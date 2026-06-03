Thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao

(Ngày Nay) - Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, siết chặt phòng chống công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức thi.

Phòng chống gian lận công nghệ cao là một trong những vấn đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cũng như các địa phương đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, khi công nghệ ngày càng hiện đại và năm 2025 đã có trường hợp thí sinh bị khởi tố vì làm lọt đề thi.

Tăng cường tập huấn

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớn nhất cả nước với gần 143.000 em, gấp 1,5 lần so với năm 2025 do sự thay đổi địa giới hành chính. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, thành phố đã bố trí gần 250 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi.

“Trên tinh thần tập trung cao độ, mọi thành viên tham gia làm thi phải được tập huấn và nắm chắc vị trí làm việc của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là với Bộ Công an để tập huấn về phòng chống gian lận công nghệ cao,” ông Hiếu cho hay.

Xếp thứ hai về số lượng thí sinh là Hà Nội với hơn 129.000 em, tăng khoảng 5.000 em so với năm 2025, trong đó có gần 7.900 thí sinh tự do. Từng có thí sinh vi phạm quy chế, mang điện thoại vào phòng thi và bị khởi tố vì đưa đề thi ra ngoài, làm lộ bí mật Nhà nước trong kỳ thi năm 2025, năm nay, công tác phòng chống gian lận công nghệ cao được Hà Nội đặc biệt chú trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi - tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các thiết bị ngày càng tinh vi, nguy cơ gian lận công nghệ cao bằng các thiết bị điện tử kết nối từ xa, bà Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, thiết bị thu phát sóng và các khu vực có khả năng kết nối mạng trong và xung quanh điểm thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi và lực lượng làm nhiệm vụ; quán triệt đầy đủ quy chế thi, nhất là quy định về vật dụng cấm mang vào phòng thi. Thí sinh phải được nhắc nhở kỹ trước khi phát đề để hạn chế vi phạm đáng tiếc.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, phòng chống gian lận công nghệ cao là nội dung được đặc biệt chú trọng trong công tác chuẩn bị thi năm nay của Hà Nội nhằm hạn chế thấp nhất thí sinh vi phạm quy chế thi.

Nâng cao ý thức cho thí sinh

Theo Đại tá Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, lực lượng công an đã được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra để, vận chuyển và khu vực sao in đề thi; rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng AI, phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước đối với đề thi.

Nêu thực tiễn các năm gần đây, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi, Đại tá Vũ Mạnh Tuân cho hay Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với công tác phòng chống gian lận thi, nhất là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao, cần kết hợp song song hai nhóm giải pháp. Bên cạnh việc nâng cao ý thức, kỹ năng của cán bộ coi thi thông qua tập huấn, ứng dụng các biện pháp công nghệ để kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm pháp lý và hậu quả của hành vi này.

Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục rà soát toàn bộ các điểm thi, khu vực sao in đề thi, chấm thi; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi trong phòng ngừa gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao.