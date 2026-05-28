“Đừng cấm đoán, hãy đồng hành” - Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang cảnh báo hệ lụy "brain rot" và cách bảo vệ trẻ

(Ngày Nay) - Cảnh báo về “brain rot” và mang tới những phương pháp chọn lọc nội dung bổ ích thay vì cấm đoán, diễn giả Nguyễn Hương Giang đã có buổi trò chuyện cùng hơn 500 học sinh Trường TH&THCS Hợp Hoà (Tam Dương, Phú Thọ) trong workshop “Bản Lĩnh Số Nhí” vào sáng 26/05.
Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang truyền đạt thông tin về hiện tượng "Brain rot" và những kỹ năng tự vệ số an toàn cho trẻ. (Ảnh: Lê Trang)
Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang truyền đạt thông tin về hiện tượng “Brain rot” và những kỹ năng tự vệ số an toàn cho trẻ. (Ảnh: Lê Trang)

“Bản Lĩnh Số Nhí” là một dự án truyền thông do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, với sự đồng hành của chuyên gia tâm lý – giáo dục Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang.

Brain rot (thường dịch là "thối não") là thuật ngữ mô tả sự suy giảm khả năng tập trung, tư duy và nhận thức do tiêu thụ quá nhiều các nội dung mạng chất lượng kém. Trong 45 phút, Thạc sĩ Hương Giang đã dẫn dắt người tham gia qua nhiều hoạt động thực hành thú vị. Bằng cách tổ chức các trò chơi tương tác, diễn giả đã giúp các em nhận diện đặc điểm của nội dung “brain rot”. Các bạn học sinh đã hào hứng tham gia, tranh luận sôi nổi và tự rút ra bài học cho riêng mình.

Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang chỉ ra: “Điều đáng sợ nhất không phải trẻ xem video vô bổ, mà là những tổn hại lâu dài về tư duy và cảm xúc. Ở độ tuổi tiểu học, trẻ cần những nội dung thực sự để phát triển nhận thức. Trẻ dần trở nên vô cảm với những hiện tượng đời sống xung quanh, trước chính những gì đang diễn ra, đến mức không biết cách ứng xử. Đó là tác hại tiêu cực nhất.”

Không dừng lại ở việc phân tích tác hại, diễn giả còn gợi ý giải pháp không đến từ sự cấm cản. “Phụ huynh không nên cấm đoán việc dùng điện thoại một cách cứng nhắc”, cô nhấn mạnh. Thay vào đó, gia đình nên đồng hành cùng con bằng những hành động thiết thực như xây dựng khung thời gian sử dụng cố định, chủ động tìm hiểu nội dung con đang xem để chia sẻ và trao đổi về những điều con tiếp nhận hàng ngày.

Cô cho rằng cần tổ chức thêm nhiều hoạt động thực tế bổ ích: “Cần có nhiều hơn các sân chơi nghệ thuật, thể chất để trẻ thấy trải nghiệm ngoài đời còn hấp dẫn hơn nội dung nhàm chán trên mạng”.

Những chương trình như "Bản Lĩnh Số Nhí" chính là hướng đi đúng giúp trẻ có định hướng rõ ràng khi sử dụng công nghệ, trong khi trước nay các con vẫn thiếu người hướng dẫn cụ thể.

"Đừng cấm đoán, hãy đồng hành" - Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang cảnh báo hệ lụy "brain rot" và cách bảo vệ trẻ ảnh 1

Học sinh Đỗ Huyền Chi (lớp 3A1) bày tỏ quyết tâm hạn chế nội dung “brainrot” sau khi tham gia workshop “Bản Lĩnh Số Nhí” sáng 26/5 tại Tam Dương, Phú Thọ. (Ảnh: Lê Trang)

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ trẻ không có nghĩa là cắt đứt kết nối, mà là đồng hành để trẻ đủ bản lĩnh làm chủ công nghệ. Đó cũng là lời nhắn gửi Ths. Nguyễn Hương Giang muốn gửi đến các bậc phụ huynh và thầy cô, những người sẽ tiếp tục cùng trẻ viết tiếp hành trình “bản lĩnh số” sau buổi giao lưu này.

