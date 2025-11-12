ESOMAR khẳng định không liên quan tới doanh nghiệp ESOMAR INSIGHT VNM của Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 12/11/2025, doanh nghiệp Việt Nam ESOMAR INSIGHT VNM đã bị Tổ chức Nghiên cứu Ý kiến và Thị trường châu Âu (ESOMAR) - thành lập năm 1947, trụ sở tại Amsterdam - khẳng định sử dụng tên tuổi trái phép trên trang website chính thức. Trong thông báo này, ESOMAR đã công khai tên, địa chỉ, mã số thuế của ESOMAR INSIGHT VNM và cho biết sẽ bảo lưu quyền khởi kiện.

ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) là một trong những tổ chức nghiên cứu thị trường lâu đời nhất thế giới, được thành lập năm 1947 tại châu Âu, trụ sở chính tại Amsterdam, Hà Lan. Chiều ngày 12/11/2025, trang website chính thức của tổ chức này (esomar.org) đã đưa ra thông báo chính thức về việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng trái phép thương hiệu và bảo lưu quyền khởi kiện.

Tạm dịch:

Thông báo quan trọng: ESOMAR Việt Nam sử dụng thương hiệu trái phép ESOMAR đã phát hiện một đơn vị tại Việt Nam hoạt động dưới tên ESOMAR INSIGHT VNM, địa chỉ 82 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, mã số thuế 0318860247. Xin lưu ý: - ESOMAR không có bất kỳ mối quan hệ thành viên, đối tác hay hay liên kết nào với đơn vị này, hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hành động nhân danh đơn vị này.

- ESOMAR không thực hiện, ủng hộ hay cung cấp bất kỳ hình thức nào của chương trình “đầu tư khảo sát”, “chia sẻ lợi nhuận” hoặc “sinh lời tài chính”.

- Mọi tuyên bố cho rằng có sự tham gia của ESOMAR đều là sai sự thật và không được phép.



Việc các bên thứ ba sử dụng tên ESOMAR, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc hình ảnh nhận diện mà không có sự đồng ý bằng văn bản là hành vi không được phép và có thể cấu thành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. ESOMAR bảo lưu quyền khởi kiện pháp lý đối với mọi hành vi sử dụng trái phép như vậy.

Nếu quý vị bị các cá nhân hoặc tổ chức tự xưng là đại diện ESOMAR tiếp cận liên quan đến các chương trình này, xin vui lòng xem những liên lạc đó là lừa đảo và báo cáo ngay lập tức về địa chỉ email: info@esomar.org.

PV Ngày Nay đã liên hệ với ESOMAR và nhận được lời khẳng định từ bà Rhiannon Bryant, Quản lý truyền thông và nội dung rằng ESOMAR INSIGHT VNM "không có bất kỳ mối liên hệ nào với ESOMAR". Đồng thời, bà Rhiannon Bryant cho hay sẽ dự định đăng tải thông báo chính thức về sự việc trên toàn bộ các trang mạng xã hội, kênh chính thức của ESOMAR. Bà nhấn mạnh: "Thư yêu cầu ngừng và thôi hành vi (cease and desist letter) đã được gửi đi (tới ESOMAR INSIGHT VNM) từ tháng 9".

Bà Caroline Oets, Quản lý Văn phòng ESOMAR cũng cho biết đã nhận được các email cá nhân từ Việt Nam thắc mắc về ESOMAR INSIGHT VNM, và cho hay tổ chức đang tích cực theo sát vụ việc.

Tìm hiểu kỹ hơn về vụ việc, trên facebook, Zalo và threads, có rất nhiều bài viết được chia sẻ từ những cá nhân nhận là đại diện ESOMAR INSIGHT VNM - với lời khẳng định về sự liên quan giữa hai tổ chức ESOMAR INSIGHT VNM và ESOMAR:

Cái tên "ESOMAR" cùng việc hai tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực nghiên cứu thị trường tạo nên một sự liên kết tín nhiệm ảo. Khi người tham gia tìm hiểu về ESOMAR đều sẽ ra được những thông tin chính thống, uy tín của tổ chức lâu đời này.

Trong khi trên website của ESOMAR (https://esomar.org) có đặt đường link tới trang Research World (https://researchworld.com), thì ESOMAR INSIGHT VNM cũng có hai trang website với tên tương tự là https://esomarvietnam.com và https://researchworld-vnm.com. Trên hai trang này đều khẳng định ESOMAR INSIGHT VNM là thành viên của ESOMAR, đồng thời đặt link đến thẳng trang chính thức của ESOMAR.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ESOMAR INSIGHT VNM liên tục cung cấp hình ảnh hoạt động, tuyển cộng tác viên, mở ra nhiều văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình...

Khác với ESOMAR, công ty ESOMAR INSIGHT VNM yêu cầu người tham gia "ký quỹ trách nhiệm" một khoản tiền từ 600 ngàn (cấp sơ cấp) đến 8 triệu đồng (cấp cao cấp). Khoản tiền ký quỹ này được hứa hẹn sẽ hoàn trả sau 12 tháng "nếu không có sai phạm".

ESOMAR INSIGHT VNM tuyển dụng theo mô hình đa cấp, người tham gia được khuyến khích tuyển dụng thành viên mới (F1, F2) để nhận hoa hồng. Trong đó, Hoa hồng trực tiếp là nhận tiền thưởng khi người được giới thiệu nạp tiền ký quỹ, còn hoa hồng gián tiếp là được hưởng 8% trên thu nhập của F1 và 3% trên thu nhập của F2. Khi có đủ 20 F1, người tham gia sẽ nhận lương tháng, thậm chí có thể mở văn phòng đại diện.

Mô hình hoạt động dựa trên việc liên tục thu hút người mới nạp tiền vào hệ thống, một đặc điểm cốt lõi của mô hình Ponzi - lấy tiền người sau trả cho người trước. Khi không còn người mới, hệ thống sẽ sập và 90% người tham gia sẽ mất trắng.

Thực tế, các công ty nghiên cứu thị trường hợp pháp không bao giờ yêu cầu ứng viên hay người tham gia khảo sát phải đóng bất kỳ khoản phí hay tiền ký quỹ nào. Mô hình hoạt động ký quỹ và trả thưởng đa cấp hoàn toàn không phù hợp với phương thức hoạt động của ESOMAR.

Có những bài viết trên nền tảng mạng xã hội khẳng định rằng "Giấy phép kinh doanh của Công ty ESOMAR được pháp luật Việt Nam chứng nhận". Nực cười ở chỗ hình ảnh Giấy phép được đóng khung trang trọng đó còn không hề có dấu đỏ và hoàn chỉnh về mặt pháp lý.

Trong khi đó, thông tin công khai trên trang https://masothue.com khẳng định ngành nghề chính của ESOMAR INSIGHT VNM là "bán buôn thực phẩm chức năng", còn trên https://thuvienphapluat.vn là "đại lý du lịch". Mọi thông tin pháp lý liên quan đến ESOMAR INSIGHT VNM thu thập cho đến thời điểm hiện tại đều đang khá mơ hồ.

Rất nhiều lỗ hổng và nghi vấn phát sinh trong quá trình PV tìm hiểu về sự việc. Mặc dù kết luận cuối cùng chỉ có thể đưa ra khi các cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng người dân nên cực kỳ cảnh giác trước những động thái "ký quỹ", cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm số điện thoại, chứng minh thư, tài khoản ngân hàng cho ESOMAR INSIGHT VNM - một công ty đang bị tổ chức ESOMAR khẳng định là "sử dụng trái phép thương hiệu".