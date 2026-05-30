Quảng Trị tăng cường phòng ngừa gian lận công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Trong các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, nội dung phòng ngừa hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao được đặc biệt nhấn mạnh.

Theo Chỉ thị, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là việc sử dụng công nghệ cao; đồng thời triển khai các giải pháp hiệu quả trong công tác coi thi nhằm phòng, chống việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, các đơn vị tổ chức thi được yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi và thí sinh dự thi nắm rõ các quy định liên quan. Trong đó, đề thi thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước độ “Tối mật”; việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc bất kỳ hành vi nào nhằm gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi trong thời gian bảo mật đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai phù hợp, thiết thực như tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; niêm yết các quy định liên quan tại các điểm thi; phổ biến quy chế thi và chế tài xử lý vi phạm đến cán bộ làm nhiệm vụ thi, thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng các địa điểm tổ chức thi, phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế và các khu vực liên quan nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thí sinh cất giấu điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc tài liệu phục vụ gian lận khi có cơ hội.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh các thiết bị công nghệ ngày càng phát triển với kích thước nhỏ gọn, tính năng đa dạng và dễ dàng tiếp cận trên môi trường mạng. Chỉ với một vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể bắt gặp nhiều lời quảng cáo, rao bán các thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc truyền nhận thông tin từ xa. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các hình thức gian lận trong thi cử có xu hướng ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, công tác tổ chức thi cần chủ động nhận diện các nguy cơ phát sinh, xây dựng phương án phòng ngừa phù hợp ở từng khâu, bảo đảm việc thực hiện quy chế thi được nghiêm túc và hiệu quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh mà còn là cơ sở quan trọng phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp. Do đó, việc bảo đảm môi trường thi cử công bằng, minh bạch luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh sự chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị chức năng, mỗi cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy chế thi, nói không với các hành vi gian lận dưới mọi hình thức. Trung thực trong học tập và thi cử không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân mà còn góp phần giữ gìn chất lượng, uy tín của nền giáo dục.

Việc UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường phòng ngừa hành vi gian lận sử dụng công nghệ cao cho thấy sự chủ động trong công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trước những yêu cầu mới của thực tiễn. Đây là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.