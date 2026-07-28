EVNHCMC mua xe tải gắn cẩu: Hồ sơ mời thầu gây hạn chế cạnh tranh?

(Ngày Nay) - Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, EVNHCMC tổ chức lựa chọn nhà thầu hai gói thầu mua sắm xe tải gắn cẩu. Nhà thầu chỉ ra rằng hồ sơ mời thầu yêu cầu cấu hình trỏ về xe nền của hãng Hino, và kết quả lựa chọn nhà thầu thể hiện đúng điều đó! Ngoài ra, giá trúng thầu còn có dấu hiệu chênh giá...

Ngày 23/10/2025, ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) ký (thay Tổng Giám đốc) Quyết định số 5535/QĐ-EVNHCMC phê duyệt Dự án đầu tư “Trang bị xe tải loại 2,2 tấn, cẩu 3 tấn và gầu cho các Công ty Điện lực”.

Theo quyết định này, dự án có tổng mức đầu tư là 76.770.159.000 đồng. Mục tiêu là trang bị mới 29 xe tải 2,3 tấn, cẩu 3 tấn và gầu có chức năng nâng người và vận chuyển VTTB để phục vụ công tác thi công lưới điện và các hoạt động SXKD khác của Tổng công ty.

Tại sao không gộp thành 1 gói thầu?

Đến ngày 4/11/2025, ông Luân ký (thay Tổng Giám đốc) Quyết định số 5792/QĐ-EVNHCMC và Quyết định số 5793/QĐ-EVNHCMC để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 44-2025: Trang bị xe tải 2,2 tấn, cẩu 3 tấn và gầu cho các Công ty Điện lực - đợt 1 (Gói thầu số 44-2025) và Gói thầu số 45-2025: Trang bị xe tải 2,2 tấn, cẩu 3 tấn và gầu cho các Công ty Điện lực - đợt 2 (Gói thầu số 45-2025).

Cả Gói thầu số 44-2025 và Gói thầu số 45-2025 đều được phê duyệt E-HSMT và đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 28/11/2025. Cả 2 gói thầu này đều có thời gian đóng/mở thầu là ngày 19/12/2025.

Vào thời điểm mở thầu, cả 2 gói thầu đều có sự tham gia của 4 nhà thầu là Công ty Cổ phần Thiết bị và Xe chuyên dùng VIPEC (VIPEC), Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng Việt (Ô tô Chuyên dùng Việt), Công ty TNHH Ô tô Đức Huy và Công ty TNHH Kinh Bố.

Đến ngày 12/2, ông Hưng ký (thay Tổng Giám đốc) Quyết định số 883/QĐ-EVNHCMC và Quyết định số 883/QĐ-EVNHCMC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu trên.

Theo đó, VIPEC trúng Gói thầu số 45-2025 với giá 36.145.526.200 đồng (gói thầu có giá 36.945.594.000 đồng), còn Ô tô Chuyên dùng Việt trúng Gói thầu số 44 - 2025 giá 38.589.649.500 đồng (gói thầu có giá 39.584.565.000 đồng). Cả hai gói thầu đều là loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 90 ngày; sản phẩm trúng thầu là Hino XZU720L-WKFR/TRUONGLONG-CR45B của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

“Cả hai gói thầu trên đều có cùng tính chất công việc (cùng mua xe tải gắn cẩu có gầu), E-HSMT có cùng yêu cầu về kỹ thuật; cùng thời gian mời, đóng/mở thầu.

Vậy tại sao EVNHCMC không gộp hai gói thầu thành một để tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu?”, phóng viên đặt câu hỏi nhưng chưa nhận được phản hồi từ EVNHCMC.

Hồ sơ mời thầu trỏ về xe nền của hãng Hino

Đáng chú ý, trong thời gian mời thầu, cả 2 gói thầu đều phát sinh yêu cầu làm rõ, trong đó có yêu cầu làm rõ giống nhau, đó là thông số kỹ thuật trỏ về xe Hino XZU720L.

Nhà thầu cho rằng xe ISUZU cũng đáp ứng được công việc của xe tải gắn cẩu có rổ nâng người. Nhưng vì thông số kỹ thuật trỏ về xe Hino XZU720L, trong khi nguồn cung đang hiếm (khó đáp ứng giao hàng trong 90 ngày); đồng thời nhà thầu liên hệ các đại lý xe Hino nhưng không thể có được Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối do các đại lý ủy quyền cho nhà thầu khác tham gia các gói thầu này.

“Hiện tại xe ISUZU, rất phổ biến tại thị trường Việt Nam, công suất động cơ của dòng xe tổng tải trọng ≤ 7.500 kg là 91 kW, các dòng xe phổ biến khác thì kích thước của bao ngoài của xe nền lại không đáp ứng được yêu cầu của CĐT. Để đáp ứng được tất cả yêu cầu trên hiện chỉ có xe nền của nhà sản xuất Hino model XZU 720 nhưng nguồn cung lại rất hạn chế mà thời gian hoàn thành của gói thầu lại rất gấp chỉ ≤ 90 ngày.

Do đó để tăng tính cạnh tranh của gói thầu, chúng tôi đề nghị Quý Chủ đầu tư xem xét chỉnh sửa công suất động cơ ≥ 90 kW (hoàn toàn phù hợp để vận hành an toàn, ổn định tại Việt Nam nói chung và địa bàn Tp.HCM nói riêng) hoặc kích thước xe nền DxRxC 6.800x2.100x2.300 mm có dung sai ± 10% (kích thước xe nền không quan trọng bởi sau khi lắp ráp hoàn thiện xe kích thước xe thành phẩm mới là yếu tố quan trọng nhất, kích thước sau cùng của xe)”, nhà thầu chỉ ra E-HSMT có yêu cầu thông số kỹ thuật của xe nền trỏ về xe XZU720 của hãng Hino, đồng thời để xuất sửa đổi các yêu cầu về thông số kỹ thuật để xe của hãng khác được đáp ứng.

Tuy nhiên, trong các văn bản trả lời làm rõ E-HSMT cho nhà thầu, EVNHCMC cho rằng quy cách kỹ thuật trong E-HSMT được ban hành trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo tài liệu của nhiều nhà sản xuất đang cung cấp trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư.

Trong nội dung trao đổi thông tin với EVNHCMC, phóng viên đặt vấn đề: Vậy, các cơ sở nghiên cứu này dựa trên các cơ sở pháp lý, khoa học nào để chứng minh các thông số kỹ thuật trong E-HSMT là “phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư?

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 44 Văn bản hợp nhất Luật Đầu số 126 quy định Nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu, có quy định: 3. Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Mà trong E-HSMT của EVNHCMC, được nhà thầu chỉ ra các yêu cầu về thông số kỹ thuật đối với xe nền đều trỏ về và chỉ có xe Hino XZU720 là đáp ứng. Kết quả lựa chọn nhà thầu cũng thể hiện thông tin sản phẩm trúng thầu có xe nền là xe Hino XZU720L.

“Vậy, EVNHCMC lý giải như thế nào việc E-HSMT có yêu cầu kỹ thuật trỏ về xe nền của một hãng duy nhất? Điều này có “làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Văn bản hợp nhất Luật Đầu số 126?”, phóng viên đặt câu hỏi, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ EVNHCMC.

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