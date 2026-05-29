Vụ học sinh lớp 1 bị bạn đánh hội đồng: Hạ bậc thi đua của Hiệu trưởng và giáo viên

(Ngày Nay) - Trường Tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TP.HCM) đã có hình thức kỷ luật, kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra việc học sinh lớp 1.7 đánh nhau.

Ngày 29/05, nguồn tin từ trường Tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TP.HCM), nhà trường thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật tổ chức kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra việc học sinh lớp 1.7 đánh nhau trong trường học.

Nguyên nhân, ngày 18/03/2026, vào giờ chơi 9 giờ 15, tại lớp 1.7 do mâu thuẫn theo tâm lý của trẻ, xảy ra xung đột đánh nhau (theo bản tường trình của giáo viên chủ nhiệm, 4 học sinh đã dùng thước nhựa dẻo đánh bạn cùng lớp là học sinh N.T.T.

Sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm đã không thông báo đầy đủ tình trạng vụ việc cho gia đình ngay tại thời điểm xảy ra. Sau nhiều lần họp, hướng xử lý của nhà trường chủ yếu chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, giáo dục bằng lời nói. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang – phụ huynh của học sinh N.T.T. không đồng ý nên gửi đơn đến nhà trường và cơ quan chức năng địa phương để phản ánh vụ việc. Vị phụ huynh mong muốn cháu T. được bảo vệ đúng theo quy định về phòng chống bạo lực học đường và Luật trẻ em.

Đến ngày 11/05/2026, ông Lê Văn Ca, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình An đã có thông báo chuyển lớp cho cháu T. từ lớp 1.7 sang lớp 1.8. Mọi đánh giá nhận xét cuối năm học sẽ do cô T.T.L.A., giáo viên lớp 1.8 thực hiện. Ngày 15/05/2026, chị Trang đưa cháu T. đến gặp cô T.T.L.A. giáo viên lớp 1.8 nhưng bị từ chối tiếp nhận theo thông báo chuyển lớp của nhà trường.

Từ thông tin của phụ huynh cung cấp, Ngày Nay đã có bài phản ánh liên quan đến vụ việc. Ngày 22/5/2026, Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật tổ chức kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra việc học sinh đánh nhau.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ca, Hiệu trưởng nhà trường thông qua nội dung hội đồng thi đua kỷ luật. Từ việc xử lý học sinh lớp 1.7 đánh nhau trong trường học vào ngày 18/03/2026, Hội đồng yêu cầu cá nhân làm rõ sự việc và đề xuất trách nhiệm có liên quan.

Cô P.T.H.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 1.7 xác nhận để xảy ra sự việc học sinh đánh nhau trong giờ ra chơi của lớp mình chủ nhiệm. Cô P.T.H.T. nhận trách nhiệm chưa quản lý, bao quát lớp chặt chẽ. Bản thân cô P.T.H.T. đã tự đề xuất hạ một bậc xếp loại thi đua đánh giá cuối năm.

Đối với cô T.T.L.A., giáo viên chủ nhiệm lớp 1.8 nhận lỗi là có ngôn từ chưa chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử với phụ huynh. Cô T.T.L.A. cũng tự đề xuất hạ một bậc xếp loại thi đua đánh giá cuối năm.

Cô T., Tổ trưởng Tổ lớp Một nhận xét, sự việc xảy ra ngoài mong muốn, là tổ trưởng nên cũng nhận trách nhiệm trong việc quản lý giáo viên trong tổ. Qua sự việc này, cô T. rút kinh nghiệm cho các thành viên trong tổ về công tác quản lý học sinh, quy tắc ứng xử với phụ huynh. Thường xuyên giáo dục học sinh về kỹ năng sống, đạo đức trong các tiết dạy. Cô T. Tổ trưởng tổ lớp Một xin nhận hạ một bậc thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm học.

Với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, ông Lê Văn Ca, Hiệu trưởng nhà trường nhận thấy bản thân còn những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc quản lý học sinh trong nhà trường. Công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và phòng chống bạo lực học đường tuy đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tâm lý học sinh và xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh còn hạn chế.

Ông Ca cho rằng, công tác phối hợp giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trong quản lý, giáo dục học sinh có thời điểm chưa thật sự chặt chẽ; chưa lường hết các nguy cơ phát sinh hành vi xô xát giữa học sinh trong thời gian sinh hoạt và vui chơi tại trường.

Từ những phân tích trên, ông Lê Văn Ca, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình An đã tự nhận hạ bậc thi đua năm học 2025 – 2026.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng liên tịch đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với các thành viên liên quan trong vụ việc và được 100% các thành viên thống nhất nội dung. Cụ thể, cô Cô P.T.H.T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1.7), cô T.T.L.A. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1.8), cô T., Tổ trưởng Tổ lớp Một và ông Lê Văn Ca (Hiệu trưởng) bị hạ một bậc xếp loại thi đua đánh giá cuối năm học.