Giải mã Lớp học số iCLASS: Khi công nghệ được kiến tạo từ khát vọng giáo dục

(Ngày Nay) - Phía sau giải thưởng "Ảnh hưởng Giáo dục của năm 2025" là hành trình nhiều năm đầy tâm huyết của đội ngũ iSMART Education - những người kiên định xây dựng hệ sinh thái công nghệ giáo dục giúp cá nhân hóa việc học tiếng Anh cho học sinh Việt Nam.

Vừa qua, tại Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số Giáo dục 2025, lớp học số iCLASS của iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) đã được vinh danh ở hạng mục “Ảnh hưởng Giáo dục của năm 2025”. Nhưng vượt lên trên giải thưởng, đó là sự ghi nhận cho khát vọng được ấp ủ suốt nhiều năm bởi đội ngũ phát triển sản phẩm (R&D): Làm thế nào để công nghệ không phải là "cỗ máy" lạnh lùng, mà là "người bạn đồng hành" thấu hiểu, chắp cánh cho tiềm năng của hơn hàng trăm ngàn học sinh iSMART trên khắp cả nước?

“Vui học trong khuôn khổ”: Khi iDIGI là trái tim, iCLASS là bộ não

Hành trình phát triển iCLASS xuất phát từ bài giảng số iDIGI - giải pháp công nghệ đã được iSMART xây dựng và phát triển để giải quyết câu hỏi: làm sao để biến các kiến thức, định nghĩa khoa học trở nên sinh động, trực quan để học sinh dễ tiếp thu và hứng thú học tập?

Bản thân iDIGI (đạt giải Sao Khuê 2020 và SEI Awards 2023) là bài giảng số với hàng ngàn video, hình ảnh 2D/3D và trò chơi tương tác, được thiết kế để kích thích sự vui học, thu hút học sinh vào thế giới kiến thức đa giác quan. Nhưng khi trao sự tự do khám phá đó cho từng học sinh qua thiết bị học thông minh, làm sao để giáo viên vẫn là "nhạc trưởng" của lớp học? Làm sao để các em không "chúi đầu" vào màn hình mà bỏ lỡ lời giảng?

Câu trả lời chính là triết lý "Vui học trong khuôn khổ": "Vui học" là iDIGI – sự hứng khởi, trải nghiệm tương tác; "Khuôn khổ" là iCLASS – "bộ não" quản trị thông minh cho phép giáo viên kiểm soát và định hướng quá trình học.

Chỉ với một cú nhấp chuột, giáo viên có thể "khóa" màn hình của tất cả học sinh, để các em tập trung nghe giảng; hoặc mở khóa để các em tương tác với bài giảng số.

"Hành trình kiến tạo iCLASS không chỉ là về công nghệ. Đó là hành trình của sự 'thấu cảm' – thấu cảm với trăn trở của giáo viên và khát khao được tương tác của học sinh. Chúng tôi không chỉ 'viết code', chúng tôi 'giải bài toán' giáo dục," một thành viên cốt cán của đội ngũ R&D chia sẻ.

Khi nội dung sinh động của iDIGI gặp gỡ nền tảng quản trị thông minh của iCLASS, công nghệ trở thành công cụ đồng hành hoàn hảo, giúp giáo viên giữ dòng chảy sư phạm liền mạch và học sinh tận hưởng trải nghiệm học tập trọn vẹn.

Trắc nghiệm tại lớp: Khi trò chơi chạm vào thế hệ Alpha

Thế hệ Alpha – sinh ra trong thời đại kỹ thuật số hoàn toàn – có khả năng tiếp cận công nghệ bẩm sinh, yêu thích phản hồi nhanh, hình ảnh sống động và thử thách mới lạ. Với các em, học phải “vui và thu hút”.

iSMART đã “giải mã” điều đó bằng cách tích hợp “trò chơi hóa” (Gamification) ngay trong lớp học iCLASS – đặc biệt qua hoạt động “Trò chơi Quiz”. Học sinh được chia đội thi, trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm và giành điểm theo thời gian thực, thay vì những bài kiểm tra truyền thống khô khan.

Đội ngũ R&D cho biết: “Chúng tôi luôn nghĩ về thế hệ Alpha – các em cần hứng khởi, nhưng cũng cần rèn luyện tập trung và hợp tác,” đội ngũ R&D chia sẻ. Cách học này giúp học sinh ghi nhớ hiệu quả hơn, phát triển năng lực phản xạ, tư duy logic và kỹ năng toàn cầu – tất cả trong một giờ học sinh động.”

“Người bạn AI” và “Tấm bản đồ dữ liệu”

Nếu gamification giải quyết bài toán động lực, thì trí tuệ nhân tạo - AI tích hợp ngay trong lớp học số iCLASS chạm đến “năng lực cốt lõi” – biến học sinh từ “biết tiếng Anh” thành “dùng được tiếng Anh.”

Tính năng AI Speak cho phép học sinh luyện phát âm mọi lúc, mọi nơi, được sửa lỗi chính xác và khách quan – không còn sợ bị đánh giá hay gò bó. Với iSMART, AI không phải là công nghệ dùng để “nhận câu trả lời”, mà là “người bạn đồng hành” kiên nhẫn, tận tâm giúp mỗi em tiến bộ theo nhịp độ riêng.

Ẩn dưới bề mặt công nghệ đó là một hệ thống phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Mọi tương tác trong lớp – từ câu trả lời, phản ứng, đến thời gian trả lời – đều được tổng hợp thành “bản đồ năng lực” cá nhân hóa cho từng học sinh.

Chia sẻ về lợi ích đối với giáo viên - Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Toàn Quốc Kiêm Giám Đốc Phát Triển Dự Án của iSMART cho biết: “Nhờ hệ thống báo cáo tự động, giáo viên không cần làm các tác vụ lặp lại, họ có thêm thời gian để kịp thời hỗ trợ những học sinh đang gặp khó khăn, đóng vai trò đúng nghĩa là người hướng dẫn.”

Còn với phụ huynh, toàn bộ dữ liệu học tập của con được đồng bộ qua hệ thống học tập trực tuyến của con – giúp theo dõi, nắm bắt tiến bộ và đồng hành cùng nhà trường một cách minh bạch, dễ hiểu.

Giải thưởng “Ảnh hưởng Giáo dục của năm 2025” nhắc nhở đội ngũ iSMART tiếp tục hành trình của mình – dùng công nghệ để chắp cánh cho khát vọng giáo dục, hướng đến mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai thực thụ tại Việt Nam.

Bởi với iSMART, khoảnh khắc các em học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ và tự tin thể hiện bản thân bằng tiếng Anh là động lực lớn lao để iSMART tiếp tục hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ giáo dục, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển theo cách riêng của mình.