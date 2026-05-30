Chung tay xây dựng “lá chắn số” cho trẻ em Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 29/5, tại Trường Tiểu học Vinschool The Harmony (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Đây là hoạt động triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong chiến lược bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phổ cập Internet và thiết bị thông minh, trẻ em ngày càng tiếp cận môi trường mạng từ sớm. Bên cạnh những lợi ích về học tập, kết nối và phát triển kỹ năng, không gian số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo, bạo lực mạng, xâm hại trực tuyến hay tiếp cận nội dung độc hại. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế bảo vệ toàn diện hơn đối với trẻ em trong thời đại số.

Trên cơ sở đó, Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng của Chính phủ về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường số an toàn và lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em cùng các doanh nghiệp công nghệ lớn. Chương trình cũng có sự đồng hành từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Theo Ban tổ chức, chương trình giai đoạn 2026-2030 thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thay vì tập trung chủ yếu vào xử lý các vụ việc sau khi xảy ra, chương trình hướng tới việc chủ động phòng ngừa, nhận diện sớm nguy cơ và trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trước các rủi ro trên không gian số.

Đây cũng là bước tiếp nối của chương trình giai đoạn 2021-2025, song được nâng lên một tầm nhìn mới với mục tiêu xây dựng khả năng “miễn dịch số” cho trẻ em. Không chỉ bảo vệ trước các nguy cơ, chương trình còn hướng tới việc tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, an toàn và lành mạnh trong môi trường trực tuyến.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là việc huy động sự tham gia của toàn xã hội. Bên cạnh vai trò điều phối của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng đều được xác định là những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bảo vệ trẻ em.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được triển khai các giải pháp an ninh mạng nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh. Toàn bộ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam được yêu cầu tích hợp các giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Cùng với đó, các địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ phục vụ giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ trẻ em.

Đặc biệt, chương trình hướng tới bảo đảm mọi trẻ em là nạn nhân của các hành vi xâm hại trên môi trường mạng đều được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân, gia đình hoặc cộng đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, chương trình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành và thúc đẩy hợp tác công tư. Các doanh nghiệp công nghệ được kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý thông tin độc hại trên môi trường mạng.

Song song với đó là vai trò không thể thay thế của gia đình và nhà trường trong việc trang bị kỹ năng số, xây dựng thói quen sử dụng Internet an toàn, cũng như định hướng cho trẻ em cách tiếp cận thông tin một cách có trách nhiệm.

Với thông điệp “Chung tay và Đồng hành”, lễ phát động không chỉ là sự khởi đầu cho một chương trình hành động cấp quốc gia mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không đơn thuần là nhiệm vụ quản lý mà còn là trách nhiệm chung nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai.