao lưu văn hóa - học thuật, đồng thời triển khai các chương trình chuyển tiếp dành riêng cho học sinh hai nước.

Thông qua hợp tác này, học sinh Việt Nam có thể tiếp cận các chương trình đại học tại Webster University Tashkent với mức chi phí hợp lý, trong khi học sinh Uzbekistan có cơ hội trải nghiệm chương trình phổ thông chuẩn Mỹ ngay tại quê hương. Đây là cơ hội giúp học sinh hai quốc gia tiếp cận môi trường học tập tiên tiến mà không bị rào cản địa lý hay tài chính giới hạn.

Bà Nguyễn Trần Như Hoa, Giám đốc Điều hành IGS chia sẻ: “Đây không chỉ là sự hợp tác chiến lược, mà còn là sự kết nối giữa tầm nhìn quốc tế của Webster University và khát vọng phát triển giáo dục tại Việt Nam của Ivy Global School. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình học tập sáng tạo, kết hợp tiêu chuẩn giáo dục Mỹ với môi trường học thuật đa văn hóa tại Tashkent. Đây là bước khởi đầu quan trọng để mang đến nhiều cơ hội học tập quốc tế hơn cho học sinh Việt Nam và khu vực”.

Ông Rasul Rakhmonov, Giám đốc Điều hành CIEPWUT cũng nhấn mạnh: “IGS và CIEPWUT cùng chia sẻ chung một triết lý: giáo dục không biên giới. Với sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát triển những chương trình học tập thiết thực, mang lại giá trị học thuật chuẩn Mỹ và khuyến khích giao lưu văn hóa giữa học sinh Việt Nam và Uzbekistan. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của cả hai bên trong việc nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu – bản lĩnh, hội nhập và sáng tạo.”

Kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình giúp học sinh định hình bản sắc, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với thế giới thay đổi không ngừng. Hợp tác giữa IGS và CIEPWUT mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam và Uzbekistan trải nghiệm mô hình học tập đa văn hóa, từ đó phát triển kỹ năng toàn diện để bước vào thế giới rộng mở.

Với lộ trình chuyển tiếp rõ ràng, học sinh Việt Nam theo đuổi chương trình Đại học tại Đại học Webster, Tashkent với chi phí hợp lý, đồng thời tiếp cận các chương trình học bổng nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Quan trọng hơn, các em được tham gia các hoạt động trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa, tạo dựng mạng lưới bạn bè toàn cầu - những trải nghiệm sẽ trở thành hành trang quý giá cho tương lai.

Đối với học sinh Uzbekistan, sự hợp tác mang lại cơ hội thụ hưởng toàn vẹn chương trình học thuật chuẩn Mỹ ngay tại quê nhà giúp các em xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho các bậc học cao hơn ở môi trường quốc tế.

Ở cả hai phía, học sinh đều có điểm chung: được trang bị khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tư duy phản biện, năng lực làm việc nhóm và tinh thần hội nhập. Đây chính là những phẩm chất cốt lõi của thế hệ công dân toàn cầu - những người không chỉ sẵn sàng hòa nhập mà còn có thể đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho một chương trình hợp tác, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Ivy Global School: mang đến nền giáo dục Mỹ chuẩn quốc tế, bình đẳng và dễ tiếp cận cho mọi học sinh. Đây cũng là bước đệm để IGS tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, lan tỏa tri thức, văn hóa và cơ hội học tập chất lượng cao đến với thế hệ trẻ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Về Ivy Global School Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School (IGS) được thành lập tại Florida, Mỹ, cung cấp chương trình phổ thông K-12 (từ Tiền Tiểu học đến lớp 12) được kiểm định bởi Cognia và NCAA. Chương trình học linh hoạt, toàn bộ chứng nhận hoàn thành môn học, bảng điểm, bằng Tú Tài Mỹ của IGS có giá trị toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dễ dàng chuyển tiếp tới các trường quốc tế, du học bậc phổ thông, du học học bổng bậc Đại học. Hơn 2.500 học sinh từ 11 quốc gia đã chọn IGS để học tập và phát triển thế mạnh bản thân. Đồng hành cùng các em là đội ngũ giáo viên Mỹ và Việt Nam giàu chuyên môn, trong một môi trường học thuật kết hợp công nghệ hiện đại. Hệ thống quản lý học tập tiên tiến giúp lưu trữ và theo dõi toàn bộ quá trình học, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho học sinh - dù học trực tuyến ở bất kỳ đâu hay trực tiếp tại IGS Campus ở Tampa, Florida.