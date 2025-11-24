G20 tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương

(Ngày Nay) - Tổng thống nước chủ nhà khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11/2025. Ảnh: Anadolu Agency.
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11/2025. Ảnh: Anadolu Agency.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc chiều 23/11 tại Johannesburg (Nam Phi), kết thúc 2 ngày làm việc với việc thông qua tuyên bố chung kêu gọi hòa bình cũng như các biện pháp bảo vệ nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu trên toàn cầu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống nước chủ nhà Cyril Ramaphosa khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.

Ông nhấn mạnh bản tuyên bố chung cho thấy các "mục tiêu chung vượt qua khác biệt" giữa các nhà lãnh đạo thế giới, đồng thời phản ánh nỗ lực của Nam Phi - với tư cách chủ nhà - trong việc thúc đẩy giải quyết một loạt thách thức toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, giúp đỡ các nước đang phát triển thích ứng với thảm họa thời tiết ngày càng trầm trọng, chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm chi phí nợ quá cao.

Hội nghị G20 lần này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ không cử phái đoàn tới cuộc họp thường niên của lãnh đạo 19 nền kinh tế lớn cùng Liên minh châu Âu (EU), mặc dù Mỹ sẽ đảm nhận chức Chủ tịch G20 vào năm sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh Johannesburg sau khi ông rút Mỹ khỏi các sự kiện đa phương khác và bất đồng với Chính phủ Nam Phi trong một loạt vấn đề, trong đó có việc cáo buộc đối xử không công bằng với cộng đồng người da trắng ở Nam Phi, điều đã bị Pretoria bác bỏ.

Tại hội nghị G20, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mang đến thông điệp thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết và tự do thương mại. Ông cho rằng sự khác biệt về lợi ích giữa các bên và những hạn chế của một số cơ chế hợp tác toàn cầu là trở ngại lớn đối với đoàn kết quốc tế.

Thủ tướng Lý Cường kêu gọi xây dựng "trật tự thương mại và kinh tế quốc tế công bằng, cởi mở hơn", đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải cải cách các thể chế toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, ông khuyến nghị các nước đang phát triển có tiếng nói lớn hơn trong các thể chế này.

Hội nghị thượng đỉnh G20, quy tụ gần 20 nhà lãnh đạo thế giới, đã thông qua tuyên bố chung trong ngày đầu tiên hội họp, kêu gọi hòa bình ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, cũng như các biện pháp bảo vệ nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu trên toàn cầu.

Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola khẳng định việc G20 thông qua tuyên bố là một "thắng lợi của chủ nghĩa đa phương".

