Myanmar phá dỡ gần 150 công trình tại trung tâm lừa đảo khét tiếng

(Ngày Nay) - Chính quyền quân sự cho biết đã phát hiện 148 công trình, trong đó có các khu ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng và đang tiến hành phá dỡ những tòa nhà này.

Quân đội Myanmar ngày 9/11 tuyên bố đang phá dỡ gần 150 công trình tại khu vực KK Park thuộc thị trấn Myawady, bang Kayin, trong chiến dịch trấn áp khu liên hợp lừa đảo trực tuyến khét tiếng này.

Theo báo The Global New Light of Myanmar, Chính quyền quân sự cho biết đã phát hiện 148 công trình, trong đó có các khu ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng. Quân đội đang tiến hành phá dỡ những tòa nhà này, trong đó đã phá dỡ xong 101 công trình và đang tiếp tục xử lý 47 công trình còn lại.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng trục xuất những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào KK Park bằng cách vượt biên qua một số nước láng giềng để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và nhiều hoạt động phạm tội khác. Trong đó, hơn 90% người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar bằng cách vượt biên qua Thái Lan.

Chính quyền quân sự đang tiếp tục điều tra và trấn áp những đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, không chỉ ở bang Kayin mà còn ở khu vực phía Đông Bắc và phía Đông bang Shan.

Chính quyền cũng phối hợp với các quốc gia trong khu vực và các tổ chức quốc tế để có biện pháp xử lý những đối tượng tham gia vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến cũng như có hành vi phạm pháp khác.

Từ ngày 30/1-5/11/2025, lực lượng chức năng Myanmar đã xác định và bắt giữ tổng cộng 10.762 người nhập cư trái phép vào nước này. Trong đó, 9.403 người đã bị trục xuất về nước, trong khi những người còn lại đang bị tạm giam và chuẩn bị cho đợt trục xuất.